«Спартак» хочет выкупить Соболева, хотя тот не забил ни гола. Абсурд или верное решение?

Из-за коронавирусной мировой депрессии аренда Александра Соболева, которая зимой по всем законам логики казалась очень грамотным, вдумчивым и точным решением «Спартака», поставила клуб в немного дурацкое положение. Красно-белые должны были неспешно оценить возможности футболиста за полгода, убедиться в его потенциале, стилевом и личностном соответствии и лишь потом принимать окончательное решение о выкупе прав. Ведь некоторые клубы, как мы помним, зимой испугались платить большие деньги за форварда по причине его специфичных характеристик и, главное, нестабильности. Всегда настораживает, когда молодой игрок выдаёт феерию длительностью в несколько месяцев, а затем вдруг потухает – и пойди потом разберись, когда от него ждать новых чудес и не превратятся ли перепады в хроническую болезнь.

Но времени на оценку Соболева у «Спартака» оказалось не так много. За новый клуб Александр успел провести лишь четыре матча (трижды выходил в старте, один раз – на замену), голов он не забивал, продлив свою безголевую серию до десяти официальных игр. В последний раз форвард отличался в «Крыльях» ещё 5 октября в 12-м туре, и недоброжелатели могут потереть ладошки: короткий спартаковский отрезок лишь подчеркнул нестабильность молодого нападающего.



Однако «Спартак», судя по словам самого Соболева, твёрдо намерен его выкупить. Объясняем, почему это решение абсолютно верное и нисколько не поспешное, проанализировав немногочисленные матчи Александра в новой команде.

Причина №1. «Спартак» движется в сторону упрощения игры, а Соболев отлично подходит на роль таргетмена

Футбол, показанный «Спартаком» во всех стартовых весенних матчах, подчеркнул вектор, который выбрал Доменико Тедеско. Красно-белые делают ставку на максимальную вертикальность атак и быструю доставку мяча в штрафную, промежуточные решения ради контроля мяча команде не нужны. Стилевое упрощение находит подтверждение не только визуально, но и статистически. Например, в последней игре с «Оренбургом» доля длинных передач у «Спартака» составила 15% – столько же, сколько у андердога-соперника, тогда как после перерыва цифры взлетали до 23%.



И здесь не надо оправдывать «Спартак» объективными сложностями с составом, которые повлияли на качество созидательной игры. Речь идёт о стиле, а он был точно таким же и в кубковом дерби с ЦСКА: тогда у «Спартака» было 18% длинных передач, а у соперника – всего восемь. Игра с «Краснодаром»: снова 18 против 7 в пользу красно-белых, ближе к концу показатель опять взлетел до 26. Сразу оговорюсь, что не вижу в упрощении ничего зазорного, история «Зенита» показывает, что игра на сильных сторонах форвардов может приносить потрясающие результаты. Тедеско сейчас движется в том же направлении. Имея впереди Понсе и Соболева, странно не делать ставку на игру вверху.

Выше даны средние показатели Соболева, а ещё можно привести частные. В игре с «Оренбургом» он выдал выдающиеся цифры в единоборствах: 54 суммарно (43% выигранных), 20 – вверху (40%). Это очень достойные показатели для атакующих игроков – как количественно, так и качественно, что-то вроде этого во время чемпионата мира творил Дзюба. Концентрация борьбы у Соболева намного больше, чем участие в комбинационной игре (количество передач) – и это верный признак, что в «Спартаке» он на сто процентов классический таргетмен.

Работает всё очень просто: внешний центральный защитник (чаще всего Джикия) или крайний защитник делают заброс к штрафной на Соболева, где под него обязательно должен заранее подстроиться Понсе – для скидки в конкретную зону. В матче с «Оренбургом» аргентинец дважды за первую половину тайма врывался в штрафную через левый полуфланг.

