Первой из топ-чемпионатов возвращается Бундеслига: что вы знаете о ней? Тест

Большой футбол скоро вернётся! 16 мая возобновится один из топ-5 чемпионатов Европы – Бундеслига.
Ближайшие выходные преподнесут нам шикарные матчи: рурское дерби (встреча дортмундской «Боруссии» с «Шальке-04»), противостояние «Лейпцига» с «Фрайбургом» и встречу лидера «Баварии» с одним из открытий чемпионата берлинским «Унионом».
Конечно же, игры пройдут при пустых трибунах и с соблюдением строжайших мер безопасности. Однако никто не помешает зрителям насладиться отличным футболом через экраны телевизоров.
Предвкушая возвращение Бундеслиги, мы подготовили для вас тест. Проверьте, как хорошо вы разбираетесь в чемпионате Германии. Блесните своими знаниями и почерпните что-то новое для себя.
Желаем вам удачи. Поехали!
Пройти тест можно также по этой ссылке.
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