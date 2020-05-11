Пушка страшная! Убойный гол Колодина со штрафного из 2000-х: зачем Малафеев убрал стенку?

Защитника Дениса Колодина российские болельщики помнят преимущественно из-за «страшной пушки». Его мощные удары на Евро-2008, кажется, забудут ещё не скоро. Однако немногие знают, что впервые защитник продемонстрировал миру, насколько здорово и сильно умеет бить, далеко не на чемпионате Европы и даже не в качестве игрока «Динамо» или «Крыльев Советов».

Знаменитая «пушка» Колодина родилась в Элисте в начале нулевых. Рассказываем о том, как это произошло и при чём здесь Вячеслав Малафеев.

Колодин сам не ожидал, что так пробьёт. Ранее он штрафные никогда не исполнял

В июле 2002 года ещё не окрепший «Зенит» гостил у «Уралана». Встреча в Элисте завершилась со счётом 3:3, а её главным героем стал Александр Кержаков – форвард оформил хет-трик и спас питерцев от поражения. Впрочем, тот матч был примечателен не только феерической игрой Кержакова, но и довольно необычным голом 20-летнего защитника «Уралана» Дениса Колодина.

Свой дебютный мяч в чемпионате России молодой футболист забил на 43-й минуте матча. Незадолго до гола Колодина в нескольких метрах от штрафной площади «Зенита» защитник Алексей Игонин повалил футболиста хозяев, за что схлопотал «горчичник». Далее о тех событиях лучше расскажет сам герой эпизода.

«В Элисте играем с «Зенитом», счёт 1:1. И в этот момент получаем право пробить штрафной. До ворот метров 30. И вдруг Малафеев говорит своим: уберите, мол, стенку. А я стою в центре поля рядом с Кержаковым, которого должен держать персонально. И вдруг слышу: «Денис! Иди сюда! Бей!». До ворот метров 30. Я разбегаюсь с того самого места, на котором стоял, — и забиваю. Сам не ожидал! До этого я за «Уралан» штрафные не бил», — вспоминал Денис Колодин.

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Мяч после выстрела защитника с невероятной скоростью полетел по уходящей от Вячеслава Малафеева траектории. Вратарь «Зенита» в прыжке попытался отразить удар, но не смог. Мяч угодил точно в ближнюю для Колодина девятку.

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Не ставить стенку Малафееву рекомендовал Морозов. Голкипер не верил, что Колодин пробьёт на силу

Напрашивается простой вопрос: зачем же тогда Малафеев попросил одноклубников не становиться в стенку? Чтобы выяснить это, мы обратились к самому голкиперу.

«Я тогда не ставил стенку, потому что Юрий Морозов (главный тренер «Зенита». — Прим. «Чемпионата») не рекомендовал вратарям в подобных ситуациях устанавливать стенку. При раскладе, какой был в том матче, стенка чаще мешает, чем помогает вратарю. Да и вратарь, как правило, должен отбивать мячи, летящие в створ с дальних позиций. Но удар у Дениса получился на загляденье. Я помню его хорошо – попал так попал.

Мне кажется, стенку не нужно ставить, когда знаешь, что игрок не будет бить на силу. В том матче было немного неразумно так делать. Однако тогда Денис ещё не славился своими пушечными ударами. Наверное, в тот момент я ещё не очень хорошо изучил соперника», — признался Вячеслав Малафеев.

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Колодин ещё не раз забивал Малафееву со штрафного. А Вячеслав часто игнорировал стенку

Забавно, но позже эта история всё-таки нашла продолжение. Малафеев ещё не раз за свою карьеру игнорировал стенку. Так, в матче группового этапа Лиги чемпионов в 2008 году против «Ювентуса» (0:1) во время штрафного удара голкипер решил обойтись без помощи партнёров, за что и поплатился — Алессандро Дель Пьеро забил победный мяч. А на Евро-2004 в игре с Португалией (0:2) хитрость Малафеева сыграла ему на руку. Тогда Деку пробил в угол, а российский голкипер спокойно поймал мяч.

«Я часто не ставил стенку. Порой мне это вредило, но часто и помогало. Был один забавный эпизод. Не помню, с кем мы тогда играли. Я не поставил стенку, а бьющий игрок подошёл к судье и спросил, почему стенку не ставят. Он ответил: не хотят и не ставят. Тот игрок умел бить только обводящим ударом, поэтому ему пришлось разыграть стандарт, даже несмотря на то что позиция была ударная. На силу он бить всё равно не умел», — заметил голкипер.

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Нашла продолжение та история и в карьере Дениса Колодина. Он забил Малафееву ещё четыре раза. Причём дважды – со штрафного удара. В обоих случаях голкипер «Зенита» ставил стенку, но безуспешно.

«Какое-то странное стечение обстоятельств. Я уже не раз подходил к руководству нашего клуба и просил купить его в «Зенит», чтобы он больше не забивал мне. Конечно, это шутка. Если же серьёзно, то чуть ли не в каждом матче, когда Денис играл против нас, он доставлял мне массу неприятностей. Вот и во встрече первого круга я с огромным трудом отбил его удар метров с тридцати. Причём все его голы получаются из разряда «десять раз так ударь – ни разу не повторишь». Наверное, разозлился Колодин на что-нибудь или связь у нас с ним какая-то мистическая существует.

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Сегодня я коснулся мяча, но… Зная силу удара Колодина, ждал, что он пробьёт в тот угол, в котором я стою. Денис же ударил над стенкой, и мне не хватило буквально мгновения», — досадовал Малафеев после очередного пропущенного мяча от Колодина – в матче ЧР сезона-2007 «Динамо» — «Зенит» (4:2).

Сам Колодин никогда не считал свои удары особенными. Свою «пушку» он называл «косой» и утверждал, что никогда особенно не тренировал удар. Разве что в компьютерных играх.

Свою карьеру Денис завершил в 2017 году в казахстанском клубе «Алтай». Сейчас он тренирует юных футболистов в СДЮСШОР «Химки».

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Вячеслав Малафеев, окончивший карьеру годом ранее, также остался в футболе. В питерском клубе он занимает должность заместителя спортивного директора, и его контракт истекает в мае. Кроме того, сейчас Малафеев владеет агентством недвижимости.