Хорошо ли ты знаешь футбол? Онлайн-викторина для всей России. Игра пятая. LIVE

«Чемпионат» приготовил новый проект для всех, кто скучает по футболу в период карантина. Мы начинаем текстовую live-викторину с футбольными вопросами на логику и эрудицию. Собирайте компанию друзей в онлайн-конференциях и чатах или играйте индивидуально. Вместе с этим материалом с вопросами параллельно откройте в соседнем окошке браузера форму для приёма ответов. Форма доступна по этой ссылке.

Вас ждёт 20 вопросов об отечественном и зарубежном футболе. Начиная с 18:15 мск вопросы будут появляться по очереди каждые две минуты. На экране одновременно вы увидите не более двух актуальных вопросов. Предыдущие будут удаляться, а новые – появляться. Для того чтобы не обновлять страницу вручную, настройте автообновление в статье каждые «30 секунд» или «1 минута», тогда вы точно не пропустите новый вопрос. За отведённое время вам надо успеть внести ответы в форме. После 20-го вопроса будет ещё 2-3 минуты, чтобы отправить заполненную форму с ответами. В 19:00 мск вы увидите все ответы единым списком.



Перед тем как начнётся игра, предлагаем размяться. Вот вопрос с картинкой в формате грядущей викторины. Ответ на него сдавать не нужно, просто проверьте себя. Правильный ответ на разминочный вопрос мы дадим вместе с правильными ответами всей игры:



Вопрос для разминки

Изображённый на картинке спутник был запущен в 60-е годы и мог обеспечить прямую телевизионную трансляцию. В честь спутника назвали… Что?

18:15. Вопрос 1



18:17. Вопрос 2



18:19. Вопрос 3



18:21. Вопрос 4



18:23. Вопрос 5



18:25. Вопрос 6



18:27. Вопрос 7



18:29. Вопрос 8



18:31. Вопрос 9



18:33. Вопрос 10



18:35. Вопрос 11



18:37. Вопрос 12



18:39. Вопрос 13



18:41. Вопрос 14



18:43. Вопрос 15



18:45. Вопрос 16



18:47. Вопрос 17



18:49. Вопрос 18



18:51. Вопрос 19



18:53. Вопрос 20



Наша игра – это в первую очередь развлечение в столь сложные времена. Главный приз – внимание к вам или вашей команде. Лучших постараемся отметить на страницах «Чемпионата». Играйте в удовольствие без помощи интернета. Только фэйр-плей!