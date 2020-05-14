4 рекорда Гиннесса за 9 минут! Как Левандовски переписал футбольную историю

Большой футбол вернётся уже послезавтра, 16 мая! В субботу возобновится чемпионат Германии и сразу же порадует нас крутыми матчами: рурским дерби, противостоянием «Лейпцига» и «Фрайбурга», а также встречей «Айнтрахта» и «Боруссии» М.

Чтобы скрасить ожидание и проникнуться духом немецкого футбола, предлагаем вспомнить одно из главных событий Бундеслиги последних лет – пента-трик нападающего «Баварии» Роберта Левандовского.

Рассказываем о неведомом наваждении польского форварда вместе с очевидцами той голевой феерии.

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Левандовски начал матч со скамейки запасных. Он только восстановился после травмы

В августе 2015 года «Бавария» в очередной раз при Хосепе Гвардиоле облажалась в Суперкубке Германии. Мюнхенцы не смогли удержать победу в основное время и уступили по пенальти «Вольфсбургу». Празднуя победу и поднимая кубок над головами, футболисты «волков» наверняка и не догадывались, какое возмездие их ждёт месяц спустя.

К концу сентября «Бавария» набрала невероятный ход. За пять стартовых туров Бундеслиги команда Гвардиолы заработала максимум очков, разгромив трёх из пяти соперников. Впрочем, эти цифры едва ли беспокоили «Вольфсбург», который 22 сентября минимально обыгрывал хозяев на «Альянц-Арене» к концу первого тайма. Команда Гвардиолы в тот вечер играла на удивление блёкло. Конечно, мюнхенцы владели инициативой, но ничего, кроме вялого перекатывания мяча у чужой штрафной, придумать не могли.

К счастью для испанского тренера, у него был козырь на скамейке запасных. Левандовски, пропустивший предыдущую встречу чемпионата Германии из-за травмы лодыжки, не попал в стартовый состав, зато оказался в заявке. Гвардиола решил приберечь форварда и не прогадал.

На поле «Альянц-Арены» поляк вышел сразу после перерыва, заменив Тьяго Алькантару, а уже через пять минут он принялся за дело.

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Сначала Левандовски завершил контратаку после паса Мюллера. В следующей же атаке точно пальнул из-за пределов штрафной в дальний угол. Затем, оказавшись один на один с голкипером Диего Бенальо, с третьей попытки отправил мяч в сетку. Чуть позже замкнул подачу Дугласа Косты и, наконец, забил свой пятый и самый красивый гол. После навеса Марио Гётце форвард нанёс потрясающий удар с лёта в падении и угодил в дальний угол. Для того чтобы забить пять мячей, нападающему понадобилось всего девять минут.

Права на видео принадлежат Немецкому футбольному союзу. Посмотреть видео можно в официальном YouТube-канале Бундеслиги.

Левандовски назвал свой пента-трик безумием. Гвардиола признался, что никогда такого не видел

Пока поляк праздновал пента-трик, камеры ловили Гвардиолу. Испанец с обезумевшим от эмоций лицом хватался за голову и улыбался. После игры он заявил, что никогда ранее не видел ничего похожего.

«Я еще никогда не был свидетелем чего-то подобного. Ни как тренер, ни как игрок. Пять голов за девять минут! Я очень рад за Роберта. Команда играет не лучшим образом 45 минут, а потом за девять минут забиваются пять мячей. Я не могу это объяснить», — признавался Гвардиола.

Ещё красноречивее был главный тренер «Вольфсбурга» Дитер Хеккинг.

«Что мне сказать? Нападающий мирового уровня забил нам пять мячей, а мог и все семь. Вот такие дела. Такое, конечно, не должно с нами происходить. Мы должны признать, что нас уничтожили», — говорил Хеккинг.

Сам автор гола назвал случившееся в игре с «Вольфсбургом» безумием.

«Я просто бил по воротам и не думал, что смогу столько забить. Это какое-то безумие! Я очень счастлив, это был исторический день для меня», — отмечал Левандовски.

Не сдерживал своих эмоций после окончания встречи и капитан «Баварии».

«Роберт решил всё во втором тайме. Как он это сделал, в голове не укладывается, а ведь у него было ещё два отличных момента. Так что он вполне мог забить и семь голов», — утверждал Филипп Лам.

С Ламом был солидарен и полузащитник мюнхенцев Арьен Роббен.

«Я не мог поверить глазам. Естественно, ведь такое в футболе случается нечасто. Это было нечто в высшей степени особенное».

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А вот что говорил полузащитник «Вольфсбурга» Даниэль Калиджиури.

«Мы вели в счёте, но в самом начале второго тайма сразу пропустили. Мы были шокированы. Я не знаю, что потом произошло. Это было ужасно. Нужно будет об этом побыстрее забыть».

Отдельного упоминания заслуживает «твиттер» «Вольфсбурга». Проследите, как с каждым голом усиливалось негодование эсэмэмщиков «волков».

«Второй тайм. «Волки» выигрывают на «Альянц-Арене» со счётом 1:0. Отличная работа, парни! Продолжайте в том же духе!»

«Роберт Левандовски делает счёт 2:1. Почти мгновенно. Что происходит? Соберитесь, парни!

«Левандовски опять забивает, и это хет-трик. Невозможно поверить».

«Что за…? Левандовски забивает четвёртый гол, и счёт уже 4:1 в пользу хозяев. Совершенно невероятно».

«Левандовски. Опять. 5:1. Что происходит?»

Левандовски попал в Книгу рекордов Гиннесса. За 9 минут он установил аж 4 рекорда

От эмоций перейдём к цифрам. В тот сентябрьский вечер Роберт умудрился побить аж 4 рекорда из книги Гиннесса.

Для того чтобы забить три гола, ему потребовались 3 минуты и 22 секунды. Это самый быстрый хет-трик в Бундеслиге.

Четвёртый мяч он забил спустя 5 минут и 42 секунды после первого. Это самый быстрый покер в Бундеслиге.

Чтобы забить пять голов, Роберту понадобились 8 минут и 59 секунд. Это самый быстрый пента-трик в Бундеслиге.

Кроме того, Левандовски стал единственным игроком, которому удалось забить пять мячей после выхода на замену в Бундеслиге.

Роберт Левандовски — обладатель четырёх рекордов Гиннеса Фото: fcbayern.com

Оставшись под впечатлением от достижений польского нападающего, в официальном «твиттере» футбольной федерации Сан-Марино, известной своей самоиронией, захотели приписать ещё один рекорд Роберту: «Левандовски забил за девять минут больше, чем наша сборная за всю свою историю». Конечно, представители Сан-Марино немного преувеличили. Сборная карликового государства забила намного больше.

Стоит ли говорить, что спустя практически пять лет никто даже и не приблизился к достижению Левандовского. Более того, за это время в топ-5 чемпионатах Европы и еврокубках лишь двое футболистов отметились пента-триками. В 2016 году в Лиге Европы форвард «Атлетика» Ариц Адурис забил пять мячей в ворота «Генка» за 86 минут, а двумя годами позже Лука Йович оформил пента-трик в матче Бундеслиги «Айнтрахт» — «Фортуна» за 45 минут. Похоже, главный из рекордов Левандовского (самый быстрый пента-трик) продержится ещё не один десяток лет.