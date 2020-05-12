Как «Спартак» и «Зенит» отказались от Зинченко. Эксклюзив «Чемпионата»

Сегодня мы знаем Зинченко как чемпиона Англии. Его рывок в топ-клуб уникален для футболистов родом из стран СНГ. Ну а самый удивительный факт о Зинченко – в 2014 году он не был нужен никому. Просто жил в Москве и выступал за любительские команды, пока агент искал ему хоть какой-то профессиональный клуб. В футболисте оказались не заинтересованы ведущие клубы России. В том числе из-за нежелания разбираться в сложной истории c «Шахтёром».

Зинченко отстранили от тренировок в Донецке. Он уехал в Москву и играл в ЛФЛ

Зинченко провёл четыре года в академии «Шахтёра», был капитаном команды до 19 лет, но так и не сыграл за основу. Хотя уже в 16 лет ему сказали, что он поедет на сборы с главной командой. Вскоре он сделал визу, но за два дня до вылета услышал, что на сбор из молодёжки полетят другие.



«Когда я был капитаном в академии «Шахтёра», меня всё устраивало, особенно когда мы были в Донецке. Это была одна из лучших академий в Европе. Тогда же был поставлен вопрос руководству: «Александр Зинченко – это 55-й игрок аренды?» На что ответили «да». Я понимал, что попасть в первую команду, где на моей позиции играют Генрих Мхитарян, Фернандиньо, Виллиан, Алекс Тейшейра, Дуглас Коста, Тарас Степаненко, очень трудно», – вспомнил то время в одном из интервью сам футболист.



Тем не менее Зинченко оставалось ещё два года действующего контракта с «Шахтёром», и руководство настаивало на продлении – чтобы просто не потерять игрока (притом что его не слишком ценили). Без нового соглашения Зинченко не давали играть даже за молодёжную команду. В результате он был отстранён и четыре месяца вместо полноценного тренировочного процесса лишь совершал пробежки.



Летом 2014 года «Шахтёр» будет вынужден переехать из Донецка в Харьков из-за вооружённого конфликта на востоке Украины. Зинченко покинет Донецк ещё до этого — с семьей переедет в Москву, а «Шахтёр» обозначит, что новый клуб Зинченко будет обязан выплатить компенсацию за его воспитание.



Футболист до сих пор говорит, что самый тяжёлый период в его карьере – те полгода без команды в 2014 году. В 17 лет он оказался в Москве и играл за любительские команды «Метеор» и «Азимут» в Северной лиге ЛФЛ. До сих пор можно найти его профиль. Забавно, что играл в Москве он в гетрах «Шахтёра».

Александр Зинченко в гетрах «Шахтёра»

В Москве Зинченко жил у Гаврилова на Щёлковской. Он предлагал его «Спартаку», «Динамо» и «Локомотиву»

Поскольку официальным агентом Зинченко был ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов (неофициально ему помогали Анатолий Патук и позже Алан Прудников), первым делом он предложил футболиста именно красно-белым. Тогда селекцией в клубе занимались Александр Аверьянов и Дмитрий Попов.

– Я тогда им позвонил, – рассказывает Гаврилов. – Без этого не имело смысла ехать. Рассказал о парне, за которым следил с юношеских лет. Мне по телефону ответили: мол, таких как Зинченко, у них в «Спартаке» своих полно. На этом всё и закончилось. Точно так же завершилось моё общение с «Локомотивом» и «Динамо». Я предлагал Зинченко везде в России.



– С кем общались в «Спартаке»?

– Там были Александр Аверьянов и Дмитрий Попов, которые знали меня по выступлениям за команду.



– Чем тогда выделялся Зинченко?

– Хорошим пониманием игры, мыслил по-футбольному. Он с детских команд был атакующим и разыгрывающим. Тяготел к атаке. Из «Шахтёра» ушёл, потому что на Украине уже начались военные действия, и многие начали бежать оттуда. Перебравшись в Москву, он жил тут в съёмных квартирах. Какое-то время даже вместе со мной на Щёлковской. У меня двухкомнатная квартира: в одной комнате – он, в другой – я.



