Хорошо ли ты знаешь футбол? Онлайн-викторина для всей России. Игра пятая. LIVE

«Чемпионат» приготовил новый проект для всех, кто скучает по футболу в период карантина. Мы начинаем текстовую live-викторину с футбольными вопросами на логику и эрудицию. Собирайте компанию друзей в онлайн-конференциях и чатах или играйте индивидуально. Вместе с этим материалом с вопросами параллельно откройте в соседнем окошке браузера форму для приёма ответов. Форма доступна по этой ссылке.
Вас ждёт 20 вопросов об отечественном и зарубежном футболе. Начиная с 18:15 мск вопросы будут появляться по очереди каждые две минуты. На экране одновременно вы увидите не более двух актуальных вопросов. Предыдущие будут удаляться, а новые – появляться. Для того чтобы не обновлять страницу вручную, настройте автообновление в статье каждые «30 секунд» или «1 минута», тогда вы точно не пропустите новый вопрос. За отведённое время вам надо успеть внести ответы в форме. После 20-го вопроса будет ещё 2-3 минуты, чтобы отправить заполненную форму с ответами. В 19:00 мск вы увидите все ответы единым списком.
Перед тем как начнётся игра, предлагаем размяться. Вот вопрос с картинкой в формате грядущей викторины. Ответ на него сдавать не нужно, просто проверьте себя. Правильный ответ на разминочный вопрос мы дадим вместе с правильными ответами всей игры:
Вопрос для разминки
Изображённый на картинке спутник был запущен в 60-е годы и мог обеспечить прямую телевизионную трансляцию. В честь спутника назвали… Что?
18:15. Вопрос 1
18:17. Вопрос 2
18:19. Вопрос 3
18:21. Вопрос 4
18:23. Вопрос 5
18:25. Вопрос 6
18:27. Вопрос 7
18:29. Вопрос 8
18:31. Вопрос 9
18:33. Вопрос 10
18:35. Вопрос 11
18:37. Вопрос 12
18:39. Вопрос 13
18:41. Вопрос 14
18:43. Вопрос 15
18:45. Вопрос 16
18:47. Вопрос 17
18:49. Вопрос 18
18:51. Вопрос 19
18:53. Вопрос 20
Наша игра – это в первую очередь развлечение в столь сложные времена. Главный приз – внимание к вам или вашей команде. Лучших постараемся отметить на страницах «Чемпионата». Играйте в удовольствие без помощи интернета. Только фэйр-плей!
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