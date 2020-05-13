«Пускай Саша подумает о себе и своей игре». Тихонов отвечает на критику Соболева

Нападающий «Спартака» Александр Соболев на днях пожаловался на тренера Андрея Тихонова (они вместе работали в «Крыльях Советов»). Футболист сказал, что тренер смеялся над ним после забитых голов, а ещё не любит молодых игроков. «Чемпионат» пригласил Андрея Тихонова в прямой эфир в «Инстаграме», чтобы разобраться в том числе в этой ситуации.

– Любой молодой и уважающий себя футболист, думает, что он не слабее партнёров, – сказал Тихонов. – При этом все футболисты обижены на тренера, если не играют. Так в любой команде. Допустим, Саша Соболев. Хорошо, вопросов нет – доказывай на поле, забивай голы, играй здорово. Он говорил, что я всегда на него кричал, всегда был им недоволен. Просто есть такая вещь, как психология. Многие футболисты этого не знают. Тренер обязан быть хорошим психологом. Приведу один пример.

– Давайте.

– В 2001 году в «Крыльях» при Тарханове были я, Коновалов, Бушманов, Касымов – мы все что-то выигрывали. Пришли лидерами. По большому счёту нас не нужно было учить игре в футбол. Просто подсказать и тактически направить. А были Ковба, Каряка и другие игроки, на которых нужно было кричать. А есть футболисты, на которых не стоит.

– А на Соболева?

– Вот ему нужно постоянно говорить, кричать, подстёгивать. Помните его слова? Он даже сам сказал, что ему это, возможно, помогло. Так и есть. Когда тренер видит, что из футболиста может что-то получиться, то всегда крикнет и подскажет. Где-то даже напихает. Когда он забил «Енисею», то я говорил со смехом: «Как ты это делаешь? Такие голы нельзя забивать». Я так говорил и после гола «Ростову», когда он обвёл двоих и ударил в девятку. Просто он это не помнит. Соболев из тех, кому нужно постоянно пихать. Тогда он начинает злиться на себя и пахать. Он и сам признаёт: когда расслабился, перестал попадать в состав. Не я же его отправил в аренду в «Енисей». Это уже после меня, при другом тренере, который, допустим, увидел, как Сашка тренируется. Тогда ему сказали: «Нет-нет, иди лучше там поиграй».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

– Многим футболистам нужно пихать?

– Нужно знать, когда это делать. Я в Самаре говорил при всех. Когда уединяешься и объясняешь двум-трём людям, такое смотрится не очень хорошо. Выходит, кому-то пихаешь при всех, а кому-то – в стороне. Это не очень хорошо, я так не работаю. Я проработал в Самаре полтора года. Пускай хоть один футболист скажет, ругался ли я на кого-то матом. Не было такого, не мой стиль. А если ты постоянно пихаешь и подсказываешь без мата, а он обижается… Ну, значит, есть на что обижаться. Пускай Саша подумает о себе и своей игре. Мы все хотим, чтобы он заиграл в «Спартаке» и хорошо выступал. Но прежде чем говорить, плохой или хороший тренер, хороший ли он футболист, нужно сначала выходить на поле и забивать мячи, помогать команде выигрывать.

– И всё же футболистов, которым нужно пихать, большинство?

– Сейчас чемпионат омолодился. Когда начинающие футболисты переходят на большие или средние зарплаты, то немножко снижают к себе требования в тренировках. Нужно подстёгивать. Нужно. А то знаете как? Хороший контракт подписал и немножечко сбавил. Для этого и есть тренер с помощниками, чтобы увидеть и подсказать. Если игрок не понимает, то подсказываешь уже иначе – пихаешь. Посмотрите на Юрия Палыча. Думаете, он никому не пихает?

– Сёмин может напихать хоть игрокам, хоть судьям, хоть болбоям.

– Когда работал Курбан Бекиевич, в его сторону даже боялись смотреть, наверное. А тут футболисту не говорят ни одного слова матом, просто пихают и подсказывают – у них уже эти амбиции, возможно, завышенные, начинают вылезать наружу. Я думаю, что это везде сейчас происходит. Когда мы тренировались, то даже смотреть на Романцева не могли. Стоит перед нами и говорит, а мы глаза опускаем. Как зайцы перед львом. Поэтому мы и тренировались на сто процентов. Сейчас уже приходится подстёгивать игроков, а им это не нравится. Хотя тренер пихает, потому что видит, когда что-то не так. А бывают ситуации, когда нужно даже создавать искусственный конфликт.

– Зачем?

– Все должны видеть, что есть управление командой, а не всё плывёт по течению. Иначе к тренеру будут не очень хорошо относиться. Я видел отношение футболистов в Самаре, когда пошли поражения, а вместе с ними и слухи о приходе Божовича. Футболисты уже всё знали. В какой-то момент игроки давали слабинку себе. У нас футболисты ждут, когда придёт новый тренер, – вот при нём я заиграю! Прослеживаются разговоры, агенты уже работают, и пошло: сейчас 3-4 игры и будет такой-то тренер, он уже на чемоданах. Я сейчас говорю не только о «Крыльях» – в целом о проблеме. В результате футболисты думают: зачем мне ломаться? Сейчас придёт другой, тогда буду доказывать. Вот это психология наших игроков. Я сейчас говорю не про всех, но такая вещь происходит.

– В том числе из-за этого мало россиян играет в Европе?

– Одна из причин. Хотя многие не хотят уезжать из-за огромных зарплат. Расскажу вам один случай. Мне о нём поведал Валерий Карпин. Был один футболист с большой зарплатой. Сказал, что хочет в Испанию. Ему нашли команду с зарплатой в 10 раз меньше. В результате футболист решил, что лучше здесь останется. Понимаете? К тому же там не нужны средние футболисты. Нужны такие, как Миранчуки, Кокорин, Дзюба, игроки сборной, которые на слуху. Просто здесь платят огромные деньги, а там нужно будет заново доказывать.

***

Известные спортсмены общаются с вами в «Инстаграме». Заходите в профиль «Чемпионата» и первыми увидите большие беседы в прямом эфире. Там же сможете задать свои вопросы. Кстати, вопрос Тихонову задал в том числе наш топовый игрок в мини-футбол Дмитрий Прудников. Он спросил, почему Андрей выбрал 11-й номер (у Прудникова такой же). Тихонов объяснил:

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

– Я играл был нападающим. Играл в паре с Сергеем Родионовым и с Валерием Шмаровым. Там как Володя Бесчастных уехал в Германию и освободился 11-й номер. С ним у меня пошло. А ещё мне мама рассказывала. Когда дети рождаются, то им дают бирки. Ну, чтобы не перепутать. Так вот у меня была мирка с 11-м номером. Это я уже потом узнал. Возможно, номер оказался счастливым.

P.S. Полная версия интервью с Тихоновым – скоро на канале «Чемпионата» в YouTube.