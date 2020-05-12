«Деньги выдавали в кабинетике, из сумки». Первый трофей Гинера в ЦСКА: как это было

В истории пришествия Евгения Гинера в футбол и спустя десятилетия остаются белые пятна. Например – цена вопроса. Во сколько 40-летнему предпринимателю обошёлся контрольный пакет акций ЦСКА, доподлинно неизвестно. Цифры называются разные – от 30 до 80 млн долларов. Бывший президент клуба Шахруди Дадаханов и сегодня не готов раскрыть финансовые детали сделки, а нынешнего давно не спрашивают.

Болельщиков подробности такого рода вряд ли сильно волнуют. Значение имеют спортивные показатели, а они с приходом нового хозяина резко устремились ввысь. Какие бы формы ни приобрело партнёрство ЦСКА с ВЭБ, «эра Гинера» войдёт – да уже вошла – в историю клуба как золотое во всех отношениях время. А начало уникальной коллекции – 20 национальных трофеев + один европейский – было положено 12 мая 2002 года. Вспоминаем, как это было.

У футбольного ЦСКА новый босс – помощник Путина. Кто он такой и что всё это значит Евгений Гинер теперь заместитель Максима Орешкина в совете директоров клуба. Но это не означает, что он теряет контроль над ЦСКА.

В последнем сезоне «до Гинера» ЦСКА на 29 очков отстал от «Спартака»

Официально Гинер «зашёл» в ЦСКА в феврале 2001-го. Чтобы вы понимали, в каком состоянии находилась команда, три факта: по ходу предыдущего сезона красно-синие несколько туров лежали на последнем месте в таблице, итоговый отрыв от чемпиона, «Спартака», составил 29 (!) очков, из Кубка вылетели в 1/8 финала от скромного «Анжи». Середняк середняком, как бы обидно это ни прозвучало для поклонников ЦСКА.



Молодой босс воздержался от скоропалительных кадровых решений, предпочтя поначалу осмотреться в новой для себя среде. Эта основательность отличала Евгения Ленноровича и в дальнейшем: ярче всего она проявилась на пике оголтелого хейта Слуцкого (вы же помните эти маечки «Лёня, уходи»?). Гинер тогда проявил удивительную проницательность, не дав хода заявлению тренера об отставке под давлением общественности. Слуцкий отплатил президенту за доверие семью трофеями.



Сезон-2001, переходный в новейшей истории, ЦСКА формально доработал под руководством Александра Кузнецова. Чемпион СССР 1970 года подменил на финише тяжело больного коллегу Садырина, когда тот уже чисто физически был не в состоянии исполнять свои обязанности. 8 ноября финишировал чемпионат России, а спустя два дня «армейцам» был представлен новый главный тренер. Эпоха Газзаева началась на траурном фоне – 1 декабря Павла Фёдоровича не стало – но ознаменовалась десятком титулов, включая один международный. Чутьё на отечественные кадры эффективного менеджера Гинера никогда не подводило – только с иностранными, вроде Рамоса, иногда промашки случались. Даже Зико, при всей спорности кандидатуры, пару трофеев в музей клуба добавил.

За один кубковый розыгрыш «армейцами» успели поруководить три тренера

Каким бы гигантом тренерской мысли ни был Валерий Георгиевич, без мощного подкрепления ему было бы архисложно поднять команду на вершину. Гинер не только поставил перед Газзаевым высокие цели, но и обеспечил всем необходимым для их решения. Прежде всего – классными исполнителями. Стабильный доход с «лужниковского» рынка, который Гинер контролировал с компаньонами, позволял не мелочиться в трансферных вопросах. За два «окна» — лето 2001-го, зима 2002-го – ЦСКА набрал с полтора десятка новых футболистов, сформировав костяк будущей чемпионской команды. Селекцию красно-синих, помимо напористости, отличала дальновидность: игроки покупались в расцвете лет. Гинер сразу дал понять, что не намерен годами ждать успехов на спортивном поприще: не красивыми словами – конкретными действиями.

