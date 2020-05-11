Легендарные Газзаев и Сёмин: история дружбы и вражды. Один даже спасал другого на таможне

Сегодня у Юрия Сёмина день рождения: одному из самых титулованных российских тренеров исполняется 73 года. Не факт, что главный тренер «Локомотива» встречает свой праздник в приподнятом настроении, учитывая многочисленные слухи о том, что его скоро заменит в столичном клубе серб Марко Николич. Среди тех, кто поздравит Сёмина, пожелав ему здоровья и продолжения карьеры в «Локомотиве», наверняка будет другой российский топ-тренер Валерий Газзаев. История их дружбы, вражды и противостояния в футболе заслуживает особого рассказа.

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Как Газзаев поддерживает Сёмина. А Сёмин поддержал Газзаева

Сейчас, в непростой для Сёмина момент, Газзаев публично поддерживает старого товарища. Вот два его апрельских комментария.

«Для меня является абсурдом, когда поднимается тема, работать Сёмину или не работать, продлевать с ним контракт или не продлевать. Непонятны две вещи. Во-первых, почему это определяют люди, которые, судя по их поступкам, являются полнейшими дилетантами в футболе. И, во-вторых, на основании каких критериев это может определяться, если реальный критерий на самом деле один и он уже сейчас очевиден. Это – результат! Вот что важно в профессиональной деятельности, и особенно – в спорте. Нравится вам Семин или не нравится – какая разница. Он даёт результат? Да!

Как можно убирать человека, который на протяжении всего периода работы неизменно добивается результата?! Команда за три сезона стала чемпионом, выиграла два Кубка, дважды попадала в Лигу чемпионов и сейчас идёт на втором месте, дающем право вновь выступать в главном еврокубке. Как в принципе можно поднимать вопрос об увольнении?! Если у тренера есть результат – он работает дальше. Если результата нет – его увольняют или он пишет заявление по собственному желанию… Неужели стольких лет не хватило, чтобы оценить истинную роль главного тренера? Только с приходом Сёмина клуб вернулся на вершину, хотя и до него «Локомотив» имел хорошие финансовые возможности, очень приличных и высокооплачиваемых игроков. Таких специалистов надо ценить!».

«С удивлением читаю, как некоторые представители бывшей Югославии в российской прессе с удовольствием превозносят некоего Николича так, как будто он уже тренер «Локомотива». Считаю, это предельно некорректно по отношению к Юрию Сёмину, который и де-юре, и де-факто возглавляет команду и продолжает неизменно приносить клубу результат. В случае досрочного завершения чемпионата (а к этому, похоже, всё идёт) «Локомотив» попадает напрямую в Лигу чемпионов — какие ещё нужны доказательства успешной работы тренера? Я призываю российские СМИ не педалировать тему из уважения к специалисту, который завоевал с командой столько титулов и всем всё доказал. Не должны наши журналисты отправлять другого человека на живое место!» (Из интервью для «Спорт-экспресса»).

Юрий Сёмин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Год назад, напротив, Сёмин поддерживал Газзаева, когда появилась информация о возможном назначении экс-тренера ЦСКА в московское «Динамо»:

«Это хорошая идея. Валерий Газзаев провёл много лет в «Динамо» в качестве футболиста, тренера. Помню, как он уходил из «Локомотива» и искренне хотел стать динамовцем. У него хорошо получилось. Его «Динамо» выигрывало и боролось за самые высокие места, когда он там играл и потом тренировал. В 90-е годы команда под его руководством боролась за самые высокие места, выступала в еврокубках. Газзаевские коллективы всегда были наверху, другой вопрос — удастся ли «Динамо» его пригласить или нет. Он идеальная фигура и независимый человек, который самостоятельно принимает решения и всегда добивается результата. Другого такого тренера найти сложно. Пауза в шесть лет? Не играет никакой роли. Человек всегда в футболе, всю жизнь. Как можно утратить интерес к тренерской работе? Знания не уходят, опыта ещё больше. Взаимоотношения с игроками у него всегда были и остаются хорошими. Вы когда-нибудь слышали, чтобы футболисты, которые с ним работали, сказали в его адрес негативные вещи? Они были счастливы! Потому что с ним всегда побеждали. Азарт к работе у него есть. Весь чемпионат выиграет, если Газзаев вернётся» (Из интервью Сёмина для Sportbox.ru).

Но так было не всегда. Дружба двух футболистов, а потом и тренеров пережила подъём, спад и даже «инфляцию». К счастью, не обесценилась окончательно – восстановилась и укрепилась с годами.

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Сёмин и Газзаев ссорились на поле, несмотря на дружбу. Валерий выручил Юрия, который мог стать невыездным

Сёмин и Газзаев познакомились в 1976 году в «Локомотиве». Почти 29-летний полузащитник к тому моменту уже год отыграл за столичную команду, в которую перешёл из «Чкаловца» перед сезоном-1975. Юрий на правах опытного игрока, прошедшего через московские «Спартак» и «Динамо», считался одним из вожаков коллектива. А вот 21-летний нападающий только-только стал новичком «железнодорожников» и вообще высшей лиги: его пригласили из «Спартака» Орджоникидзе (ныне – Владикавказ).