Последнее особенно любопытно, учитывая высказывания генерального директора «Шахтёра» Сергея Палкина. Он утверждал, что Зинченко увели из «Шахтёра» агенты, которые купили его родителям квартиру в Москве. Футболист эту информацию опроверг.

Попов подтверждает, что «Спартак» отказался от Зинченко. Но провалом селекции это не считает

Дмитрий Попов ушёл из «Спартака» в 2016 году. В общей сложности он занимался селекцией команды 10 лет и разговаривал по поводу нескольких сотен футболистов, но про Зинченко не забыл. Вот что Попов ответил на вопросы корреспондента «Чемпионата» Андрея Панкова.



– Гаврилов говорит, что предлагал вам Зинченко, но вы отказались. Это правда?

– Да, было такое. Нам его предлагали. Мы не взяли, но тому есть простое объяснение.



– Какое?

– Нам предлагали футболиста, который выступает под нападающими, его не позиционировали как левого защитника. От нас тогда ушёл Алекс, и мы искали футболиста схожего уровня и потенциала, он всё равно оставался ориентиром. Если бы Зинченко сейчас выступал в «Сити» под нападающими, то можно было бы посыпать голову пеплом и говорить, какие мы плохие. Несерьёзно говорить, что это провал. Кстати, атакующим полузащитником он поиграл в «Уфе», но в другой команде его перевели в защиту – видимо, потому что под нападающими он не тянул.



– Что вам говорил Гаврилов?

– «Посмотрите, хороший парень». А он действительно неплохой – мы смотрели. Видно, что с пониманием игры. У Гвардиолы других не бывает. Но тянет ли он именно под нападающими на хороший уровень? Может, в другой команде станет звездой на этой позиции, не знаю. Я в своё время этого не увидел. То, что он заиграл левым защитником, – честь ему и хвала. Я сам в своё время, будучи номинальным нападающим, в «Спартаке» стал левым защитником. Это говорит о том, что парень целеустремленный.

В «Зените» Зинченко побыл два дня. Клуб не стал оплачивать ему отель, и агенты увезли его обратно

С «Зенитом» у Зинченко тоже не сложилось, но в этом случае игрок всё-таки побывал на просмотре. Подробнее о нём «Чемпионату» рассказал Дмитрий Баранник, который тогда был селекционером в «Зените».



– В «Лужниках» периодически играют известные ветераны. У меня была возможность подвигаться с ребятами. Вместе с нами поддерживал форму и Зинченко. Молодой парень, который отлично обращался с мячом. Я тогда работал в «Зените», и мне предложили его взять на просмотр. Увидев его живьём даже на нашем уровне, я понял, что это действительно футболист. Вскоре он уехал в Питер в «Зените-2». Он побыл там полтора дня, после чего агенты увезли его в «Рубин».



– По словам агентов Зинченко, «Зенит» не обозначал заинтересованности в Зинченко.

– У каждого своя версия. Мы учитывали, что в случае с Зинченко были определённые проблемы с гражданством и с «Шахтёром». Знаю, что после того, как Саша уехал, «Зенит» возвращался к его кандидатуре. Могу говорить, что было при мне. Агенты мне тогда позвонили и с извинениями сказали, что уедут. Мне это не очень понравилось. И потому, что Зинченко мог раскрыться в «Зените», и потому, что была договорённость, что он побудет у нас. Нам не оставили шансов в тот момент.



Тут важно отметить, что агент Алан Прудников (он позже начал вести дела Зинченко) иначе объяснил отъезд из «Зенита-2». В интервью «Матч ТВ» он сказал: «Клуб попросил оплатить Саше гостиницу. Это низко для российского топ-клуба. В тот же день люди увезли Сашу из «Зенита».

Возвращаемся к интервью с Баранником.



– Тренеры «Зенита»-2 успели оценить Зинченко?

– Да, мы общались с Владиком Радимовым, который тогда работал в «Зените»-2. Он говорил: «Видно, что парень футбольный, но нужно смотреть». Наверное, это типичный ответ любого тренера, которому присылают игрока, и он видит его всего на одной тренировке. Агенты хотели, чтобы мы сразу решили – дают ему контракт или нет. Но в таком клубе как «Зенит» необходимо было пройти несколько ступеней для принятия решений.



