Сексуальная телеведущая сводит с ума поклонников футбола. И не только

Анхелика Камачо прославилась на всб Южную Америку благодаря выдающимся формам и страсти к футболу. Телеведущая приобрела известность ещё во время молодежного чемпионата мира в 2011 году, проводившегося на её родине – в Колумбии. А выступления в превью футбольных матчей колумбийской лиги дополнительно подогрели интерес к девушке со стороны болельщиков. Свою любовь к спорту Анхелика никогда не скрывала — наоборот, смело называет себя «женщиной в мировом футболе».
А вот с её личными симпатиями в мировом футболе все не так ясно: она расписывалась в любви и к «Барселоне», и к «Реалу». На личной странице в «инстаграме» Камачо часто выкладывает фотографии в футболке каталонцев, а также лидера клуба – Лионеля Месси. Возможно, заявление девушки, лишь вброс для поддержки популярности, к которой она стремилась с ранних лет. Помимо телевизионной, Анхелика построила модельную карьеру, несмотря на то, что в университете изучала внешнюю торговлю. А фотосессия для журнала Soho помогла ей удостоиться звания «самая привлекательная болельщица футбола». В Колумбии девушку ласково прозвали «пышечкой» — понятно, из-за чего.
- 10 мая 2020
-
09:19
-
09:17
-
06:55
-
05:56
-
04:25
-
03:40
-
02:22
-
01:00
-
00:53
-
00:37
-
00:15
-
00:02
-
00:00
- 9 мая 2020
-
23:42
-
23:17
-
23:09
-
22:54
-
22:49
-
22:45
-
22:31
-
22:10
-
22:03
-
21:39
-
21:31
-
21:12
-
21:05
-
20:46
-
20:26
-
20:12
-
19:52
-
19:37
-
19:25
-
19:14
-
19:08
-
18:43