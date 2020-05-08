На вызов «Зенита» ответили в Германии, Австрии и Сербии. Получилось круче, чем у Роналду!

Самоизоляция, на которой сидит или уже отсидел почти весь мир, дала дополнительную возможность показать себя миру в новом свете. И формат челленджа подходит для этого идеально! Челленджи запускают и выполняют многие знаменитости – от Артёма Дзюбы с супругой до Криштиану Роналду. Не осталась позади и ребята из академии «Зенита» – больше месяца назад они запустили свою эстафету. Получилось даже интереснее, чем у Роналду.
Ребята снимают на видео свои увлечения на карантине. Но речь идёт не только о тренировках и поддержании формы. Например, на этом видео, ребята из команды U12 готовят, играют с домашними животными, играют в шахматы и даже катаются по дому на роликах!
Сначала воспитанники школы передавали эстафету между командами академии, челлендж поддержала команда U11:
А потом вышли на международный уровень – на английском языке передали эстафету немецкому «Шальке 04» и австрийской «Аустрии»
Оба клуба ответили на вызов «Зенита». Вот вариант челленджа от «Аустрии»:
А в Германии ребята пошли дальше и передали эстафету английскому «Эвертону» и испанской «Севилье»:
Но в «Зенит» не остановились на двух клубах – на днях парни из академии записали новое видео (на нём даже мастерят скворечник!) и передали челлендж «Црвене Звезде» из Белграда.
В Белграде, конечно же, на вызов ответили.
Посмотрим, кто подключится к эстафете следующим. А пока челлендж «Зенита» охватил уже несколько европейских стран, сделав мировую самоизоляцию бодрее и веселее!
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