– А кто тогда мог сказать, что мы оставляем игрока и даём ему контракт?

– Генеральный директор Максим Митрофанов.



– О чём подумали, когда Зинченко перешёл в «Сити»? Стало обидно, что упустили?

– За всем не угонишься… Я же говорю: в той истории были сложности. Но мне было по-человечески приятно, что парень заиграл на таком уровне. Рад, что я тогда увидел в нём футболиста. Мне как специалисту до сих пор приятно, и я продолжаю за ним следить. Окажись Зинченко тогда в «Зените», может быть, и не было бы в его карьере такого хеппи-энда.

В «Рубине» Зинченко предлагали выйти на поле в шапке. Чтобы его не узнали

В июле 2014 года Зинченко просматривал «Рубин». Александр тренировался с командой и сыграл на сборах в товарищеском матче с «Юрмалой». Полтора месяца Зинченко жил на базе казанцев. С ним индивидуально занимался тренер Дмитрий Кузнецов (помощник Рината Билялетдинова). По словам Зинченко, он был счастлив снова оказаться в профессиональной команде, но руководство клуба только на словах обещало контракт. Спустя несколько недель тренировок в «Рубине» Зинченко собрал вещи и уехал.

Ринат Билялетдинов, который тогда был главным тренером «Рубина», в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко делился впечатлениями от тренировок Зинченко.



– Способный парень. Импонировал подходом к игре. Футболист технически оснащён на очень хорошем уровне, может принять нестандартное решение. Поле видит. Передача длинная, средняя, короткая – не проблема. Очень хорошая у человека перспектива. К сожалению, в силу непонятных для меня организационных причин не удалось заявить его за «Рубин».



– Зинченко готов был с ходу усилить «Рубин»?

– Шанс я ему дал бы, несомненно. Может быть, некоторые футболисты не появились бы в команде, а он – играл бы.



– Помешали нефутбольные обстоятельства?

– Организационные. Мне обещали, обещали, обещали… Он появился у нас летом на сборе в Италии. Всё, нормально. Но заявить не удалось, а в августе появился другой игрок, в два раза старше его. Если бы удалось заявить Зинченко, он бы играл, а того игрока не было бы. [...] Там был вопрос смены гражданства – не знаю, на какой стадии он остановился.

А вот как вспоминает работу с Зинченко Дмитрий Кузнецов, который тогда помогал Билялетдинову в казанском клубе.



— «Рубин» не спешил заявлять игрока, потому что там боялись штрафа, — говорит Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Целых. — Хотя говорили, что у Зинченко был пункт в контракте – его можно было расторгнуть в случае военных действий. Но «Уфа» рискнула – а «Рубин» не рискнул.



— Как вообще Саша оказался в «Рубине»?

— Одним из агентов Зинченко был Толик Патук, мой близкий товарищ. Он возился с ним в Москве, делал все, чтобы у Саши была игровая практика. Если где-то играют в футбол – сразу вез его туда, чтобы простоя не было. Толик сказал: возьмите парня в «Рубин», посмотрите. Я для начала глянул записи – пару его игр за юношей «Шахтера». Мне понравилось, как он думает на поле, как двигается. И главное – он не боялся, не было скованности, которая порой присуща 16-летним пацанам. Сказал: ну давай.



— Билялетдинову он понравился?

— Зинченко провёл три тренировки, после чего Саярыч спросил меня: «Где ты его взял? Его надо подписывать!» Увы, подписать не удалось из-за нефутбольных моментов. Не договорились с «Шахтёром».



— Как он тренировался?

— Саша провёл в «Рубин» примерно полтора месяца. И ему не дали сыграть ни одной игры. Однажды был комичный случай. Кое-кто (не буду называть фамилию) сказал ему: «А давай ты сыграешь, но выйдешь на поле в шапке, чтобы тебя не узнали!»



