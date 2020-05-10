Слишком много высказываний за Сёмина. Аргументы против него почему-то игнорируют

Похоже, Юрий Сёмин уходит, а вместо него назначат Марко Николича. О сербе в контексте «Локо» мы первыми сообщили ещё в марте. За последнее время на «Чемпионате» вышло две колонки. Михаил Гончаров и Дмитрий Егоров объяснили, почему уход Сёмина – глупость.

Хотите убрать Сёмина – найдите элитного тренера. А иначе руки прочь от Палыча Работать с Сёминым сложно, но без него будет ещё сложнее.

Если «Локо» не для фанатов, то РЖД пора закрыть этот клуб Зачем тратить бюджетные деньги на то, что никому не нужно?!

Легко понять позицию коллег. Её разделяет подавляющее большинство. У Сёмина есть и результаты, и колоссальная поддержка болельщиков. Почти все комментарии под статьями – строго за Палыча. Иначе и быть не могло, учитывая, что человек сделал для клуба. Однако за легендарностью Сёмина отбрасываются даже попытки разобраться, почему с ним не продлевают контракт. А причины есть. Даже если это звучит как богохульство.



Сразу оговорюсь. Я не утверждаю, что уход Сёмина – правильный шаг. И я тоже пока слабо представляю, кто такой Николич. Однако после двух хвалебных материалов о Сёмине нужно обозначить, что может смущать руководство «Локомотива». Даже если меня уничтожат в комментариях под этой статьей.

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Меня самого удивляют утверждения, мол, методы Сёмина устарели. Такими фразами нельзя разбрасываться, если затем не следует конкретной расшифровки. Ну, например, он даёт чрезмерные нагрузки на сборах – силовую тренировку после контрольного матча, что вызывает недоумение у футболистов и подталкивает Смолова к отъезду. Вот с такой аргументацией уже можно было бы о чём-то говорить.

Моё любимое на тему взаимопонимания Смолова и Сёмина – это, конечно, комментарий Германа Ткаченко. Оцените:



– Отношения Смолова с Сёминым не отличаются от отношений Сёмина с большинством других футболистов в «Локо».



Тонко. Не придерёшься. Хотя в целом новостные ленты забиты комментариями с другим посылом: Кикнадзе, не смей! Тут, конечно, за Сёмина высказались отечественные тренеры:

Грозный: «Локомотиву» нужно продлить контракт с Сёминым на пять лет. Он создан для клуба

Б. Игнатьев: Сёмин — часть генетического кода «Локомотива». С ним так поступать нельзя

Гершкович: Николич – чемпион Венгрии? И что? У него нет опыта для конкуренции с Сёминым

Хотя все они меркнут на фоне агента Селюка, который палит из тяжёлого орудия. Максимально тяжёлого. Пускай люди сами оценят, насколько это изящные методы в информационной войне.

Селюк: Кикнадзе считает себя выше Путина, который Сёмина награждает?

Селюк объяснил призыв возбудить дело против «Локомотива» из-за смерти Самохвалова

Сейчас культивируется мнение: только Сёмину решать, когда ему уходить. В этом как раз и заключается несовременный подход в отношениях между сотрудником и работодателем (именно работодателем, а не Кикнадзе – решение об уходе Сёмина принимается не на уровне гендира). Создаётся ощущение, что Сёмин чувствует себя выше корпоративной этики и осознано отделяет себя от руководства.



Во время тяжёлого диалога с футболистами по поводу снижения зарплаты Сёмин публично встаёт на сторону игроков. Говорит, что их нельзя обижать. Чувствуете посыл? В то время когда во всём мире клубы разговаривают о временном снижения зарплат, Сёмин показывает: я не с руководством, я с игроками. Что в такой ситуации думать руководству клуба на уровне РЖД? Похоже, Сёмин хотел ударить по Кикнадзе (у него действительно крайне тяжело шёл разговор с игроками), а ударил по себе.

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Нужно понимать и другое. Пока Сёмин это и есть «Локомотив», такая конфигурация уводит в тень работу остальных сотрудников клуба. Получается, что все титулы последних лет – это Сёмин. Ну, признайтесь, вы ведь тоже так думаете? При этом четвёртые места в ЛЧ объясняются плохой селекцией или еще чем-то подобным. Кстати, о селекции стоит сказать отдельно. Тут есть несколько ситуаций.



