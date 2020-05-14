«Страшно за «Локомотив». Что ждёт клуб после ухода Сёмина?

Главное событие российского футбола эпохи коронавируса, а возможно, и всего 2020 года – уход Юрия Сёмина из «Локомотива». В руководстве столичного клуба решили не продлевать контракт с легендарным тренером. С чем связано такое решение и что ждём «Локо» без Юрия Палыча? Отвечают эксперты и болельщики клуба.

24 года Сёмина в «Локо» в одной картинке: больше 800 матчей и 18 трофеев. Инфографика От первой лиги – до трёх чемпионств.

Дмитрий Тарасов, футболист «Рубина», играл в «Локомотиве» при Сёмине:



— Сказались личные отношения Кикнадзе и Сёмина. В данной ситуации это неправильный ход. Команда идёт на втором месте, ничего не закончилось. Зачем убирать тренера, который даёт результат? Николичу будет тяжело переплюнуть Палыча.



Дмитрий Сенников, экс-футболист «Локомотива»:



— Не хотелось бы, чтобы из клуба следом ушли Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин. Они душой настоящие «железнодорожники». Мои личные опасения связаны только с тем, что не будет результата и игры. Болельщики снова начнут протестовать, не будет той семьи, которую построил Юрий Павлович.



Динияр Билялетдинов, бывший игрок «Локомотива»:



— Маловерятно, что сейчас руководство резко возьмёт вектор на ослабление своих позиций. Эта репутация нарабатывалась годами.

Слишком много высказываний за Сёмина. Аргументы против него почему-то игнорируют Альтернативное мнение, которое многим не понравится.

Дмитрий Булыкин, экс-нападающий «Локомотива»:



— Наверное, были задачи, с которыми Юрий Павлович не справился. Но об этом надо спросить у совета директоров, они знают больше. Впереди клуб ждёт новый вызов, посмотрим, как «Локомотив» с этим справится.

Александр Мостовой, бывший футболист «Спартака», футбольный эксперт:



— Если берут нового тренера, то это всегда новые трансферы. Не стоит бояться за «Локомотив» без Сёмина. В футбольном плане всё должно быть нормально.



Николай Наумов, экс-глава клуба:



— Юрия Павловича просто «ушли». Я не вижу в этой отставке никакого смысла, я не понимаю, чем руководствовался совет директоров. Кикнадзе убедил и Мещерякова, и остальных в том, что так надо сделать. Спортивным принципом они не могли руководствоваться, потому что Сёмин как никогда хорош. Без Сёмина «Локомотив» ждёт падение результатов, тренерская чехарда и несколько смен состава. Мне, конечно, страшно за «Локомотив». Мы уже проходили через всё это. Теперь снова будут баннеры против клуба, низкая посещаемость. Все страхи фанатов воплотились в жизнь. Теперь страшно по-настоящему.

Как и почему Сёмина убрали из «Локомотива». Главные подробности А ещё инсайды о том, из кого «Локомотив» выбирал нового тренера и почему назначил Николича.

Ольга Смородская, бывший президент «Локомотива»:



— Сейчас невозможно сказать, потеряет «Локомотив» или приобретёт, время всё покажет.



Таш Саркисян, известный телеведущий и болельщик красно-зелёных:



— Кикнадзе вообще тяжело находить язык с кем-либо, и он это прекрасно продемонстрировал в коммуникации с Гильерме, Тарасовым и многими другими. У людей в руководстве, видимо, есть свои задачи, не связанные с футболом, болельщиками и брендом, которые они все хотят решить. Они и показывают, что им плевать на всё вышеупомянутое. Без Юрия Павловича «Локомотив» ждёт серость, убогость и война.



Валерий Баринов, актёр и болельщик «Локомотива»:



— Всем ребятам, которые принимали решение, плевать на футбол, и мы никогда не дождёмся хорошего футбола. Людей, горящих футболом, делающих футбол, просто не ценят. Это всё страшная, тупая и подлая сила.

Марко Николич возглавил «Локомотив». Рассказываем, кто это такой Он выигрывал чемпионаты Сербии и Венгрии, а ещё называл своего игрока «чёрным идиотом».

Дмитрий Селюк, футбольный агент:



— Чтобы работать в «Локомотиве», нужно быть ручным. Без Сёмина «Локомотив» снова будет «пятым колесом». Да, бюджет у них есть, но с «Зенитом», «Краснодаром» и «Спартаком» клуб бороться не будет. Будет где-то на пятом-шестом месте.



Игорь Лебедев, депутат Госдумы и болельщик «Локомотива»:



— С новым тренером «Локомотив», скорее всего, лишится места в Лиге чемпионов. Игроки должны привыкнуть к тренеру. Слёзы накатываются на глаза из-за ухода Сёмина. Сложно сказать, что должен сделать новый тренер, чтобы мы ему сказали: «Спасибо». Болельщики не простят этого Кикнадзе и будут правы».