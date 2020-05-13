Сыграли договорняк и загремели на фронт. Чёрная страница в истории «МЮ» и «Ливерпуля»

Сегодня «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» являются непримиримыми соперниками в АПЛ. Но 105 лет назад, в 1915 году, клубы сыграли между собой договорной матч, который вошёл в историю английского футбола под названием The Good Friday Scandal. Но то была не типичная сдача: у футболистов были веские основания поступить так, а не иначе. Близилась война.

Ход матча

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» встретились на «Олд Траффорд» в Великую пятницу 1915 года в рамках 31-го тура Первого дивизиона Англии. На тот момент мерсисайдцы находились в середине таблицы, тогда как клубу из Манчестера нужна была победа, чтобы не вылететь из турнира. Футболисты понимали, что из-за Первой Мировой войны все официальные футбольные турниры в Англии после завершения сезона будут приостановлены на неопределённый срок. Многие искали возможность подзаработать, пока есть возможность, в том числе не совсем законными методами.

Про первые 45 минут, выигранные «МЮ» со счётом 1:0, газета Liverpool Daily Post написала: «Более одностороннего первого тайма мы ещё не видели». На 48-й минуте защитник «Ливерпуля» Боб Перселл нарушил правила в своей штрафной, а ирландец Патрик O’Коннелл не реализовал пенальти. Промахнувшись с точки, футболист не расстроился, а наоборот, улыбнулся, зная, что «Юнайтед» ещё обязательно забьёт. Так и случилось. На 75-й минуте нападающий «МЮ» Джордж Андерсон оформил дубль, после чего команды без зазрения совести начали катать мяч в центре поля. Болельщики недовольно свистели, а в послематчевом отчёте газеты Manchester Daily Dispatch отмечалось, что «футболисты «МЮ» казались настолько довольными своим лидерством, что, по-видимому, даже не пытались его увеличить».

Таким образом, манкунианцы получили два очка (в то время победа оценивалась в два балла), которые помогли им сохранить прописку в Первом дивизионе. Во Второй дивизион отправился «Челси».

Подозрения

В течение следующих двух недель несколько газет предположили, что результат матча был предрешён. Тем более что перед матчем букмекеры увеличили котировки на победу «Юнайтед» со счетом 2:0. На такой исход было сделано подозрительно большое количество ставок. Все понимали, что двух очков «Юнайтеду» должно хватить, чтобы не вылететь из Первого дивизиона. Манчестерская газета Sporting Cronicle опубликовала сообщение от букмекера «The Football King», который пообещал существенную награду за информацию, которая приведёт к наказанию зачинщиков этого, по их мнению, договорного матча.

Расследование затянулось до второй половины 1915 года, пока игроки, принимавшие участие в матче, не начали давать интервью. Некоторые газеты писали, что нечестная игра не может быть доказана. Но 27 ноября 1915 года в газете Manchester Chronicle заявили: после дачи показаний футболистами у следствия появились основания полагать, что матч действительно был договорным.

Вердикт

23 декабря 1915 года Футбольная ассоциация Англии вынесла вердикт: «Доказано, что значительная сумма денег переходила из рук в руки. Делая ставки на матч, некоторые игроки получали прибыль. Каждый раз мы предлагали футболистам говорить правду, предупреждая их, что располагаем фактами, которые раскрывают их заговор. Невероятно, что игроки сумели прибегнуть к такому решению. Своими действиями они пытались подорвать всю структуру игры и дискредитировать её честность и справедливость».

«Мы обязаны рассматривать такие нарушения. Честность игры должна быть сохранена любой ценой. Мы симпатизируем обоим клубам, но считаем, что у нас нет альтернативы, кроме как взять и наказать определённых игроков. Обвинения были доказаны в отношении следующих футболистов: Джеки Шелдон, Боб Перселл, Том Миллер и Томас Фэйрфул («Ливерпуль»), Сэнди Тернбулл, Артур Уолли и Инок Уэст («Манчестер Юнайтед»). Они пожизненно отстранены от футбольных матчей и от любой другой футбольной деятельности на территории Англии и Уэльса. В будущем им не разрешается выходить на какие-либо футбольные площадки. Есть серьёзные подозрения, что другие футболисты также участвовали в договорном матче, но поскольку наказание является строгим, мы ограничили наши решения теми игроками, в отношении которых нет никаких сомнений», — говорилось в заявлении Футбольной ассоциации Англии.

Организация не стала наказывать клубы, так как посчитала, что в содеянном виноваты определенные игроки.

Футболист «Ливерпуля» Джеки Шелдон, который, по слухам, являлся посредником между игроками двух команд, а также Боб Перселл позже признали свою вину. Шелдон сообщил, что убедил своих товарищей по команде сдать матч. Потом он встретился с игроками «Юнайтед» Уэстом, Тернбуллом и Уолли, чтобы обсудить исход матча.

Все футболисты за исключением Уэста после наказания отправились воевать на стороне Британской армии. Только Инок был категорически против наказания. Он уехал в Ирландию, где играл под другим именем, но позже был вновь дисквалифицирован. Его дисквалификацию отменили аж в 1945 году, когда ему было 59 лет.

Помилование

2 июня 1919 года игрокам «Ливерпуля» было предложено помилование, при условии, что они принесут публичные извинения за содеянное. Такое решение было принято в знак глубокой благодарности за успех, который был достигнут в войне.

Игроки «Ливерпуля» извинились и были помилованы. Томас Фэйрфул вообще прекратил играть. Боб Перселл вернулся на «Энфилд», но сломал руку в первом товарищеском матче сезона-1919/1920, тем самым выбыв из строя до декабря. Защитник так и не смог стать игроком основного состава и в мае 1920 года перешёл в «Порт-Вейл». В том же сезоне Том Миллер забил за «Ливерпуль» 13 голов в 25 матчах, а в сентябре 1920 года неожиданно для всех перешёл в «Манчестер Юнайтед».

Для некоторых наказанных игроков «МЮ» война стала роковой. Сэнди Тернбулл был убит 3 мая 1917 года в битве при Аррасе во Франции. Другой футболист «Юнайтед» Артур Уолли был серьёзно ранен в битве при Пашендейли в Бельгии, но выжил и даже продолжил играть в футбол после войны.