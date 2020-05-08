Евгений Гинер теперь заместитель Максима Орешкина в совете директоров клуба. Но это не означает, что он теряет контроль над ЦСКА.

У футбольного ЦСКА новый босс – помощник Путина. Кто он такой и что всё это значит

После смены владельца в ЦСКА произошли первые кадровые изменения. На заседании совета директоров московского клуба был избран новый председатель совета. Им стал помощник президента РФ и член наблюдательного совета корпорации ВЭБ.РФ (госкомпания, владеющая контрольным пакетом акций ЦСКА) Максим Орешкин. Президента ЦСКА Евгения Гинера назначили его замом.

Также в новый совет вошли: три представителя ВЭБ.РФ (Игорь Краснов, Александр Чеботарёв и Александр Плутник), генеральный директор клуба Роман Бабаев и генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев.



Рассказываем о новом председателе совета директоров ЦСКА и дальнейшей судьбе президента клуба Евгения Гинера.

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Карьера Орешкина развивалась очень стремительно. После окончания экономического факультета Высшей школы экономики в 2004 году, он несколько лет проработал в Центральном банке РФ – начинал экономистом, а закончил заведующим сектором департамента платёжного баланса.



После посвятил себя бизнесу. Работал старшим менеджером, директором, затем управляющим директором ОАО «Росбанк». Позже возглавлял аналитический блок ЗАО «Креди Агриколь корпоративный и инвестиционный банк», а с июня 2012 года по август 2013 года был главным экономистом по России ЗАО «ВТБ Капитал».



Показав себя отличным прогнозистом на валютном рынке, Максим Орешкин решил вернуться на госслужбу. Сначала он занял пост директора департамента долгосрочного стратегического планирования Министерства финансов Российской Федерации, затем полтора года работал в качестве заместителя Министра финансов РФ, и наконец, в 2016-м возглавил Минэкономразвития РФ, став самым молодым министром в кабинете Дмитрия Медведева.

Фото: РИА Новости

На своём посту Орешкин запомнился дискуссиями с чиновниками и политиками – министр спорил с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной по поводу рисков необеспеченного кредитования, а также вступал в полемику с главой комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаровым из-за дела основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви.

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Кроме того, Орешкин известен своими оптимистичными высказываниями. Американские санкции он воспринимал как «хороший тест для правительства и ЦБ», а в 2017 году утверждал, что недвижимость стала доступна в России, как никогда раньше.



В том же году агентство Bloomberg называло Орешкина «новым фаворитом Путина». Эксперты предполагали, что в будущем амбициозный министр экономического развития вполне может стать премьер-министром.



Тем не менее кабинет министров зимой 2020 года возглавил Михаил Мишустин, а Орешкин подал в отставку. 24 января его назначили помощником президента РФ Владимира Путина. Сейчас Орешкин также входит в наблюдательный совет ВЭБ.РФ.

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Орешкин никогда не работал в сферах, близких к футболу. С этим видом спорта его связывает только давняя любовь к ЦСКА.



«Болею за ЦСКА с середины 90-х годов. Старший брат подсадил. Мы с ним ходили ещё на старый стадион на Песчанке, — признавался Орешкин в интервью ТАСС. — Я начал симпатизировать ЦСКА в тяжёлую эпоху, когда команда боролась за сохранение прописки в Высшей лиге, балансировала на грани вылета. В моём классе все пацаны болели за «Спартак», и только я — за ЦСКА. Конечно, меня дразнили, постоянно прессовали, но я не сдавал позиции. С самого начала 90-х «армейцы» не могли обыграть спартаковцев, в лучшем случае была ничья. Школу я окончил в мае 1998 года, и первая за долгое время победа случилась в августе того года: ЦСКА выиграл 4:1. Команда тренера Долматова поднялась с низов турнирной таблицы на второе место. Представляете драматизм ситуации? Как я хотел сказать одноклассникам всё, что думал в тот момент!»



Орешкин утверждал, что посещал не только домашние матчи команды, но и «пробивал» выезды. Например, в 2005 году в Лиссабоне он был свидетелем победы ЦСКА в Кубке УЕФА.

Впрочем, в привязанности к московскому клубу помощника президента сомневаться не приходится. В его «Инстаграме» можно найти не одну фотографию со стадиона ЦСКА.

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В конце апреля ВЭБ (российская государственная корпорация развития, государственный инвестиционный банк, финансирующий проекты развития экономики и на 100% принадлежащая Российской Федерации) приобрела 77,63% акций ЦСКА и стала основным владельцем клуба. Таким образом ЦСКА сумел закрыть долги по строительству стадиона.



Тем не менее государственным ЦСКА будет не более трёх лет – пока ВЭБ не привлечёт новых инвесторов для московского клуба. Кроме того, назначение Максима Орешкина председателем совета директоров ЦСКА вовсе не даёт оснований полагать, будто Евгений Гинер потерял контроль над клубом.



«Будет ли ВЭБ.РФ вмешиваться в оперативное управление клубом? Нет, акционерное соглашение чётко разделяет сферы влияния: спортивная составляющая управления клубом, которая, по моему мнению, является одной из лучшей в России и Европе, остаётся полностью за Евгением Гинером и его командой. Я считаю, это решение оптимальным с точки зрения достижения максимально возможных спортивных результатов», — отмечал Орешкин в декабре.

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О том же говорил и председатель ВЭБ Игорь Шувалов. Он отмечал, что Гинер сохранит за собой управление клубом, а задачи перед ЦСКА будут ставиться по-прежнему высокие.

Тем временем ВЭБ уже начала привлекать инвестиции клубу. В мае корпорация заключила сделку с «Почтой России». По информации РБК, госкомпания арендует офисные помещения «ВЭБ Арены» за 1,5 млрд рублей в год.



«Это решение – одно из направлений стратегического партнёрства ВЭБ.РФ и «Почты России». ВЭБ.РФ, как акционер футбольного клуба ЦСКА, заинтересован в его развитии, — заметил Игорь Шувалов. — Финансовая модель клуба предусматривает привлечение существенного денежного потока (до 70%) от сдачи в аренду помещений офисного здания на стадионе. Мы достигли принципиальной договорённости, что «Почта России» станет якорным арендатором бизнес-центра, что позволит создать гарантированный денежный поток для клуба. «Почта России» сможет создать новое офисное пространство, соответствующее самым современным требованиям. ВЭБ.РФ подставит «финансовое плечо» на время ремонта помещений».



Шувалов также отметил, что в будущем корпорация планирует более тесно сотрудничать с «Почтой России».