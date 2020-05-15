Что за тренер будет рулить «Локомотивом» вместо Сёмина и в какой футбол он играет. Разбор

«Локомотив» всё-таки не стал продлевать контракт с Юрием Сёминым – крайне спорное и плачевное с точки зрения репутации клуба решение.

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Прекрасно понимаю, что в глазах большинства болельщиков новый главный тренер Марко Николич сомнительный персонаж, получивший негативную оценку задолго до своего дебюта. В спортивных СМИ уже несколько месяцев тиражируются отклики экспертов и бывших президентов «Локомотива», где рассказывается, что Николич прежде тренировал лишь в третьесортных чемпионатах, попадал в расистские скандалы и вообще долго нигде не задерживался. Вот и из Венгрии с треском вылетел в ноябре 2019-го.



Но сейчас, когда решение уже принято, всё же пора абстрагироваться и попытаться воспринять Николича исключительно как тренера. Всё-таки взяли его не с улицы, достижений за спиной у него хватает, да и взгляды на футбол, рисунок игры, который он внедрял (или по крайней мере пытался внедрить) в своих клубах, заслуживают внимания и разбора.

Марко Николич возглавил «Локомотив». Рассказываем, кто это такой Он выигрывал чемпионаты Сербии и Венгрии, а ещё называл своего игрока «чёрным идиотом».

Факт №1. Николич любит позиционный футбол и восхищается Сарри. Но смотрит на игру без лишней романтики

В последние годы в Сербии и Венгрии Николич работал в топовых по внутренним меркам клубах – «Партизане» и «Фехерваре» («Видеотоне»), поэтому логично, что его команды в большей части матчей играли первым номером. Николич предпочитает делать ставку на владение, сложносочинённый футбол с большим количеством позиционных атак, использование коротких и средних передач, разнообразное вскрытие зон.



Тренеров можно условно разделить на три типа:



а) те, кто верит в свои принципы и проносит их сквозь сезоны, почти не обращает внимания на возможности состава или стиль соперников, ориентируется исключительно на своё видение игры;



б) те, кто старается ориентироваться на свою игру, но какие-то детальки в ней всё равно подкручивает в зависимости от внутренних (кадры) или внешних (соперник) факторов;



в) те, кто применяет очень гибкий подход, может менять схемы через матч и часто подстраиваться под обстоятельства. Такие тренеры рождают команды-хамелеоны.



Николича можно отнести ко второму типу: он предпочитает позиционный футбол (но владение ради владения – не самая главная цель), при этом применяет не жёсткий подход, а умеренно гибкий. У него нет постоянной игровой модели, схемы могут меняться.



Сам Николич однажды даже назвал конкретного тренера, которым он восхищается. Осенью 2018-го, когда «Видеотон» встречался с «Челси» в групповом турнире Лиги Европы, Марко на пресс-конференции преклонился перед коллегой-оппонентом, Маурицио Сарри: «Он – один из лучших тренеров в мире. Лично я очень люблю его стиль. Футбол больше, чем бизнес. Сарри отличается от многих в мире футбола, и мне нравится это. Один из моих любимых тренеров».



Здесь бы закольцевать историю и возвести Николича в ранг романтиков, но делать это рано. Марко смотрит на футбол более прагматично, чем, к примеру, Сергей Галицкий и Мурад Мусаев.

«Команде, которая хочет побеждать, нужна стабильность в каждом элементе игры, — рассказывал Николич на презентационной пресс-конференции в «Видеотоне» в 2017-м. – Она должна знать, как переходить от обороны к атаке, как завершать атаки, как начинать атаки, как возвращать себе мяч после потерь, как защищаться на разных участках поля, в том числе внутри штрафной. Если какой-то элемент выпадает, команда становится уязвимой, несерьёзной. Каждый тренер может сказать, что хочет играть в атакующий футбол. Это вообще очень просто сказать. Я тоже хочу побеждать по 6:0 в каждом матче. Но это не так просто. Главная цель – найти баланс между всем, что перечислено выше. Тогда ты будешь успешным».



