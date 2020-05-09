Спасти карьеру. Кому из видных российских футболистов нужно сменить клуб в ближайшее время

В следующее трансферное окно спрос на российских футболистов внутри РПЛ должен повыситься: у клубов будет минимум денег на трансферы легионеров, придётся выискивать внутренние резервы. Перечислим игроков, которые могут быть востребованы – и которым самим нужно менять обстановку, если они не хотят погрузиться с головой в болото.

1. Кирилл Панченко, «Динамо»



В сезоне: 14 матчей, 2 гола.



Ситуация с Панченко предельно проста: на него сильно повлиял трансфер Филиппа, в тактических построениях Кирилла Новикова два футболиста рассматриваются на одну и ту же позицию. Только немец по умолчанию котируется выше. Во-первых, он действительно более разноплановый исполнитель, ставший важным для командной структуры, во-вторых, было бы странно, если бы игрок за 20 миллионов находился бы в ротации или даже сидел на скамейке.



Панченко отслужил «Динамо» верой и правдой четыре сезона, внёс гигантский вклад в выход команды из ФНЛ в РПЛ, да и в элитном дивизионе время от времени решал судьбы матчей. Теперь ему надо объективно всё взвесить и осознать, что его любовь к дальним ударам в новых реалиях не востребована. 30 лет – возраст, в котором нужно играть, не довольствоваться ролью запасного. Кстати, контракт Панченко, если верить transfermarkt.de, как раз и истекает в июне 2020 года.

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2. Игорь Смольников, «Зенит»



В сезоне: 8 матчей.



Соглашение Смольникова с петербургским клубом также заканчивается летом, но переговоры до недавнего времени велись. Возможно, стороны продолжат сотрудничество. Хотя разве всё это надо футболисту? Он, недавний игрок сборной России, теперь глухой запасной, сидит под Караваевым и вернёт себе место лишь при условии травмы молодого конкурента, потому что чисто по спортивным качествам Караваев Игоря превосходит. Время в «Зените» было прекрасным, но теперь пора двигаться дальше. Может, действительно стоит посмотреть мир и уехать в MLS.



3. Илья Гапонов, «Спартак»



В сезоне: 1 матч.



Гапонов подавал надежды в конце прошлого сезона, когда провёл пять матчей при Кононове. В новом чемпионате всё гораздо скромнее. У «Спартака» есть три здоровых и статусных центральных защитника Джикия, Жиго и Кутепов, а ближайшим запасным Тедеско, видимо, считает не Гапонова, а Маслова, который вышел в Оренбурге – тревожный знак для Ильи. И даже если два защитника-резервиста котируются среди тренеров одинаково, Гапонову всё равно пора начинать играть стабильно, он 1997-го года рождения, тогда как Маслов – 2000-го. Идеальным вариантом станет аренда в скромный клуб РПЛ.

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4. Аяз Гулиев, «Спартак»



В сезоне: 11 матчей.



«Спартак» очень рассчитывал на Гулиева, когда выкупал его у «Ростова», доверял место в основе во второй части прошлого сезона и начале нынешнего. При Кононове летом в какое-то время Аяз был в порядке и играл даже интереснее Зобнина. Но в планы Тедеско Гулиев скорее всего не входит. Есть Крал, Зобнин, Умяров, да Тиль, а ещё в центре играет Бакаев. Многовато исполнителей на три позиции в средней линии, и Гулиеву, похоже, нужно снова выходить из зоны комфорта и попытаться вернуть уровень, который он демонстрировал в «Ростове». В «Спартаке» ему играть уже могут и не дать.

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5. Александр Селихов, «Спартак»



В сезоне: 0 матчей.



Прежде всего пожелаем Селихову поскорее вернуться в строй. К сожалению, две подряд травмы ахилла – слишком суровое испытание для игрока, очень сильно повлиявшее на развитие (вернее, его отсутствие) карьеры. Александру уже 26. В «Спартаке» после возвращения он не будет первым номером: позиции Максименко, выросшего за последний год, очень крепки. Понятно, что команде нужен ещё и сильный второй номер, только нужен ли запас самому Селихову? Ему ведь наоборот – поскорее бы вернуть тонус и уверенность. Пусть даже в другом клубе. А посидит в резерве кто-нибудь помоложе. Или наоборот постарше, без диких амбиций.

