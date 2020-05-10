Сексуальная телеведущая сводит с ума поклонников футбола. И не только

Анхелика Камачо прославилась на всб Южную Америку благодаря выдающимся формам и страсти к футболу. Телеведущая приобрела известность ещё во время молодежного чемпионата мира в 2011 году, проводившегося на её родине – в Колумбии. А выступления в превью футбольных матчей колумбийской лиги дополнительно подогрели интерес к девушке со стороны болельщиков. Свою любовь к спорту Анхелика никогда не скрывала — наоборот, смело называет себя «женщиной в мировом футболе».

А вот с её личными симпатиями в мировом футболе все не так ясно: она расписывалась в любви и к «Барселоне», и к «Реалу». На личной странице в «инстаграме» Камачо часто выкладывает фотографии в футболке каталонцев, а также лидера клуба – Лионеля Месси. Возможно, заявление девушки, лишь вброс для поддержки популярности, к которой она стремилась с ранних лет. Помимо телевизионной, Анхелика построила модельную карьеру, несмотря на то, что в университете изучала внешнюю торговлю. А фотосессия для журнала Soho помогла ей удостоиться звания «самая привлекательная болельщица футбола». В Колумбии девушку ласково прозвали «пышечкой» — понятно, из-за чего.