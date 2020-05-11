Тест. Что вы знаете об истории «Зенита»?

10 простых и не очень простых вопросов о сине-бело-голубых.

«Зенит» – действующий чемпион и лидер чемпионата России. Традиционный фаворит РПЛ с тех пор, как клуб взял под своё крыло «Газпром». До этого петербургская (ленинградская) команда не считалась грандом нашего футбола, тем не менее история у сине-бело-голубых большая и богатая. Свой первый трофей «Зенит» завоевал задолго до появления могущественного спонсора, а в еврокубках выступал ещё с начала 1980-х.

«Чемпионат» предлагает вам пройти тест на знание истории «Зенита». Поклонникам сине-бело-голубых он, вероятно, покажется не очень сложным, а если вы поддерживаете какую-то другую команду или просто любите футбол, не будучи болельщиком, то узнаете какую-то новую интересную информацию. Вспомним героев петербургского клуба: тренеров, бомбардиров и спортивных долгожителей.

Если у вас не отображается тест, пройдите по этой ссылке.

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