О желании Сёмина контролировать трансферы мы знаем и по эпохе Геркуса. Очень похоже, что у Палыча выстроены хорошие отношения с Селюком. Тот радикально вписывается за Сёмина. В свою очередь Сёмин уже несколько лет просит руководство купить именно Бассогога (клиент Селюка).

Простите, но я не удержусь от соблазна и процитирую Селюка. Вот что он сказал в 2017 году: «Могу так сказать, несмотря на то что являюсь его агентом. Я убеждён: это игрок не для «Локомотива». «Железнодорожникам» повезло, что Бассогог не перешёл к ним. Ему всего 21 год, и когда в таком возрасте игрок выбирает деньги, значит, с мотивацией у него плохо».

Есть и другой важный момент в позиции Сёмина по трансферам – не продавать никого из текущего состава. В том числе Алексея Миранчука в «Милан». Понятно, что любой болельщик «Локо» рад сохранить одного из ведущих футболистов и только поддержит Сёмина. Но все же здесь противоречивая ситуация. Модель здорового клуба: взял молодого, прокачал и продал в топ-лигу. Мы восхищаемся «Бенфикой» и «Порту», но сами этим путем не идем. И сейчас речь идёт не о продаже Миранчука в «Зенит», а именно в топ-лигу.



В конце концов, не отпускать футболиста – делать хуже себе. ЦСКА прошлым летом не отпустил Чалова в «Кристал Пэлас», хотя предложение было и нападающий действительно рассчитывал на этот трансфер. После сорвавшегося перехода лучший бомбардир прошлого сезона забил лишь 1 раз за 14 матчей. В результате в одном из последних туров до карантина здоровый Чалов (по крайней мере о повреждениях ничего не сообщалось) в важном матче с «Ростовом» не попал в основу. Это я к тому, что если на игрока есть спрос в топ-лиге и сам футболист хочет себя попробовать, то нужно отпускать (само собой, при адекватной цене).

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Мы знаем Сёмина как довольно упёртого человека. Это касается не только трансферов, но и взаимодействий с судьями. Возьмём недавний матч с «Зенитом». На 14-й минуте Малкома снёс в подкате Хёведес (одной ногой сыграл в мяч, а другой – в ноги сопернику). Главный тренер «Локо» вскипел и за чрезмерные эмоции получил жёлтую карточку. После этого он продолжил кричать на судью и уже Крыховяк прибежал к бровке. Нет, поляк не начал спорить с судьей, как это бывает примерно в 100% подобных ситуаций. Полузащитник криками и руками прогнал своего главного тренера на скамейку.



Вряд ли такие ситуации придают гармонии игрокам — скорее, добавляют нервозности. Наверное, футболистам во время матча есть о чем думать, помимо сдерживания Сёмина. Самое забавное, что Крыховяк не спас своего тренера от удаления, а лишь немножко отсрочил. Уже спустя 10 минут Сёмин получил-таки красную карточку, а вместе с ней и дисквалификацию.

И последний момент. Сёмин был акционером «Локо». Видимо, поэтому тренеру некомфортно строить управление клубом через наёмных менеджеров – кто бы им ни был. Вероятно, Сёмин хотел бы вести диалог напрямую с главой РЖД Олегом Белозёровым – именно за ним ключевые решения. Однако ему нужно управлять огромной государственной монополией. Тут не до футбольного клуба, который является лишь одной из многих структур РЖД. Имиджевой, но явно не самой важной в отрасли. Так, просто непрофильный актив, социальная нагрузка. Предыдущий глава РЖД Якунин даже не скрывал, что был бы рад отказаться от футбольного клуба, но не может.



Белозёров не будет погружаться в дела «Локомотива». Наемный менеджер необходим. Да, любой нормальный тренер не должен мериться с менеджерами, которые рассказывают, что в защите надо играть поуже, а в атаке пошире. Здесь мы все на стороне Сёмина, но есть ощущение, что Сёмин в «Локо» несовместим ни с каким менеджером в принципе.