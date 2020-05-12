Бундеслига уже на этой неделе! Требования к организации – жесточайшие

Уже 16 мая возобновится чемпионат Германии. В Немецком футбольном союзе (DFL) изменили регламент проведения матчей в условиях пандемии коронавируса. Весь документ насчитывает 51 страницу. Вот основные тезисы.

Допуск

На каждом матче присутствует не более 322 человек. Из них 98 могут находиться на поле или рядом с ним:



– 22 основных футболиста;



– 20 членов тренерского штаба – 18 запасных игроков;



– 15 сотрудников работающих с VAR;



– 5 официальных лиц;



– 4 болбоя;



– 4 охранника;



– 4 медика;



– 3 фотографа;



– 3 ответственных за гигиену.



Оставшиеся 224 человека точно так же рапределены (от двух антидопинговых офицеров до десяти пишущих журналистов). Ситуация, когда кто-то попадает на стадион по блату, исключается.

Тайминг

Расписано время прибытия каждого человека на стадион. Как сообщает ESPN, если матч начинается в 15:30, то:

8:00 – приходят восемь сотрудников, занимающихся полем;



10:00 – приезжают 90 сотрудников, отвечающих за VAR и телетрансляцию (всё это время ещё 32 охранника следят за порядком);



12:00 – прибывают медицинские работники, пожарные и полиция, которая следит, чтобы у стадиона не собирались фанаты. На эту тему клубы отдельно предупреждают своих болельщиков во избежание ситуации, которая случилась на матче «ПСЖ» – «Боруссия» у стадиона «Парк де Пренс».

К полудню на стадионе оказывается 226 человек, хотя команды ещё даже не выехали на матч из отеля/базы. Футболисты приезжают на дезинфицированных микроавтобусах за 90 минут до игры. Могут добираться на личных машинах, но не больше одного человека в каждой.

Контакты

Отменяются командные снимки и рукопожатия. На скамейке запасных нельзя находиться на соседних сидениях. Если тренерам и запасным игрокам не будет хватать места (скорее всего, не будет), то можно садиться на трибуны стадиона. Футболисты приезжают в масках и держатся на расстоянии двух метров друг от друга. Кнопки лифта рекомендовано нажимать локтями. В раздевалке сначала переодевается основа, затем запасные. Если раздевалки маленькие, тогда группами. Пресс-конференции тренеров после матча только виртуальные.

Тесты

Все футболисты сдают тесты на коронавирус минимум раз в неделю. Судьи проверяются за день до матча. Всем приходящим на стадион (от стюардов до операторов) замеряют температуру. При возникновении риска человека не допускают на стадион. Болбоям рекомендовано постоянно дезинфицировать руки. Кстати, мяч тоже дезинфицируют – и до, и во время игры.

Первой из топ-чемпионатов возвращается Бундеслига: что вы знаете о ней? Тест Бундеслига возвращается уже 16 мая!

Европейские футбольные федерации изучат немецкий опыт перед тем, как возобновлять свои чемпионаты. В том числе РФС. В DFL футболистов призвали к примерному поведению. Отсюда и такая жёсткая реакция на Саломона Калу. Полузащитник «Герты» был отстранён от тренировок после того, как выложил видео, на котором он здоровается за руку с партнёрами по команде.

Календарь

Доигрывать чемпионат Германии будут частично с недельным циклом, частично с двумя турами на неделе (календарь тут). Большинство клубов Бундеслиги возобновили тренировки в начале мая. В том числе «Бавария», у которой футболистов разбили на группы по 3-4 человека. При этом тренировки бесконтактные – шесты и манекены вместо соперников. В раздевалке не более двух игроков одновременно. Совместное питание на базе исключено.



Проблемой остаётся вынужденная пауза в тренировках. Несколько футболистов получили повреждения. Например, у дортмундской «Боруссии» выпали Аксель Витсель и Эмре Джан. Оба повредили заднюю поверхность бедра и, по информации Bild, рискуют пропустить рурское дерби – первый матч после вынужденной паузы в чемпионате. В свою очередь защитник «Вольфсбурга» Янник Герхардт получил серьёзную травму на первой же тренировке после карантина.

Ну и последнее, что нужно знать о возобновлении чемпионата Германии. На трибунах можно будет увидеть картонных зрителей, как это было в белорусской лиге. Этой идеей увлеклась как минимум менхенгладбахская «Боруссия», которая уже едва ли не весь стадион заполнила картонными болельщиками. Фанаты заказывают свои изображения на трибунах по 19 евро (~1500 рублей) за штуку.