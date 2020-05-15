Будет ли доигран сезон в РПЛ? Ждём ответа исполкома! LIVE

ОНЛАЙН

09:30. Генеральный директор РФС Александр Алаев шансы на возобновление чемпионата России назвал «очень высокими».

09:15. По ссылке ниже — полный гид по сегодняшнему мероприятию. Какие вопросы будут обсуждать? Кто за то, чтобы доигрывать сезон, а кто против? И так далее.

Вернут ли России футбол? Всё, что надо знать перед главным футбольным совещанием года Наш гид по исполкому РФС

09:00. Сегодня в РФС состоится, возможно, главное футбольное совещание года. Важнейший вопрос повестки дня: как быть с текущим сезоном в Премьер-Лиге? Вариантов ответа два: доиграть или прекратить досрочно. Очевидно, что большинство любителей футбола надеются на положительный для футбола вердикт. В каком формате и с какими ограничениями будет (если будет) возобновлён прерванный пандемией чемпионат — уже детали. «Чемпионат» будет в онлайн-режиме информировать вас о том, что происходит на исполкоме и вокруг него. А пока наши футбольные чиновники ещё напряжённо размышляют над дальнейшей судьбой сезона, предлагаем ответить на самый злободневный вопрос дня (недели, месяца) вам — в нашем опроснике или комментариях.