Мандрыкин и Березуцкий Фото: Из личного архива Вениамина Мандрыкина

«Мне объяснили, что с приходом Гинера будет строиться серьёзный клуб, — вспоминает предысторию собственного трансфера из «ПСЖ» Игорь Яновский. – Было видно, что команда собирается под задачи. У меня ещё оставалось полтора-два года контракта с французским клубом, но произошёл конфликт с новым тренером. Луис Фернандес жестковато начал разгребать завалы: отстранил от тренировок Окочу и Альжерино, привёл своих людей. У меня с ним тоже не сложились отношения: он использовал грязные методы, выживая меня из команды. Психологическое давление оказывал. Странный чувак. Из-за этого конфликта, думаю, ЦСКА было легче договариваться с французами. За меня заплатили меньше миллиона евро – тысяч 500, наверное. С Гинером познакомились уже на подписании контракта. Он сразу произвёл на меня впечатление делового, грамотного руководителя».



Начатую летом 2001-го трансферную работу ЦСКА продолжил перед сезоном-2002. Переходы Гусева из «Динамо», Соломатина из «Локомотива» и Кириченко из «Ростсельмаша» наделали много шума. Каждый из них тянул на отдельную «бомбу». С интервалом в полгода команду пополнили сразу три перспективных защитника – россияне Березуцкие и украинец Шершун.



«Мы встретились с Евгением Ленноровичем где-то в районе «Лужников», — вспоминает Соломатин. – Он выразил заинтересованность в моём переходе, и мы быстро обо всём договорились. Сложнее было уладить технические моменты: у меня ещё действовал контракт с «Локомотивом», и Юрий Палыч (Сёмин. – Прим. «Чемпионата») возражал против трансфера. Но Гинер был спокоен: «Андрей, не волнуйся, всё решится». Так и произошло: ЦСКА выкупил меня у «Локо». У него вообще слова не расходятся с делом. Когда я первый раз пришёл на новую арену болельщиком, мне сразу вспомнилась фраза, сказанная Евгением Ленноровичем в начале нулевых: «У нас будет свой стадион и клуб, который будет всегда бороться за чемпионство». Всё сбылось".

«Гинер сказал: «Приезжай, сыграем в любую игру, в какую захочешь». Я всё понял» Огненное интервью с бывшим защитником «Локомотива» и ЦСКА – о большой игре и страшной игромании.

Газзаеву не потребовалось много времени, чтобы из набора квалифицированных игроков сколотить боеспособную команду. А первым совместным триумфом для них стал Кубок сезона-2001/2002.



Когда Сергей Семак после финала посвятит победу Павлу Садырину и Сергею Перхуну, это будет не только данью памяти ушедшим из жизни одноклубникам. Они тоже внесли лепту в становление команды. Украинский вратарь скончался за полторы недели до старта кубкового розыгрыша – не выкарабкался после страшного столкновения с нападающим Будуновым в Махачкале. Кроме того, руку к будущему успеху приложили сразу три тренера. Стартовали москвичи под командованием Садырина (2:0 над «Светотехникой»), «Рубин» в 1/8 финала прошли с Кузнецовым, а финишировали уже с Газзаевым. Решающий вклад в победы ЦСКА на поздних стадиях турнира – в 1/4 и 1/2 финала – внёс как раз Семак. Капитанских голов «армейцам» хватило для прохода «Торпедо-ЗИЛ» и «Амкара».

18-летнему дебютанту «Зенита» Быстрову не повезло оказаться на одном фланге с лучшей версией Соломатина. Андрей отличился у обоих ворот

Несмотря на минимализм цеэсковских викторий, москвичи считались фаворитами финала. На фоне молодого «Зенита» «армейцы» выглядели более взрослой, солидной командой. У одного Соломатина за плечами было четыре выигранных Кубка! А у Юрия Морозова каждый второй в составе – юниор. Аршавину – 21, Астафьеву с Кержаковым – по 19, Быстрову – и вовсе 18. Особенно не повезло последнему. На беду дебютанта, его оппонент на фланге был в ударе: Соломатин выдал чуть ли не лучший матч в жизни, спровоцировав замену Быстрова. Постфактум первый получил от «СЭ» высшую оценку в матче (7,5), а второй – низшую (4,5). Попал под «коня», называется…

Игра получилась типично кубковая, упорная. В середине первого тайма камера выхватила Газзаева: тренер ЦСКА нервно курил, неловко пряча сигарету под скамейку. Лёгкий, азартный «Зенит» не давал Мандрыкину заскучать в рамке, а Газзаеву — расслабиться на лавке. Однажды своего вратаря подстраховал Соломатин, выбив мяч с «ленточки». Он же завершил атаку красно-синих на 30-й минуте – в тот день Андрей успевал везде!