«В 1976 году приехал к нам в «Локомотив» молодой, скромный, немного наивный паренек, а вышел на поле, и сразу стало видно, что это Форвард, – вспоминал Сёмин в книге Газзаева «Путь воина». – По своему уровню – технике, скорости, мышлению и характеру лидера – мы получили готового неординарного игрока. Валера обладал феноменальной обводкой, здорово укрывал мяч, хорошо за него боролся. У него был очень сильный характер, он никогда не бросал играть. Он всегда был нацелен побеждать. В каждом эпизоде, в каждом матче!».

Правда, сам «Локомотив» в те годы не блистал. В сезоне-1976 в весеннем чемпионате занял лишь 15-е место, а в осеннем – восьмое. Потом добился ещё небольшого прогресса, став шестым в сезоне-1977.

Сёмин в весеннем чемпионате 1976-го оба своих гола забил в ворота «Спартака», когда «Локомотив» в майском дерби неожиданно разгромил красно-белых – 3:0. Газзаев заработал пенальти в эпизоде с третьим голом. В словах из отчёта об этой игре в еженедельнике «Футбол-Хоккей» можно найти что-то общее и с современными командами: «Локомотив» именно такими – диагональными, а часто и продольными – пасами вёл атаку, разрезая на части оборону «Спартака», которая не стала прочнее от присутствия сразу трёх центральных защитников. Изобретательной и быстрой игре Сёмина, Нодия, Газзаева, Васина спартаковцы ничего противопоставить не смогли…».

Валерий Газзаев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Именно Сёмин помог Газаеву адаптироваться в столице, и в «Локомотиве», несмотря на заметную разницу в возрасте. Нападающий при содействии хорошо знавшего Москву полузащитника смог быстро обустроить дефицитной мебелью предоставленную ему квартиру в Измайлово, на 5-й Парковой улице. Если у Валерия возникала какая-то бытовая проблема, Юрий помогал её решать. Когда же Газзаев на эмоциях хотел покинуть «Локомотив» и вернуться в Орджоникидзе, Сёмин убедил его не совершать глупый поступок.

Однажды и Газзаев здорово выручил Сёмина. Это случилось, когда «Локомотив» возвращался с «предсезонки» из-за границы. Для советских футболистов поездки в Европу были в том числе возможностью купить себе или для последующей перепродажи товары, которые практически не достать в СССР. Обычно игроков на таможне проверяли не строго – пропускали через «зелёный коридор», поэтому Сёмин спокойно набрал вещей на две полные сумки. Между тем превышение квоты на ввоз импортных товаров грозило спортсменам серьёзным наказанием: запретом на выезд за границу, а то и вообще завершением карьеры. Как назло, в тот раз в Шереметьево неожиданно устроили выборочную проверку. И Сёмин оказался со своими сумками в первых рядах! Не успел Юрий испугаться, как Валерий схватил одну из сумок, будто собственную, и прошёл с ней по «зелёному коридору».

Друзья в обычной жизни, полузащитник с нападающим, бывало, ссорились на поле. По словам Сёмина это случалось из-за того, что оба они люди, небезразличные ко всему происходящему и отстаивающие свои взгляды.

«У Газзаева запредельный темперамент, человек-вулкан! В игре он был неистов, неукротим, подвержен вспышкам ярости, мог очень жестко накричать на любого игрока, допустившего ошибку, невзирая ни на какие авторитеты. Однажды мы чуть не подрались прямо на поле, на глазах у людей. Но как мгновенно он вспыхивал, так же быстро и остывал. Как капитан, я поначалу крайне негативно относился к тому, что Валера, несмотря на молодость и кавказские традиции, терял всякое уважение к старшим партнерам, если их действия шли вразрез с его принципами. Но потом я понял, все мы поняли, что этот человек живет, горит игрой, просто ненавидит поражения! Ему можно многое простить», – рассказывал Сёмин.

Сёмин и Газзаев выступали вместе два сезона. В 1978 году полузащитник ушёл доигрывать в «Кубань», да и нападающий не задержался в «Локомотиве»: отправился в 1979-м в московское «Динамо».

Слишком много высказываний за Сёмина. Аргументы против него почему-то игнорируют Альтернативное мнение, которое многим не понравится.

Сезон-2002 поссорил старых друзей. Тренер «Локомотива» намекал на «договорняки» ЦСКА, а Газзаев не хотел жать руку Сёмину и здороваться с ним

Бывшие друзья-одноклубники стали принципиальными тренерами-соперниками в российских чемпионатах. Тогда их отношения и дали трещину. Напряжение возникло ещё в 1995 году, когда «Локомотив» Сёмина и «Алания» Газзаева вели борьбу за чемпионство, но в тот раз дальше обычных тренерских разногласий дело не зашло. Владикавказцы опередили москвичей на шесть очков и завоевали золотые медали.

