Как сейчас выглядят лучшие бомбардиры чемпионата России 2000-х

Некоторые из них не могут расстаться с футболом до сих пор.

Продолжаем вспоминать главных бомбардиров чемпионата России. Ранее мы рассказали о судьбе лучших голеадоров 90-х. Теперь очередь главных страйкеров нулевых.

Как сейчас выглядят лучшие бомбардиры чемпионата России 1990-х Не все смогли спокойно доиграть. Одному из них пришлось отсидеть в тюрьме.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»/Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Тогда: полузащитник «Локомотива», лучший бомбардир ЧР (2000, 2003), 29 лет (2003)

Сейчас: ассистент главного тренера «Локомотива», 46 лет

Будучи полузащитником, Дмитрий Лоськов умудрился добиться уникального достижения в нулевые. Хавбек дважды стал лучшим бомбардиром чемпионата России: в 2000 году – с 15 голами, а в 2003-м – с 14 забитыми мячами. Удивительно, но ни один из этих голевых подвигов не помог «Локомотиву» в тех сезонах стать чемпионом. Московский клуб Дмитрий покинул в 2007 году. После трёх сезонов, проведённых в «Сатурне», Лоськов вернулся в ставший родным «Локомотив». За «железнодорожников» он отыграл ещё три года, после чего контракт с ветераном решили не продлевать. Отказавшись от должности тренера в клубе, Лоськов начал самостоятельно поддерживать форму в ожидании интересных предложений, которых в итоге не поступило. В сезоне-2016/2017 «Локо» заявил 43-летнего хавбека в РПЛ, чтобы устроить ему символические проводы. Дмитрий провёл полчаса на поле в игре против «Оренбурга», которые стали последними в его карьере. С начала того же сезона Лоськов всё-таки вошёл в тренерский штаб «железнодорожников», где работает до сих пор.

Дмитрий Вязьмикин

Фото: torpedo.ru/ twitter.com/TorpedoVladimir

Тогда: нападающий «Торпедо» (Москва), лучший бомбардир ЧР (2001), 29 лет

Сейчас: главный тренер «Торпедо» Владимир, 47 лет

2001 год оказался самым удачным для Дмитрия Вязьмикина. Тогда он «настрелял» почти половину из своих мячей, забитых в высшем дивизионе чемпионата России за 7 сезонов (17). Но на этом бомбардир не остановился. Миновав «Уралан» и «Аланию», Дмитрий вернулся во владимирское «Торпедо», с которого начинался его путь в профессиональный футбол, в 2004 году забил 25 голов и стал лучшим бомбардиром зоны «Запад» ПФЛ. Исправно отпахав за родной клуб ещё шесть сезонов, Вязьмикин ушёл доигрывать в костромской «Спартак» уже в качестве лучшего бомбардира и живой легенды «Торпедо» (150 голов за 304 матча). В сезоне-2012/2013 форвард завершил карьеру, получил тренерскую лицензию и вошёл в тренерский штаб «Торпедо» из Владимира. Отработав год, Вязьмикин добился назначения на пост исполнительного директора клуба. На этой должности он проработал ещё пять лет, прежде чем наконец стать главным тренером клуба. Бывший футболист возглавляет «Торпедо» с июня 2018 года. В прошлом сезоне команда под руководством Вязьмикина заняла 8-е место в ПФЛ, а в нынешнем карантин застал «Торпедо» на 4-й строчке чемпионата.

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Ролан Гусев

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»/instagram.com/rolan_gusev

Тогда: полузащитник ЦСКА, лучший бомбардир ЧР (2002), 25 лет

Сейчас: тренер ДЮСШ ЦСКА, 42 года

После перехода из «Динамо» в ЦСКА в первый же сезон хавбек стал одним из лидеров молодой команды Валерия Газзаева. Будучи правым полузащитником, Гусев продемонстрировал потрясающую результативность – 15 голов и 11 результативных передач за 30 матчей. На высочайшем уровне Ролан провёл в московском клубе ещё пару сезонов. Затем у него случился спад, он присел на скамейку, а в 2007 году уехал на Украину, о чём до сих пор жалеет. В «Днепре» и киевском «Арсенале» проявить себя полузащитнику не удалось, поэтому уже в 2011 году Гусев решил сделать паузу. Спустя 8 лет Ролан всё-таки вернулся в футбол – в качестве тренера. Сейчас бывший футболист работает в академии ЦСКА. В ДЮСШ Гусев тренирует ребят 2007 года рождения.