Атаки были почти идентичными, перспективные моменты запросто могли закончиться голами, если бы Понсе чуть лучше ими распоряжался. Но в конце концов подстройка Понсе под Соболева привела к голу после стандарта и второго темпа — «Спартак» забил в очередной раз в силовой манере, а Соболев отдал уже вторую результативную передачу на аргентинца.

Групповая подстройка игроков «Спартака» под Соболева – главный и самый эффективный метод выхода команды из обороны, встречающийся по всех матчах, в том числе и при стандартах из глубины. Важно расставиться так, чтобы любая скидка форварда – в том числе в сторону фланга – привела к подбору мяча партнёром.

В стартовых играх Соболев пусть не очень стабильно (например, он слабо сыграл с «Краснодаром» при выходе на замену), но справлялся с функциями таргетмена и выигрывал хотя бы треть верховой борьбы.

Причина №2. Соболев будет забивать в дальнейшем, а сейчас у него уже есть качественный подыгрыш

В матче с «Динамо» Соболев отдал голевую передачу на Бакаева. В кубковом дерби с ЦСКА продавил чужую оборону после длинного заброса и протолкнул мяч на Понсе. В Оренбурге – ещё один голевой пас. Итого три результативных действия за четыре неполных матча – отличный вклад в общекомандный результат. Голы тоже придут в будущем (моменты есть – в матчах с «Динамо» и ЦСКА форвард должен был забивать), но их, скорее всего, будет гораздо меньше в среднем, чем на старте сезона в «Крыльях». Тогда речь шла об оверперформансе на короткой дистанции.



Соболева нужно воспринимать не как бомбардира, а как нападающего, полезного для структуры даже без результативных действий.

Причина №3. Выкупить Соболева дешевле, чем перестроить всю полузащиту

Предположим, что «Спартак» не захотел выкупать Соболева и отправил его обратно в Самару. Тогда команда откатилась бы в осенний период, где не было ни системы в атаке, ни креативной полузащиты, ни ресурсов для упрощения игры. Была разве что скорость в быстрых атаках – и во многом благодаря им красно-белые хоть как-то набирали очки. Если бы возникла такая ситуация, у «Спартака» перед новым сезоном было бы два пути.

Первый – перестроить линию полузащиты и добавить в неё креативных исполнителей, которые могли бы вести позиционную игру. Нынешний подбор хавбеков – Тиль, Крал, Зобнин, Гулиев, да даже Бакаев с его импровизацией – абсолютно не подходит для такого футбола, количество обостряющих и конструктивных действий в середине будет слишком низким. Но перестроить линию полузащиты – это слишком дорого, не так ли? К тому же «Спартак» только-только набрал молодых европейцев в эту зону.



Второй путь – взять другого большого нападающего.

Причина №4. Нападающего с российским паспортом, сопоставимого по качествам, сейчас не найти

Комличенко уже занят «Динамо». Дзюба в «Зените». Кто ещё? Соболев почти уникален для России, тем более при своей молодости ещё может стать сильнее и разнообразнее. У него хватает недостатков, в «Спартаке» бросаются в глаза проблемы с мобильностью (возможно, из-за скомканной подготовки во время зимних сборов), дистанционной скоростью, сохранением мячей в интенсивных эпизодах – особенно в чужих фланговых зонах, но на них можно закрывать глаза, потому что Соболев ценен для Тедеско именно как фактурный нападающий-ориентир, который может и зацепиться, и превратить верховой мяч в низовой, и сохранить его. Четырёх матчей хватило, чтобы понять это, – дальнейший просмотр необязателен.



ЦСКА или «Краснодару», играющих в совершенно другой футбол, такой форвард действительно мог бы не подойти (хотя с игрой внизу у Александра точно не всё так плохо – наоборот, он неоднократно доказывал осенью, что в порядке). «Спартаку» же, судя по последним тенденциям в командной структуре, Соболев необходим. Решение о выкупе на сто процентов оправданно, даже если цена окажется завышенной.