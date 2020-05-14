24 года Сёмина в «Локо» в одной картинке: больше 800 матчей и 18 трофеев. Инфографика

«Локомотив» объявил, что Юрий Сёмин с 1 июня покинет клуб, а его место на посту главного тренера займёт сербский специалист Марко Николич.
Вместе с Юрием Палычем уходит целая эпоха – и это глупо отрицать. Суммарно он провёл в клубе 24 года: история его и «Локо» началась зимой 1986 года, а закончилась в мае 2020-го. В команду он приходил пять раз: четырежды на пост главного тренера, один раз – на пост президента.
— Первый раз Сёмин возглавил команду ещё в советские времена, зимой 1986 года. С его приходом «Локомотив», после семи лет в первой лиге, вернулся в высшую, а в 1990 году дошёл до финала Кубка СССР. После недолгого перерыва на работу в сборной Новой Зеландии Сёмин вернулся в Москву и на этот раз задержался в клубе на 13 лет, которые стали, пожалуй, самыми успешными в истории клуба.
— В 1996 году «железнодорожники» выиграли первый трофей за 39 лет – Кубок России. Через год «Локо» повторил свой успех, а в 1998-м снова вышел в финал, но на этот раз уступил «Спартаку». Были успехи и в еврокубках: два года подряд команда Сёмина доходила до полуфинала Кубка обладателей кубков. Не поддавался «Локо» только чемпионат России: неоднократно клуб брал и серебро, и бронзу, но золото завоевать долгое время не получалось. Успех пришёл в 2002 году, когда в золотом матче «железнодорожники» обыграли ЦСКА: «Локомотив» впервые в истории стал чемпионом России. Через два года Сёмин снова взял чемпионство, а также вышел в 1/8 Лиги чемпионов – это лучший результат клуба в еврокубках.
— В 2006 году Сёмин, после работы в сборной России и «Динамо», снова вернулся в «Локомотив», но уже в статусе президента. Долго он на этом посту не задержался: спустя год его сняли, несмотря на то что команда выиграла Кубок России.
— После трёхгодичного перерыва на работу в киевском «Динамо» Сёмин вновь вернулся в «Локо», снова на пост главного тренера. Но возвращение в ставший уже родным клуб особой радости не принесло: к отсутствию успехов добавился конфликт со Смородской.
— В 2016 году тогдашний президент «Локомотива» Илья Геркус решил вернуть легенду клуба – Сёмин возглавил команду в четвёртый раз. Вместе с Юрием Палычем железнодорожники дважды взяли Кубок России, один раз – Суперкубок, и, что самое главное, — завоевали третье в истории чемпионство.
Под руководством Сёмина состоялось 822 игры и было завоевано 18 трофеев.
Теперь, после стольких лет, матчей и кубков, легенда уходит.
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