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Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»/РИА Новости

Тогда: нападающий ЦСКА и «Москвы», лучший бомбардир ЧР (2002, 2005), 28 лет (2005)

Сейчас: без работы, 43 года

Кириченко удалось дважды стать лучшим снайпером чемпионата России. В 2002 году он поделил первое место в гонке бомбардиров вместе с одноклубником Роланом Гусевым, а спустя три сезона стал её единоличным победителем – уже в качестве игрока «Москвы». Тогда для победы Кириченко хватило всего лишь 14 голов. В 2007 году форвард перебрался в «Сатурн», в котором стал третьим после Веретенникова и Лоськова, кому удалось забить 100 голов в чемпионате России. После два сезона Дмитрий провёл в «Ростове», отыграл почти год за «Мордовию» и завершил карьеру. Вскоре Кириченко вошёл в тренерский штаб «Ростова». После отставки Курбана Бердыева бывшего футболиста назначили и.о главного тренера. Прежде чем покинуть клуб, Кириченко вывел «Ростов» в ЛЧ и год проработал ассистентом Ивана Данильянца. Летом 2018 года Дмитрий вошёл в тренерский штаб «Уфы», а уже осенью возглавил команду. К сожалению для Кириченко, первый опыт в качестве главного тренера оказался крайне неудачным. К марту 2019 года «Уфа» плелась внизу турнирной таблицы РПЛ, поэтому в клубе решили распрощаться с главным тренером. С тех пор Кириченко без работы. «Конкретики по поводу работы нет, потому что нет понимания, что будет дальше. Общаюсь с людьми, у всех точно так же. Так что ситуация зависла. Думаю, когда пандемия закончится, футбольных клубов станет еще меньше, и на рынок выйдут те, кто работает сейчас», — говорил недавно бывший главный тренер «Уфы».

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Фото: Александр Мысякин,«Чемпионат»/instagram.com/a.kerzhakov11

Тогда: нападающий «Зенита», лучший бомбардир ЧР (2004), 21 год

Сейчас: тренер юношеской сборной России (U19), 37 лет

Удивительно, но лучший страйкер в истории российского футбола всего лишь раз выигрывал гонку бомбардиров. Причём на заре карьеры. 21-летний нападающий настрелял за «Зенит» 18 голов в чемпионате России и помог питерскому клуб завершить сезон-2004 в зоне Кубка УЕФА. Как затем складывалась карьера форварда, вы наверняка и так помните. Год в «Севилье», два — в «Динамо» и долгожданное возвращение в «Зенит». Вторую половину сезона-2015/2016 ветеран питерского клуба провёл в «Цюрихе». В Швейцарии Кержаков рассчитывал набрать форму для того, чтобы получить вызов в сборную на Евро-2016. В «Цюрихе» он играл довольно неплохо, но вместе с командой Слуцкого во Францию всё-таки не поехал. А летом 2017 года завершил карьеру. После Кержаков получил должность в родном клубе. Александр стал координатором юношеских команд «Зенита» и поступил в Высшую школу тренеров. В марте 2018 года бывший футболист возглавил юношескую сборную России, составленную из игроков 2001 года рождения, с которой работает до сих пор. Под руководством Кержакова российская национальная команда (U19) вышла в элитный раунд Евро-2020, но квалифицироваться в финальную часть турнира не смогла.