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6. Александр Ташаев, «Рубин» («Спартак»)



В сезоне: 7 матчей за «Рубин».



Сейчас уже можно сказать наверняка, что переход Ташаева из «Динамо» в «Спартак» всё-таки стал ошибкой: Александр не потянул новый уровень и зачах. После казанской аренды он может попытаться ещё раз, только вероятность успеха близка к нулю. Слишком



уж скромным получился опыт в «Рубине» (он явно не придал игроку уверенности), да и ситуация в «Спартаке» не стала комфортнее: в схеме Тедеско нет места крайнему полузащитнику, а летом вернётся ещё один конкурент, окрылённый Мелкадзе. Так что Ташаеву нужно искать другой клуб. Сомнительно, кстати, что этим клубом станет «Рубин» — там и так полным-полно крайних полузащитников, играющих куда интереснее.

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7. Никита Медведев, «Локомотив»



В сезоне: 0 матчей.



Вы ведь помните, что когда-то этот вратарь установил общероссийский рекорд по сухим минутам подряд, перекрыв космическое достижение Нигматуллина? Но с тех пор Медведев пребывает в стагнации, трансфер в «Локомотив» перед сезоном-2017/18 прибил карьеру Никиты. За три сезона он провёл два жалких официальных матча, все датируются 2017 годом, состоялись в Кубке и Лиге Европы соответственно. Просто кошмар. Гильерме всё ещё в порядке – его из основы не вытолкнуть. Да и Коченкову Медведев уступает. Пора взять себя в руки и что-то изменить. Дальше сидеть в запасе нельзя.

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8. Владислав Пантелеев, «Арсенал»



В сезоне: 0 матчей.

Из всех представленных в списке игроков Пантелеев наименее известен, но и он в своё время котировался очень высоко. У Владислава есть редкий дар: он превращает каждый штрафной в гол, да и вообще очень неплохо бьёт с дистанции (в том числе с игры), подаёт стандарты и ведёт игру из глубины. Проблем у него тоже много, но на его сильных качествах можно спокойно зарабатывать по 10-15 дополнительных очков за сезон. Нужно лишь найти команду. В «Арсенале» Пантелеев не востребован: Черевченко усадил Владислава в глухой запас, и за весь сезон он провёл лишь несколько игр во втором дивизионе за фарм-клуб. Явно не такое развитие карьеры полузащитник видел, когда покидал родной «Спартак».



9. Владимир Гранат, «Рубин»



В сезоне: 0 матчей.



В 2018-м он играл против Испании в 1/8 финала чемпионата мира. Теперь – лечится от постоянных травм, в паузах между ними попадает в заявку и сидит в запасе. Леонид Слуцкий не собирается делать ставку на Граната: в первых весенних матчах в обороне играли Старфельт, Уремович и Паблос Сантос, а перед новым сезоном клуб хочет взять ещё одного исполнителя в зону. Владимиру нужно уходить куда угодно, чтобы совсем не покрыться пылью.

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10. Олег Шатов, «Зенит»



В недавнем интервью Сергей Семак сказал, что по своим качествам Шатов – игрок уровня сборной, но всё портит травматизм. Безусловно, постоянные повреждения повлияли на карьеру Олега, но вмешивались и другие факторы: он совершенно перестал справляться с конкуренцией и начал почему-то опускать руки в трудные моменты. Сейчас заиграть в «Зените» шансов у Шатова почти нет, он не сможет конкурировать ни с Малкомом, ни с Дриусси. Говорят, летом Олег перейдёт в «Рубин» к Слуцкому, с которым у него всегда были хорошие отношения. Если это так, то очень хорошо. Есть вероятность реабилитации 30-летнего игрока.