«У меня почему-то была внутренняя уверенность, что завоюем этот трофей, — свидетельствует Соломатин. – Ещё в подтрибунном помещении я сказал ребятам: это должен быть наш день, мы должны победить – и мы победим. 2002-й – лучший год в моей карьере. Перед финалом и физически, и морально чувствовал себя превосходно. Да и в плане коллективной игры мы были сильнее «Зенита». Отлично помню свой гол: пошла длинная передача вперёд, Попов поборолся за мяч, я выиграл единоборство, отдал передачу Семаку, получил обратный пас и, ворвавшись в штрафную, пробил с правой мимо вратаря».

Мандрыкин Фото: Из личного архива Вениамина Мандрыкина

Второй гол можно классифицировать как фирменный для ЦСКА нулевых. Результативные стандарты у красно-синих в те годы были поставлены на поток. Навес Гусева с углового – скидка высоченного Шершуна – завершение Яновского – 2:0.



«Это была наигранная комбинация, — подтверждает Яновский. – Газзаев много внимания уделял стандартам: каждый из нас чётко знал, кому в какую точку следует идти. На угловых я должен был замыкать дальнюю штангу. Когда мяч прилетел ко мне, оставалось только бедром подправить его в ворота. Я часто такие забивал – и в «Алании», и в ЦСКА».

Соломатин на радостях сломал Кубок, а Гинер цитировал Винни-Пуха и Пятачка

После финального свистка, как водится, качали главного тренера – прямо в центре поля. Подбрасывали и трофей – да так энергично, что сломали…



«Я начал трясти его над собой, — смеётся Соломатин. – Ручка оторвалась, и он приземлился мне на голову. К счастью, ни кубок, ни голова не разбились».



Впрочем, эта мелкая неприятность никому из «армейцев» не испортила настроение – болельщики ждали этого мига 11 лет, с момента золотого дубля-1991! «Мы все шли к этому успеху, — отхлебнув шампанского из хрустальной тары, радовался Гинер. – И вот теперь, как говорили Винни-Пух с Пятачком, наконец дошли». Для завоевания первого футбольного трофея ему хватило года и двух месяцев.

Евгений Гинер Фото: РИА Новости

Президент щедро отметил своих героев: даже оставшиеся в резерве не чувствовали себя обделёнными.



«Размер премий варьировался в зависимости от важности матча, — рассказывает бывший хавбек ЦСКА Алексей Трипутень. – За «Спартак», например, стандарт был – 15 тысяч долларов. Выдавал Дима Егоров, кэшем, в «самом лучшем кабинете в офисе клуба». Маленький кабинетик, счётная машинка и сумка с наличкой на полу. Часто было так: идёшь и не знаешь, сколько дадут. Выходишь оттуда либо счастливый, либо расстроенный – в зависимости от ожиданий. Зарплата у нас, молодых, была копеечная – 500 долларов. Большую часть зарабатывали на премиальных. Я в финале не играл – только в четвертьфинале и полуфинале, — но благодаря этому Кубку стал мастером спорта и заработал 10 тысяч баксов – самые лёгкие деньги в жизни. Жаль, почувствовать себя богатым не успел: всё накопленное – подъёмные за подписание контракта, зарплаты, премии – потратил на жильё и сразу же получил травму. Хоть квартира осталась – она меня до сих пор кормит».



Спустя полгода ЦСКА только в золотом матче уступит чемпионский трофей «Локомотиву», но уже в 2003-м наверстает упущенное. Без Гинера всего этого счастья «армейцы» ещё долго ждали бы – и не факт, что дождались бы.