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Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»/instagram.com/pavlyuchenko_1981

Тогда: нападающий «Спартака», лучший бомбардир ЧР (2006,2007), 25 лет (2007)

Сейчас: владеет рестораном в Ставрополе, 38 лет

Пик российского периода карьеры Павлюченко пришёлся на середину нулевых. В сезоне-2006 Роман забил 18 мячей, а в сезоне-2007 – 14. За первую половину 2008 года в чемпионате России форвард отличился шесть раз, затем блеснул на Евро-2008 и переехал в Англию. В «Тоттенхэме» Роман чаще выходил на замену, чем появлялся в стартовом составе. Однако, даже несмотря на это, форвард регулярно забивал (42 гола за 113 матчей) и в итоге заслужил прозвище Супер Пав. Вернувшись в Россию, Павлюченко выступал за «Локомотив», «Кубань», «Урал» и «Арарат» прежде, а в 2017 году завершил карьеру. Сейчас бывший футболист владеет рестораном в Ставрополе. Кроме того, до карантина Роман в свободное время играл за любительский клуб «Знамя» из Ногинска.

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Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»/fcviktoria.cz

Тогда: нападающий «Москвы», лучший бомбардир ЧР (2007), 25 лет

Сейчас: руководитель академии «Ростова», 37 лет

Титул лучшего бомбардира чемпионата России Роман Адамов, забивший 14 мячей, разделил с Павлюченко. В том же сезоне «Москва» под руководством Слуцкого заняла рекордное четвёртое место в РПЛ. С тех пор Адамов успел поиграть за «Рубин», «Крылья Советов», «Ростов», «Викторию Пльзень», «Сибирь» и даже любительскую «ТПФ» (Таганрогскую птицефабрику), но нигде подобной результативности уже не демонтировал. Разве что в переходном сезоне-2011/2012 за «Ростов» форвард забил 11 мячей в 42 матчах. В 2015 году нападающий был вынужден завершить карьеру из-за череды травм. Расставаться с футболом Роман не планировал, поэтому уже через два года после приглашения президента ростовского клуба Арташеса Арутюнянца возглавил академию «Ростова». «Вначале желания тренировать детей не было вообще. И только спустя время ловлю себя на мысли, что уже оно есть», — признавался Роман Адамов. Бывший футболист утверждает, что в «Ростове» занимается не только кабинетной работой, но и регулярно посещает тренировочные поля.

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Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»/instagram.com/oficialvagnerlove

Тогда: нападающий ЦСКА, лучший бомбардир ЧР (2008), 24 года

Сейчас: нападающий «Коринтианс», 35 лет

2008 год выдался для бразильца сверхрезультативным. В Кубке УЕФА он забил 8 мячей, а в чемпионате России отгрузил соперникам ЦСКА аж 20 голов и стал лучшим бомбардиром турнира. Затем Вагнер начал мотаться по арендам – побывал в «Палмейрасе» и «Фламинго», с которым позже подписал контракт. Трижды он возвращался в ЦСКА и каждый раз успешно. В 2013 году Лав окончательно покинул России и переехал в Китай, где начал выступать за «Шаньдун Лунэн». С тех пор он играл за «Коринтианс», «Монако», «Антальяспор» и «Бешикташ». В январе 2019 года бразилец вернулся в «Коринтианс», за который выступает до сих пор — в прошлом сезоне он провёл за клуб 28 матчей в чемпионате Бразилии, забил 5 голов и отдал одну результативную передачу.

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Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»/alwaslsc.ae

Тогда: нападающий «Спартака», лучший бомбардир ЧР (2009), 23 года

Сейчас: нападающий «Аль Васл», 33 года

Веллитон ударно провёл сезон-2009, наколотив аж 21 гол за «Спартак». Однако даже несмотря на такую потрясающую результативность, он, как и Вагнер годом ранее, не смог помочь своему клубу взять золото – в конце нулевых в чемпионате России правил «Рубин». Миновав три аренды – в «Гремио», «Сан Паулу» и «Сельте», — бразильский нападающий перебрался в Турцию, а затем переехал ещё дальше на Восток, в ОАЭ. В составе местного «Аль-Шарджи» форвард сумел добыть первый чемпионский титул в карьере. Перед стартом нынешнего сезона нападающий подписал контракт с другим арабским клубом «Аль-Васл». В новой команде бразилец так же полезен и результативен. За 14 матчей он забил 9 мячей и отдал два голевых паса.