Месси без бороды, Рамос с длинными волосами, а де Брёйне почти такой же.

Как выглядели звёзды футбола во время своего дебюта

Герои нашего текста не всегда забивали потрясающие мячи, бросались в героические подкаты, совершали выдающиеся сейвы и отдавали гениальные передачи. Большинство из них довольствовались редкими минутами игрового времени на заре карьеры.

Рассказываем, как звёздные игроки дебютировали в профессиональном футболе и показываем, как они тогда выглядели.

Важно: указаны даты первого появления футболистов на поле в официальном матче.

Лионель Месси, 17 лет («Барселона»)

Дебютировал: 16.10.2004

Фото: Getty Images

Дебют Месси в профессиональном футболе пришёлся на матч 7-го тура Примеры. К 82-й минуте встречи «Барселона» обыгрывала в гостях «Эспаньол», а автор единственного гола Деку направлялся в сторону скамейки запасных. 17-летний аргентинский вундеркинд сменил португальца, но конечно же, за оставшееся время матча ничем запомниться не успел.

Криштиану Роналду, 17 лет («Спортинг»)

Дебютировал: 14.08.2002

Фото: sporting.pt

За год до своего дебюта в официальной встрече Криштиану впервые вышел на поле в составе «Спортинга» в товарищеской игре против лиссабонского «Атлетику», которому забил гол. В начале следующего сезона португалец, наконец, получил шанс по-настоящему себя проявить. Ласло Болони доверил Роналду провести последние полчаса в матче квалификации ЛЧ с грозным «Интером». Тем не менее помочь своей команде отличиться Криштиану так и не смог – встреча закончилась со счётом 0:0.

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Неймар, 17 лет («Сантос»)

Дебютировал: 07.03.2009

Фото: Getty Images

Спустя год после заключения контракта с «Сантосом», включающего огромную сумму отступных (45 млн евро), бразилец дебютировал в основном составе клуба. В матче Лиги Паулиста против «Оэсте» бразилец заменил колумбийского полузащитника Маурисио Молину. Отличиться тогда Неймар не смог, однако уже через неделю он забил свой дебютный гол – в игре с «Можи-Мирин». А после окончания турнира бразилец был даже признан лучшим молодым игроком чемпионата.

Килиан Мбаппе, 16 лет («Монако»)

Дебютировал: 02.12.2015

Фото: Getty Images

Леонардо Жардим впервые выпустил талантливого форварда в основном составе «Монако» в матче 16-го тура Лиги 1 против «Кана». Мбаппе появился на поле только на 88-й минуте, поэтому не успел даже вспотеть. Зато спустя неделю Килиану оказалось достаточно 35 минут в игре Лиги Европы с «Тоттенхэмом», чтобы сделать голевую передачу.

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Златан Ибрагимович, 17 лет («Мальмё»)

Дебютировал: 19.09.1999

Фото: Getty Images

За основной состав родного клуба «Мальмё» Златан впервые сыграл в матче чемпионата Швеции с «Хальмстадом». Так описывал свой дебют нападающий, появившийся на поле при счёте 1:2 в пользу соперника. «Роланд (Роланд Андерссон, главный тренер «Мальмё» — Прим. «Чемпионата») выпустил меня на поле и когда все были подавлены, я начал игру с огромным выбросом адреналина. На моей футболке было написано Ибрагимович. Это было вау, это было круто, как будто никто не мог остановить меня, и я сразу же нанес удар и попал в перекладину». Впрочем, несмотря на огромное желание, спасти от поражения свой клуб швед тогда так и не смог.

Луис Суарес, 18 лет («Насьональ»)

Дебютировал: 03.05.2005

Фото: facebook.com/nacional

Уругвайский форвард дебютировал в профессиональном футболе будучи игроком «Насьоналя». На групповом этапе Кубка Либертадорес Суарес получил шанс проявить себя в игре с колумбийским «Хуниор». Результативным действиями в той встрече нападающий не отметился, но и без его помощи «Насьональ» справился с соперником – 3:2.

Мохамед Салах, 17 лет («Мокавлун»)

Дебютировал: 03.05.2010

Фото: facebook.com/MOkAwloonsp

Свою профессиональную карьеру Салах начинал на родине. Весной 2010 года Мохамед дебютировал за клуб «Мокавлун» в Премьер-лиге Египта. В матче против «Эль-Мансуры», который завершился ничьёй (1:1), юному египтянину предоставили всего лишь 11 минут игрового времени.

