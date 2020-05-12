Русский футболист – в топ-клубе Европы? В Испании пишут о трансфере Миранчука в «Барсу»!

Алексей Миранчук, похоже, действительно интересует «Барселону». Теперь подтверждение этой информации пришло из Испании. Кажется, в ближайшее трансферное окно атакующий полузащитник «Локомотива» и сборной России всё-таки уедет в Европу.

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Что известно об интересе «Барселоны» к Миранчуку

Как сообщает авторитетное испанское издание Don Balon, президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу уже одобрил трансфер Миранчука. Чемпионы Испании намерены приобрести лидера «железнодорожников», причём 24-летний игрок может стать первой покупкой сине-гранатовых в ближайшее (летнее или осеннее?) окно. Впрочем, каталонскому клубу ещё нужно договориться с «Локомотивом» о стоимости трансфера, а с самим Алексеем о личном контракте.



В России о возможном трансфере Миранчука в «Барселону» впервые рассказал ещё неделю назад бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук.



«Раздута ли активность к Миранчукам в СМИ? Наверное. Однако надо понимать, что они востребованы. Знаю точно, что Эрик Абидаль прилетал два раза в Москву просматривать Алексея для «Барселоны». Если он есть в шорт-листе у «Барсы», то почему он не может быть востребован другими клубами? Не вижу никаких проблем, чтобы им уехать в другой чемпионат. Всё будет зависеть от финансов – как от личных условий, так и от клубных», – сказал Орещук в интервью для «Матч ТВ».



Потом, правда, инсайд Орещука опроверг живущий в Барселоне агент Дмитрий Селюк. По его мнению, спортивный директор сине-гранатовых Абидаль прилетал в Москву только по той причине, что «Локомотив» вышел на каталонский клуб с предложением о сотрудничестве в некоторых направлениях футбольного бизнеса. Для «Барсы» это сотрудничество выгодно с финансовой точки зрения. Да и другое популярное испанское издание Mundo Deportivo написало, что цель визита Абидаля – консультация «железнодорожников» по вопросам развития. Но разве одна задача этой поездки противоречит другой? Француз мог параллельно заниматься полузащитником сборной России.

Между тем, Миранчук ещё в 2017 году признавался, что хочет вместе с братом Антоном выступать за сине-гранатовых.



«Мы с братом мечтаем играть в «Барселоне». При этом я понимаю: сначала нужно уехать в какую-то другую европейскую команду, потому что сразу оказаться в «Барсе» практически нереально. Но в целом – почему нет? Мы такие же люди, как и они, думаю, всё возможно. Что сделаю, если позовёт «Реал»? Ну, соглашусь, наверное. А как ещё? Но если дойдёт до приглашения в «Реал», думаю, что «Барселоне» я тоже буду интересен», – рассуждал Алексей в интервью для «8news».

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Сколько «Барселона» может заплатить за Миранчука

Разумеется, для «Барселоны» трансфер Миранчука будет ценнее трансфера условного Неймара только при одном условии – новичок должен добавить команде определённых качеств за небольшие деньги. Возможно, Алексея видят в той же роли, какую имел в каталонской команде нынешний зенитовец Малком. Атакующий полузащитник должен изредка подменять Лионеля Месси или кого-то из остальных звёзд группы атаки сине-гранатовых.



По версии Don Balon, этот трансфер обойдётся «Барселоне» менее чем в 20 млн евро. Похоже на реальные цифры, учитывая сегодняшнюю экономическую ситуацию в мире. Кризис вынуждает даже топ-клубы рассматривать бюджетные варианты усиления.



Кстати, в ноябре 2019-го «Чемпионат» узнал, что «Локомотив» готов отпустить братьев Миранчуков в Европу за 25 млн в общей сумме. А вот участники футбольного рынка, опрошенные тогда «Чемпионатом», не сошлись во мнении относительно стоимости Алексея.

«Локомотив» готов отпустить братьев Миранчуков в Европу за € 25 млн

«Объективно по потенциалу, возрасту и дальнейшему выхлопу Миранчук стоит от 20 до 30 млн. Я могу хоть завтра миллионов 20 сразу и 3-5 млн бонусами принести и положить на стол в клуб. Но думаю, у руководства клуба цели другие. Во-первых, удержать игрока, а если и отпускать, то цену ждут космическую за 30 млн», – сказал Алан Прудников, представитель игрока «Манчестер Сити» Александра Зинченко.



«Цена Миранчука для Европы – не больше 10 млн. Он не является основным игроком сборной, а второй выбор на позицию, где играет Головин. Серьёзных перформансов на европейской арене у него тоже ещё не было. Да, сейчас он в Лиге чемпионов смотрится неплохо, но не более. Для европейских клубов игра в международных турнирах выходит на первый план. Игра в РПЛ отходит на второй план», – предположил агент Александр Маньяков.



Transfermarkt.ru оценивает Алексея в 14,5 млн евро. В нынешнем сезоне полузащитник сыграл 24 матча во всех турнирах, забил девять голов и сделал пять голевых передач.

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Кто ещё в Европе претендует на Миранчука

За Миранчуком точно следят в итальянской Серии А. В зимнее трансферное окно полузащитник «Локомотива» мог уехать в «Милан», однако столичный клуб не устроило предложение от «россонери». По слухам, категорически против ухода игрока выступил и главный тренер Юрий Сёмин.

«Предложение от «Милана» по Алексею Миранчуку было — представители игрока предлагали аренду с опцией выкупа. Но в ситуации, когда клуб бьётся за право выйти в Лигу чемпионов, которая нам принесла по прошлому году порядка 25 млн евро, сумма, предложенная за нашего лучшего игрока, не представляла никакого интереса. У Алексея есть амбиции заиграть в серьёзной лиге. По его умениям и навыкам он этого заслуживает. У нас идут постоянные контакты не только с «Миланом», но и с другими европейскими клубами», – объяснил отказ «Локомотива» от трансфера генеральный директор Василий Кикнадзе.



По словам Фёдора Смолова, уехавшего зимой из «Локомотива» в «Сельту» на правах аренды, Алексей хотел перейти в «Милан».



Кроме того, итальянские СМИ сообщали о контактах «Ювентуса» с «Локомотивом» по поводу трансфера Миранчука. Sport Mediaset утверждал даже, что туринский клуб договорился с московским о праве первоочередного выкупа российского полузащитника летом 2020-го. В ноябре прошлого года Алексей попал на обложку популярной итальянской газеты Tuttosport.

Алексей Миранчук попал на обложку популярной итальянской газеты Tuttosport

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибальта, работавший ранее в «Ювентусе», признавался зимой, что спортивный директор туринского клуба Фабио Паратичи спрашивал его в личной беседе про полузащитника «Локомотива».



«Это правда, что «Ювентус» интересовался Миранчуком, – рассказал недавно и нападающий «железнодорожников» Роман Тугарев в интервью для «Спорт24». – У меня есть источники! Готов ли он к Европе? Лёша – один из самых ярких игроков чемпионата России. Если рассматривать ситуацию с этой точки зрения, то почему бы и нет. К тому же он сам очень хочет поиграть в Европе. Может, не сразу в таком большом клубе, как «Ювентус». Насколько я знаю, более конкретное предложение было из «Милана». Если он решит попробовать, то это будет правильное решение. Может ли Миранчук уйти летом? Может быть. С нынешней ситуацией в мире вообще ничего не понятно. Может, клубы вообще прекратят так активно скупать игроков. У европейских команд сейчас одни убытки. Посмотрите на «Барселону».