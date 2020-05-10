Первой из топ-чемпионатов возвращается Бундеслига: что вы знаете о ней? Тест

Большой футбол скоро вернётся! 16 мая возобновится один из топ-5 чемпионатов Европы – Бундеслига.

Ближайшие выходные преподнесут нам шикарные матчи: рурское дерби (встреча дортмундской «Боруссии» с «Шальке-04»), противостояние «Лейпцига» с «Фрайбургом» и встречу лидера «Баварии» с одним из открытий чемпионата берлинским «Унионом».

Конечно же, игры пройдут при пустых трибунах и с соблюдением строжайших мер безопасности. Однако никто не помешает зрителям насладиться отличным футболом через экраны телевизоров.

До возобновления футбола в Европе осталось 7 дней. LIVE Уже скоро футбол вернётся! Все подробности.

Предвкушая возвращение Бундеслиги, мы подготовили для вас тест. Проверьте, как хорошо вы разбираетесь в чемпионате Германии. Блесните своими знаниями и почерпните что-то новое для себя.

Желаем вам удачи. Поехали!

Пройти тест можно также по этой ссылке.