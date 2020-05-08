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Онлайн-викторина «Чемпионата» о футболе в режиме LIVE. Проверь свою эрудицию!

Онлайн-викторина «Чемпионата» о футболе
«Чемпионат»
Хорошо ли ты знаешь футбол? Онлайн-викторина для всей России. Игра пятая. LIVE
Ответь на вопросы о футболе, прояви эрудицию! Сдай форму с ответами – до 19:00 мск. Время пошло!
Футбол 0

«Чемпионат» приготовил новый проект для всех, кто скучает по футболу в период карантина. Мы начинаем текстовую live-викторину с футбольными вопросами на логику и эрудицию. Собирайте компанию друзей в онлайн-конференциях и чатах или играйте индивидуально. Вместе с этим материалом с вопросами параллельно откройте в соседнем окошке браузера форму для приёма ответов. Форма доступна по этой ссылке.

Вас ждёт 20 вопросов об отечественном и зарубежном футболе. Начиная с 18:15 мск вопросы будут появляться по очереди каждые две минуты. На экране одновременно вы увидите не более двух актуальных вопросов. Предыдущие будут удаляться, а новые – появляться. Для того чтобы не обновлять страницу вручную, настройте автообновление в статье каждые «30 секунд» или «1 минута», тогда вы точно не пропустите новый вопрос. За отведённое время вам надо успеть внести ответы в форме. После 20-го вопроса будет ещё 2-3 минуты, чтобы отправить заполненную форму с ответами. В 19:00 мск вы увидите все ответы единым списком.

Перед тем как начнётся игра, предлагаем размяться. Вот вопрос с картинкой в формате грядущей викторины. Ответ на него сдавать не нужно, просто проверьте себя. Правильный ответ на разминочный вопрос мы дадим вместе с правильными ответами всей игры:

Вопрос для разминки

Изображённый на картинке спутник был запущен в 60-е годы и мог обеспечить прямую телевизионную трансляцию. В честь спутника назвали… Что?

18:15. Вопрос 1

18:17. Вопрос 2

18:19. Вопрос 3

18:21. Вопрос 4

18:23. Вопрос 5

18:25. Вопрос 6

18:27. Вопрос 7

18:29. Вопрос 8

18:31. Вопрос 9

18:33. Вопрос 10

18:35. Вопрос 11

18:37. Вопрос 12

18:39. Вопрос 13

18:41. Вопрос 14

18:43. Вопрос 15

18:45. Вопрос 16

18:47. Вопрос 17

18:49. Вопрос 18

18:51. Вопрос 19

18:53. Вопрос 20

Наша игра – это в первую очередь развлечение в столь сложные времена. Главный приз – внимание к вам или вашей команде. Лучших постараемся отметить на страницах «Чемпионата». Играйте в удовольствие без помощи интернета. Только фэйр-плей!

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: РИА Новости/Getty Images

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