А тренировался Саша очень усердно. Оставался после занятий минут на 20-25, мы подтягивали с ним правую ногу. Левая-то была в полном порядке. Техника сумасшедшая, мозговитый. Физически, правда, был слабоват, но это нормально, когда игрок переходит из детского футбола. Было видно, что он вырастет в хорошего футболиста. Главное — Саша был фанатом футбола. Не пил, не курил, по дискотекам не ходил, как некоторые сверстники. Только футбол в голове!

Зинченко перешёл в «Уфу» в том числе благодаря матчу ветеранов. Гаврилов предложил его Колыванову

От Зинченко отказались многие клубы РПЛ, но «Уфа» все-таки предложила ему контракт. Как объяснил «Чемпионату» Юрий Гаврилов, помогла случайная встреча с тренерским штабом «Уфы».



– Хорошо, что в «Уфе» тогда работали мои друзья. Игорь Колыванов был главным тренером, а Виктор Лосев – его помощник. Мы увиделись случайно. Мне было нечего делать дома, и я поехал на матч ветеранов. Встретил их, туда-сюда, общались обо всем. Ну я и рассказал, что есть футболист из Украины. «Спартак», «Динамо», «Локомотив», «Зенит» не заинтересовались. Предложил им посмотреть Зинченко. Говорю: «Вы же ничего не теряете, парень на перспективу...»



Правда, генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов уверял, что Зинченко привели в клуб агенты Анатолий Патук (работали в связке с Гавриловым) и Олег Ерёмин. Менеджер уфимцев впервые встретился с Зинченко 16 декабря 2014 года – за день до этого ему исполнилось 18 лет.



– На тот момент я уже всё знал о нём, – рассказывал Газизов «Чемпионату». – Тогда Зинченко был никому не нужен. Его просматривали «Зенит», «Рубин», «Спартак»… Много кто. Вроде «Локомотив» тоже. Все боялись его брать из-за проблем с «Шахтёром». [...] А вообще, дело даже не в «Шахтёре». Если бы кто-то из российских клубов хотел Зину, то взял бы, несмотря ни на что! Просто все прошляпили, а мы не побоялись взять.

Сборная Украины быстро заиграла Зинченко. А потом случилась странная история

В марте 2015 года стало известно, что Зинченко занимается получением гражданства России. Позже эту информацию подтвердил и сам футболист. Однако вскоре футболист был заигран за сборную Украины. Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин рассказал «Чемпионату», почему юного игрока оперативно заиграли за сборную.

– За ним следили скауты киевского «Динамо», он им понравился. Доложили в клуб, тот вышел на футболиста, а его агенты начали бравировать тем фактом, якобы Зинченко может получить российское гражданство (представители футболиста утверждают, что никакого предложения от киевского «Динамо» не было и близко. – Прим. «Чемпионата»). И «Динамо», воспользовавшись своим влиянием на украинскую сборную, сделало первый шаг в сторону Зинченко – вызвало штаб во главе с Фоменко и сказало: так и так, на одну, на две минуты нужно выпустить на поле, дабы он не попал в сборную России.



– Вы действительно считаете, что Фоменко настоятельно попросили «заиграть» юношу?

– Естественно. Там не просили – приказывали!

Заиграть молодого футболиста, чтобы он не оказался в другой сборной – распространенное явление. Такое случается и в других национальных командах. Странно было другое: слова известного агента Германа Ткаченко, что не было никакого смысла заигрывать Зинченко как можно быстрее. Он говорил, что Зинченко ни при каких обстоятельствах уже не сыграл бы за сборную России.



А со сборной Украины у Зинченко получилась достаточно некрасивая история в марте 2016 года. Футболист приехал на сбор молодёжной команды, но в Киеве его развернули со словами, что никакого вызова не было. Затем «Уфа» опубликовала официальный вызов в сборную. Тогда Федерация футбола Украины (ФФУ) заявила, что Зинченко вне сборной из-за вирусной болезни. Генеральный директор «Уфы» продолжил недоумевать, говоря, что сидит рядом с Зинченко, который абсолютно здоров. В тот же день появилась информация, что ФФУ предупреждала украинцев из РПЛ о возможном отсутствии вызова в сборную.

