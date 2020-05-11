Шерингем и Коул ненавидели друг друга. Они не общались, но при этом классно играли за «МЮ»

В 1990-х годах Тедди Шерингем и Энди Коул были одними из лучших форвардов АПЛ. Каждый из них приходил первым в списке бомбардиров, добавляя к голевым свершениям ещё и результативные передачи. Коул отлично проявил себя в «Ньюкасле», после чего оказался в «Манчестер Юнайтед». Через два года, перед началом сезона АПЛ 1997/1998, уже Шерингем стал игроком «красных дьяволов».

Связка Шерингем — Коул действовала эффективно, при этом отношения между двумя форвардами были весьма непростыми. За два года до того, как стать одноклубниками, Тедди и Энди поссорились – случилось это в матче за сборную Англии. Что стало причиной конфликта Шерингема и Коула, из-за которого они не общались почти 20 лет?

Коул дебютировал за сборную Англии, но Шерингем не пожал ему руку

Сезон-1993/1994 был первым для Энди Коула в АПЛ. «Ньюкасл» неожиданно для всех занял 3-е место, а Коул стал лучшим бомбардиром чемпионата (34 гола в 40 матчах). К тому же Энди записал на свой счёт 13 ассистов. В том году Коул получил звание лучшего молодого игрока по версии ПФА.



В январе 1995 года Энди перешёл в «Манчестер Юнайтед», сумма трансфера оказалась рекордной для тех времён – 7 млн фунтов. Коул с ходу стал игроком основы, демонстрируя свои лучшие качества. На счету Энди было 7 голов первых 7 матчах за «МЮ», а уже в марте он дебютировал за сборную Англии.



На «Уэмбли» приехали уругвайцы, которые готовились к Кубку Америки – 1995. Энди Коул с теплотой вспоминает свой первый матч за сборную, не считая одного момента: «Я начал тот матч на скамейке, но Терри (Венейблс, главный тренер сборной Англии. – Прим. «Чемпионата») сказал мне готовиться к выходу на замену. Помню, как я стоял на бровке, сильно нервничал. Терри решил, что я выйду вместо Шерингема. Тедди шёл ко мне на встречу. Я думал, что он пожелает мне удачи, но он просто прошёл мимо, не пожав мне руку».

После этого Шерингем и Коул неоднократно встречались на поле, играли вместе за сборную, но при этом не общались. Летом 1997 года Шерингем перешёл из «Тоттенхема» в «МЮ», где его был не рад видеть Коул: «Я предпочёл бы выпить чашечку чая с Нилом Раддоком, сломавшим мне ногу, чем играть в одной команде с Шерингемом».

Видео доступно на «Чемпионате».

Выступления Шерингема и Коула в составе «МЮ»

«Король Эрик умер, да здравствует Принц Эдвард» – таким заголовком The Independent встретил Шерингема в «МЮ». По мнению Алекса Фергюсона, он отлично подходил на роль «десятки», которую раньше исполнял Кантона. Разница в возрасте между ними составляла всего два месяца, но Эрик закончил карьеру в 31 год, а Шерингем играл до 42 лет.

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Тедди далеко не сразу начал играть так, как от него ждали в «МЮ». Полностью адаптировался Шерингем только через два месяца: «гол+пас» в лигочемпионском матче с «Ювентусом», а также 6 мячей в АПЛ. К тому же, вырисовывалась его связка с Коулом. Несмотря на то, что они не разговаривали между собой, Тедди и Энди отлично взаимодействовали на поле. Шерингем по итогам сезона-1997/1998 оформил 14 голов и 13 ассистов, а Коул записал на свой счёт 25 мячей и 9 голевых передач.



Нельзя сказать, что Шерингем ненавидел Коула, но мириться он точно не хотел. Гари Паллистер, бывший защитник «МЮ», однажды сказал Энди: «Я знаю, что вы не общаетесь, но, чёрт возьми, как вы круто играете вдвоём!»

Видео доступно на «Чемпионате».

Примирение двух форвардов случилось лишь в 2019 году

За четыре года в «МЮ» Шерингем и Коул завоевали множество трофеев, но при этом не сказали друг другу ни слова. Летом 2001 года Тедди вернулся в «Тоттенхэм», а через полгода Энди перешёл в «Блэкберн». Они давно завершил карьеру, однако их вражда не прекращалась более 20 лет.



Лишь в 2019 году бывшие одноклубники помирились. Шерингем с друзьями отдыхал в клубе, куда пришёл Коул со своей женой: «Я увидел, как Энди двигался ко мне навстречу. Он протянул мне руку и сказал: «Это было очень давно. Давай оставим всё позади». Я ответил: «Вау, неожиданно! Без проблем». Да, мы с ним не ладили, но у каждого на работе есть коллега, с которым ты не можешь находиться рядом. Мы пожали руки и разошлись».