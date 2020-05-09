«Эта игра даст нам больше, чем бой». Футбол в блокадном Ленинграде

О войне сложно говорить и читать, а писать – ещё сложнее. Сегодня, в день 75-летия Победы, мы вспомним одну историю о военных годах – о первом футбольном матче в блокадном Ленинграде.

В интернете об этом написано немало, но информация в источниках разнится: начиная с даты, заканчивая тем, почему матч вообще состоялся. Пришлось провести немало времени в архивах за чтением старых статей, чтобы выяснить, что игра была не 6 мая 1942 года, как многие пишут, а 31-го – на это указывают, как минимум, газеты. Ещё одна неточность, кочующая из статьи в статью – упоминание о листовках с надписью «Ленинград – город мёртвых», которые немцы разбрасывали с самолетов. В других источниках встречается иная информация: с таким заголовком выходила газета в Германии.



Попробуем собрать все факты воедино и рассказать о матче в Ленинграде 1942-го как можно точнее – ведь к истории нужно относиться бережно. Тем более к такой.



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31 мая в Ленинграде проводился не только футбольный матч между «Динамо» и сборной Н-ского завода (имя Ленинградского металлического завода им. Сталина в статьях было зашифровано), но и другие соревнования.

«Ленинградская правда» от 2 июня 1943 года.



«31 мая в Ленинграде был первый в этом сезоне спортивный день. Проводились соревнования по лёгкой атлетике, показательные выступления мастеров спорта, состоялся первый футбольный матч. В товарищеском матче встретились команды Н-ского завода и «Динамо». Игра прошла в живом, энергичном темпе и закончилась со счетом 6:0 в пользу «Динамо». В Н-ской части состоялась спартакиада, в которой участвовали многие видные спортсмены. Происходили соревнования в беге, метании копья, прыжках в высоту. Группа командиров продемонстрировала показательный рукопашный бой. Состоялось массовое выступление гимнастов».

По сообщениям газеты «Красный спорт», помимо всего прочего, моряки-балтийцы соревновались в гребле на шлюпках, волейболисты «Спартака» открывали летний сезон, а на стадионе им. Ленина 15 команд участвовали в соревнованиях по штыковому бою и преодолению препятствий. Звучит странно, не так ли? И сразу в голове возникает вопрос: как и для чего в городе, изнемождённом жутко холодной и голодной зимой, вдруг решили проводить спортивные соревнования?



«Красный спорт» от 21 июля 1942 года.



«На многих стадионах, спортплощадках, теннисных кортах зияют воронки от взрывов. Но это не мешает молодежи заниматься спортом, черпать в нем силу, смелость, ловкость и выносливость, готовиться к боевой жизни. На спортивных полях жизнь не замирает …> Общество «Спартак» устраивает встречи по волейболу. Футболисты «Динамо» встречаются в матчах с командой энского завода».

Капитан милиции Виктор Бычков писал в своем блокадном дневнике, что в Московском районе Ленинграда его разыскал посыльный с сообщением: начальство срочно вызывало его в управление. Также он рассказал, что военный совет фронта порекомендовал (что важно!) провести футбольный матч.



Раньше Бычков играл за ленинградское «Динамо», но на тот момент ему было уже 39 лет. «Кажется, век прошел с тех пор, как я в последний раз гонял мяч на стадионе «Динамо»…», — написал он.



«Ленинградская правда» от 30 ноября 1963 года.



«Когда-то молодым парнишкой Виктор мечтал стать инженером, но судьба сложилась иначе – комсомольская работа, потом служба в ленинградской милиции. Учёба, трудовые будни… Начал увлекаться спортом: лыжи, борьба, бег, гребля, хоккей и, конечно, футбол. Не раз ему приходилось надевать голубую майку команды мастеров ленинградского «Динамо».



Генерал, к которому пришел Бычков, начал расспрашивать его о наличии футбольной формы и бутс – всё это капитан бережно хранил. Пока он отвечал на вопросы, начальник протянул ему горячий чай и плитку шоколада – небывалая редкость в те дни! Всё это было неслучайно: нужно было провести футбольный матч. «Наконец всё разъяснилось, — написал Бычков в дневнике. — В последнее время немцы усиленно убеждают свои войска, что Ленинград – вымерший город, что он представляет собой пустыню, заполненную трупами, и только поэтому, мол, немецкое командование медлит с оккупацией̆. Таким дешёвым приемом гитлеровцы пытаются воодушевить своих солдат, потерявших надежду на захват Ленинграда».



Ответить решили спортивными мероприятиями, тем самым показав, что город живёт, что люди здесь способны и на лёгкую атлетику, и на футбол. «Эта игра даст нам, может быть, больше, чем бой», — сказал генерал.



Проблема была в том, что «динамовцы» были очень истощены, и поверить в то, что они смогут сыграть даже полчаса, было сложно. Решили, что готовиться нужно заранее.



В соперники была выбрана команда «Н-ского завода», которую собрали из игроков «Зенита» и «Спартака», которых смогли найти. По рассказам Валентина Федорова, полузащитника «Динамо», на матч доехать смогли не все, поэтому заводчанам пришлось в ворота поставить защитника, а нападающего «одолжили» динамовцы.

Фото: fcdynamo.ru

Сам ход матча восстановить непросто: играли два тайма то ли по 20 минут, то ли по 30, то ли все 45.



— Я посмотрел на своих товарищей. Бледные, осунувшиеся, взволнованные лица, — вспоминал Виктор Набутов, вратарь «Динамо». — Все тщательно выбриты и подстрижены. Это было законом – на матч выходить, как на праздник. И сейчас тоже был праздник. Только не знал я, хватит ли у товарищей сил доиграть матч до конца. Нам предложили сыграть два тайма по 30 минут. Перед началом собрались в кружок и сказали друг другу: «Давайте сыграем в настоящий футбол, так, чтобы было что вспомнить».



Играть было очень тяжело – Федоров рассказывал, что победил тот «у кого была больше пайка хлеба по карточке».



— Привычное поле казалось странно большим, а ноги – чужими, — вспоминал он. — Помню, у Орешкина срезался мяч и покатился к лицевой. Я рванулся на перехват, всего пять шагов надо сделать. Сколько раз догонял такие мячи, но тогда…



По воспоминаниям присутствовавших на матче, футболисты покидали поле обнявшись: кто-то радовался, что в таких жутких условиях удалось поиграть в футбол, почувствовать вкус жизни, кто-то – поддерживал товарищей, которые потеряли силы от изнеможения.



В футбол в Ленинграде играли потом ещё несколько раз. Но тот, первый матч, каким бы он ни был, стал большой победой над собой. Над своим голодным отчаянием, над страхом смерти. Это была победа, показавшая, что в людях есть желание жить.

***



Эта история – одна из многих военного времени. Дело тут не столько в футболе, сколько в людях, которые несмотря ни на что не теряли силы и не хотели сдаваться. Каждый, кто пережил это время, — лично для меня, автора этих строк, герой. И дело тут не только в подвигах…



Хочется, чтобы память об этом периоде не умирала в потоке времени, чтобы она не «оскорблялась» искорёженными фактами и домыслами.



С праздником, дорогие читатели.



В статье использованы материалы из книги А. Дунаевского «Первый блокадный матч».