Никто не верил в трансфер Зинченко в «Сити». Трансфер отмечали вином и хамоном

В июле 2016 года случилось то, что многим казалось шуткой. Зинченко перешел из «Уфы» в «Манчестер Сити». Перед этим к футболисту был интерес со стороны «Зенита» и дортмундской «Боруссии», но немецкий клуб все-таки решил не покупать украинца. Англичане дали ему пятилетний контракт.



– Как Зинченко упрашивал отпустить именно в Манчестер? – вопрос «Чемпионата» Газизову.

– Просто: «Камилыч, я хочу к Гвардиоле».



– Скауты «Сити» много раз приезжали в «Уфу»?

– История тянулась долго. Мы знали об интересе к Зине. Сначала 3-4 месяца шли вялотекущие разговоры, а последние 3 месяца – реальная активность. Где-то информация просачивалась, но мы её сдерживали. Когда сделка состоялось, никто не верил! Все же думали, что это бредовая фантазия. Мол, провинция совсем охренела. Мы и сейчас сдерживаем информацию по трансферам.



– 50 грамм выпили после продажи Зинченко в «Манчестер Сити»?

– Мы были в Барселоне. Он там проходил медосмотр. После сделки пожали руки руководству «Сити». А с друзьями и коллегами взяли бутылку вина и хамон. Как без этого? Рады были все. Это было достижение.



– «Уфа» взяла Зинченко бесплатно?

– Заплатили «Шахтёру» за воспитание игрока по закону.



– А донецкий клуб имел претензии?

– Да, подавал в суд, потом еще в CAS, но мы выиграли во всех инстанциях.

У юристов «Сити» были вопросы из-за тяжбы с «Шахтёром». Наши юристы им всё объяснили

Зинченко в CAS защищал юрист Михаил Прокопец. Он подтвердил, что причиной для разрыва соглашения стала военная обстановка в регионе.

– Зинченко был несовершеннолетним, – вспоминает Прокопец. – Говорил, что его родители уехали и он должен следовать за ними. В ФИФА посчитали, что аргумент о военных действиях не достаточен для одностороннего разрыва договора, ведь «Шахтёр» покидал регион.



– По решению CAS, компенсация за игрока составила лишь 8000 евро.

– Да, размер компенсации рассчитывался исходя из зарплаты Зинченко в «Шахтере» – около 300 евро в месяц. Что касается таланта Зинченко – когда мы взялись за это дело, то нам было все равно – Зинченко это или игрок третьей лиги. Хотя я уточнял у агента, почему идет такая рубка. Он мне объяснял, что это нереальный талант. Так в итоге и оказалось.



– Процесс завершался, когда футболист уже играл в «Сити»?

– Да. Мы общались с юристами «Сити» – у них имелись вопросы. У нас было несколько конференц-колов и я объяснял им нашу юридическую позицию. Говорил, что бояться нечего, можно брать футболиста и не будет никаких рисков. «Сити» наши аргументы удовлетворили. Они видели, что процесс под контролем и не стали вмешиваться.



– А могли вмешаться?

– Я им говорил, что если они хотят, то могут выделить еще и своего юриста для контроля над ситуацией. Пускай, бремя компенсации и ложилось на «Уфу», и игрока, но ни один клуб не хочет получить футболиста, на котором висит долг в несколько миллионов. Это, безусловно, сказалось бы на настроении игрока.



– На что давил «Шахтёр»?

– Помню, что в своей правовой позиции «Шахтёр» ссылался на стоимость трансфера в «Сити». Мол, видите, какой классный игрок? Значит, нам должны много денег. Но нам удалось объяснить суду, что дорогим Зинченко стал, только после того, как поиграл именно в «Уфе».



«Я считаю, что Саша всего добился сам, — считает Дмитрий Кузнецов. Он хотел — и достиг. Ну и с людьми повезло, которые были вокруг него. Они помогали ему, но если бы не собственное желание развиваться – никакого «Манчестер Сити» в его жизни не было бы».