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Вирджил ван Дейк, 19 лет («Гронинген»)

Дебютировал: 01.05.2011

Фото: Getty Images

Выпустившись из академии «Гронингена», ван Дейк впервые сыграл за взрослую команду 1 мая 2011 года. К 72-й минуте матча Эредивизии против «Ден Хаага» родной клуб голландца владел преимуществом в один мяч. Чтобы сохранить результат главный тренер «Гронингена» вместо полузащитника Петера Андерссона выпустил ван Дейка. Вирджил со своей задачей справился. В том матче его клуб больше не пропустил. Встреча закончилась со счётом 4:2.

Поль Погба, 18 лет («Манчестер Юнайтед»)

Дебютировал: 20.09.2011

Фото: Getty Images

Дебютировать в профессиональном футболе Погба мог на полгода раньше. Алекс Фергюсон впервые включил его в заявку в феврале 2011 года – на матч Кубка Англии с «Кроули Таун». Тем не менее за той встречей юный француз наблюдал лишь со скамейки запасных. Зато в сентябре случился долгожданный дебют Поля. К перерыву «МЮ» без проблем обыгрывал «Лидс» в Кубке английской лиги (3:0), поэтому Фергюсон выпустил Погба на весь второй тайм, заменив Райана Гиггза. Впрочем, в той игре Погба так ничем и не запомнился.

Роберт Левандовски, 18 лет («Знич»)

Дебютировал: 2006 год

Фото: Getty Images

Назвать точную дату дебюта Левандовски довольно затруднительно. Свою карьеру он начинал в подземелье польского футбола, которое не слишком жалует статистику. Известно, что после неудачного периода в «Легии 2», форвард летом 2006 года перебрался в клуб третьего дивизиона «Знич», за который и дебютировал в профессиональном футболе. 15 августа Роберт впервые участвовал в Кубке Польши. В матче 1/32 финала против «Мраговии» Левандовски вышел в середине второго тайма и забил один гол. Его «Знич» победил 4:1.

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Эден Азар, 16 лет («Лилль»)

Дебютировал: 24.11.2007

Фото: Getty Images

Азар дебютировал в профессиональном футболе в матче 15-го тура Лиги 1. В игре между «Лиллем» и «Нанси», Эден вышел на поле на последние 12 минут, когда его команда уже проигрывала 0:2. Конечно же, появление столь молодого бельгийца на результат матча совсем не повлияло.

Антуан Гризманн, 18 лет («Реал Сосьедад»)

Дебютировал: 02.09.2009

Фото: Getty Images

Шанс впервые проявить себя в официальной встрече выпускник академии «Реала Сосьедада» получил в Кубке Испании. Во втором раунде турнира его команда принимала «Райо Вальекано». Гризманн появился на поле на 79-й минуте, при счёте 0:1. Чуть позже «Сосьедад» пропустил ещё один мяч и вылетел из Кубка.

Давид де Хеа, 18 лет («Атлетико»)

Дебютировал: 30.09.2009

Фото: Getty Images

Дебют де Хеа за «Атлетико» состоялся благодаря травме второго голкипера команды Роберто, который подменял выступавшего на молодёжном ЧМ Серхио Асенхо. Испанский вратарь был вынужден покинуть поле уже в середине первого тайма гостевого матча Лиги чемпионов с «Порту». Несмотря на два пропущенных мяча в концовке встречи, которые привели к поражению «Атлетико», де Хеа проявил себя довольно неплохо – молодой голкипер совершил за матч аж 6 сейвов.

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Рахим Стерлинг, 17 лет («Ливерпуль»)

Дебютировал: 24.03.2012

Фото: Getty Images

Рахим Стерлинг дебютировал в «Ливерпуле» при Кенни Далглише. Главный тренер мерсисайдцев выпустил молодого англичанина на поле на 84-й минуте матча 30-го тура АПЛ с «Уиганом», вместо Дирка Кюйта. К тому моменту «Ливерпуль» проигрывал 1:2. Несмотря на то, что Рахим так и не смог помочь команде избежать поражения, свои десять игровых минут он провёл довольно плодотворно. Стерлинг отметился ударом, успешной обводкой и ключевой передачей.

Кевин Де Брёйне, 17 лет («Генк»)

Дебютировал: 09.05.2009

Фото: Getty Images

Дебют Кевина пришёлся на крайне неудачный матч для его команды. В 33-м туре чемпионата Бельгии «Генк» разгромно проиграл «Шарлеруа» — 0:3. Де Брёйне вышел на замену на 81-й минуте и ничем запомниться за оставшееся время матча не успел.

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Серхио Рамос, 17 лет («Севилья»)

Дебютировал: 01.02.2004

Фото: Getty Images

Профессиональную карьеру Серхио Рамос начинал в качестве флангового защитника. Впервые в официальном матче правый край обороны «Севильи» испанец занял в феврале 2004 года. Тогда команда Рамоса уступила «Депортиво» (0:1), а Серхио провёл на поле 26 минут.