Будет ли доигран сезон в РПЛ? Ждём ответа исполкома! LIVE

ОНЛАЙН
09:30. Генеральный директор РФС Александр Алаев шансы на возобновление чемпионата России назвал «очень высокими».
09:15. По ссылке ниже — полный гид по сегодняшнему мероприятию. Какие вопросы будут обсуждать? Кто за то, чтобы доигрывать сезон, а кто против? И так далее.
09:00. Сегодня в РФС состоится, возможно, главное футбольное совещание года. Важнейший вопрос повестки дня: как быть с текущим сезоном в Премьер-Лиге? Вариантов ответа два: доиграть или прекратить досрочно. Очевидно, что большинство любителей футбола надеются на положительный для футбола вердикт. В каком формате и с какими ограничениями будет (если будет) возобновлён прерванный пандемией чемпионат — уже детали. «Чемпионат» будет в онлайн-режиме информировать вас о том, что происходит на исполкоме и вокруг него. А пока наши футбольные чиновники ещё напряжённо размышляют над дальнейшей судьбой сезона, предлагаем ответить на самый злободневный вопрос дня (недели, месяца) вам — в нашем опроснике или комментариях.
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