А вот 2002-й по-настоящему поссорил Юрия Павловича и Валерия Георгиевича. Теперь «Локомотив» Сёмина до последнего тура боролся за золото с ЦСКА Газзаева. За три игры до финиша «железнодорожники» опережали «армейцев» на два очка (по потерянным), однако «Алания» подсобила своему бывшему наставнику. Команда Сёмина сыграла вничью во Владикавказе – 1:1. Тренер «Локомотива» был недоволен, дескать, «Алания» билась с ними на сто процентов, а до этого спокойно отдала три очка ЦСКА.

Когда были сыграны 30 туров и стало понятно, что для выявления чемпиона потребуется золотой матч, масла в огонь уже подлил Газзаев. Тренер «армейцев» заявил, что ЦСКА должен быть объявлен чемпионом, так как одержал больше побед, чем конкурент, и забил больше мячей.

Тем не менее титул выиграл «Локомотив». Исход золотого матча решил единственный гол Дмитрия Лоськова. После финального свистка ни Валерий Георгиевич, ни его игроки не пожали руки Юрию Павловичу. Сёмин в свою очередь выдал в телеинтервью: «Газзаев за 15 лет выиграл у «Локомотива» один раз». Сказанное он повторил и на пресс-конференции. Как будто для него важно было проговорить это, подчеркнуть, что слова произнесены не просто на эмоциях.

Фото: Дмитрий Голубович/Александр Сафонов, «Чемпионат»

Казалось, старые приятели разошлись навсегда и расколотую дружбу уже не склеить ничем. Но 50-летним Сёмину и Газзаеву хватило мудрости, чтобы быстро зарыть топор начавшийся войны. Этому поспособствовала и жена тренера ЦСКА.

«С Юрой Сёминым у Валеры особенные отношения вот уже без малого 40 лет, – рассказывала Белла Газзаева спустя годы в книге «Путь воина». – С того самого момента, как они познакомились в «Локомотиве».

Потом более десятка лет они были конкурентами. Иногда у них случались стычки. Несколько раз их конфликты становились достоянием общественности, и вся страна обсуждала, «как Валерий Георгиевич и Юрий Павлович поссорились». Однажды у них трения дошли до такой степени, что они перестали общаться. Как раз в тот период мы летели в самолёте, и так получилось, что на борту оказался и Юра со своей женой. Так Валера не захотел здороваться и отвернулся. Я ему говорю: «Ты с ума сошёл, как так можно? Это же наши друзья!» Валере и самому неловко было. И по прилете в Испанию он к Юре подошёл и пригласил его поиграть в теннис. Сёмины приехали к нам в отель, после чего все отдыхающие до самого вечера не знали покоя. А всё потому, что Газзаев с Сёминым взяли ракетки в руки. Оба же проигрывать совсем не умеют, вот они и бились на победу. Ор стоял на всю округу. За каждый мяч спорили до хрипоты, чуть ли не до драки. Сетку порвали. Уж и хозяин отеля недовольства выказывать стал. А всё напрасно: эти два коршуна не унимались, пока совсем не стемнело».

В 2005 году уже Сёмин поддерживал Газзаева в его золотом матче – финале Кубка УЕФА со «Спортингом» в Лиссабоне. После первого тайма, который «армейцы» проиграли 0:1, тренер «Локомотива» был одним из немногих, кто верил в победу ЦСКА.

«Во время финала в перерыве ко мне подошёл Сёмин и говорит: «Белла, не волнуйся, нормально наши играют. Всё будет хорошо!» Я понимала, что это просто слова утешения. Не один Юрий Павлович пытался меня успокоить – все видели, как меня трясет. Но когда мы победили, Юра прибежал ко мне, стал меня обнимать и кричать: «Я же говорил! Я знал! Белла, твой муж – гений, он великий, ты понимаешь это?» У Юры в глазах блестели слёзы – слёзы радости и счастья. Я смотрела на него и тоже плакала», – вспоминала жена Газзаева.

Хотите убрать Сёмина – найдите элитного тренера. А иначе руки прочь от Палыча Работать с Сёминым сложно, но без него будет ещё сложнее.

«Локомотив» середины 1970-х подарил целую группу будущих тренеров, включая Владимира Эштрекова, Гиви Нодию, Валерия Петракова и Александра Аверьянова. Противостояние Сёмина и Газзаева украсило российский футбол. Жаль, что Валерий Георгиевич больше не бросает вызов своего старому другу Юрию Павловичу на футбольном поле, а не на теннисных кортах.

«Я считаю наше противостояние ярким и интересным, – согласен Сёмин. – Особенно в тот период, когда наши команды ЦСКА и «Локомотив» год из года боролись между собой за чемпионство. Было много всяких интриг вокруг и много людей хотели нашей ссоры. Эмоции порой действительно зашкаливали, случались у нас и конфликты вплоть до того, что мы – близкие друзья – переставали друг с другом разговаривать, но никто из нас не переходил границ. Взаимное уважение всегда оставалось, и когда эмоции утихали, мы садились за стол и спокойно все обсуждали. У нас разные методы работы, мы по-разному видим футбол, но каждый из нас любит побеждать и всегда работает изо всех сил. Мы не можем это не ценить друг в друге».