То заявление Николича можно подтвердить цифрами. В чемпионском сезоне-2017/2018 его «Видеотон» занял 4-е место в чемпионате по владению мячом (52,1% в среднем) после «Ференцвароша», «Уйпешта» и «Гонведа», год спустя – 3-е (52,8%) после «Уйпешта» и «Ференцвароша». Примерно в трети матчей его команда стабильно проигрывала соперникам по владению. То есть никакого стремления к доминированию любой ценой в его взглядах нет.



Во всяком случае так было несколько лет назад.

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Факт №2. Николич никогда не играл с тремя центральными защитниками

У нового главного тренера «Локомотива» нет схемы, которую уверенно можно было бы назвать базовой. В «Партизане» Николич добивался потрясающих успехов (чемпионство и Кубок в сезоне-2016/2017) с 4-4-2, в Венгрии в первом сезоне играл как по 4-4-2, так и по специфичной 4-3-1-2 («диаманд»), год спустя опробовал «ёлочку» — 4-3-2-1 с одним центрфорвардом и двумя блуждающими «ложными девятками» под ним.



«Схема – это не самое главное. Гораздо важнее – принципы игры, идеи, и то, как футболисты всё это выполняют на поле. Схемы нужны лишь для того, чтобы люди, не являющиеся профессионалами в футболе, обманывали себя. Например, у меня есть 4-4-2. И я эпизодически передвигаю двух крайних хавбеков повыше. Получится 4-2-4, все скажут: «Вау, в какой атакующий футбол он играет!». Но это ведь чепуха».



«Логично иногда вносить коррективы в схему, — замечал в другом интервью тренер. – Соперники ведь анализируют наш футбол, пытаются найти противодействия. Нужно меняться, удивлять чем-то новым, это абсолютно нормально».



В последних матчах перед увольнением из «Фехервара», осенью 2019-го, Николич применял 4-1-4-1 (4-3-3), любимую 4-4-2 и классическую 4-2-3-1. Хотя часто расстановки носили условный характер, поскольку, во-первых, игроки занимали совершенно разные позиции при атаке и обороне, во-вторых, схемы могли меняться по несколько раз за 90 минут. У Николича была команда-трансформер, где многие футболисты умели играть в нескольких амплуа.



А вот формация с тремя центральными защитниками Николичу чужда – она не встречалась ни в «Раде», ни в «Олимпии», ни в «Партизане», ни в «Видеотоне». Если Сёмин в особо сложных матчах мог использовать 5-4-1 с довольно низким блоком, то Николич не отступает от модуля 4-Х-Х – даже с «Челси» Сарри он оба раза играл по 4-3-2-1.

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Факт №3. Последние матчи Николича в «Фехерваре»: смелые идеи, но неэффективные атаки и много пропускаемых контрвыпадов

Если рассматривать именно последний этап работы сербского тренера как основополагающий с точки зрения оценки перспективы в «Локомотиве», то можно заметить более романтичный подход Николича, чем на начальном этапе. Он уже стал гораздо больше говорить об общем качестве игры и красоте позиционного футбола, а не результатах.



Идеи у него бывают очень смелые – и их реализация напрямую зависит от уровня имеющихся футболистов. Осенью 2019-го в четырёх последних матчах при Николиче «Фехервар» добивался громадного перевеса во владении мячом (68, 72, 61 и 64 процента), но две встречи – «Ференцварошу» (1:2) и «Академии Пушкаша» (1:3) проиграл, ещё одну, с «Залаэгерсегом» (3:3) свёл вничью.

Ни в одной из игр команда Николича не выглядела хуже с точки зрения атакующей структуры (наоборот!), но всякий раз она становилась заложницей собственных смелых и местами авантюрных идей (пропуски контратак, ошибки в переходных фазах или передачи соперника за спину высоко расположенным защитникам) и недоработок при стандартах. После матча с «Академией Пушкаша», по итогам которого Николича и уволили, главный тренер недоумевал: «Мы пропустили как минимум девять быстрых атак…»

Факт №4. Схема 4-1-4-1 (4-3-3). Особая роль нижнего опорника и огромный атакующий объём крайних защитников

Футбол позднего Николича – не самый вертикальный (доля длинных передач, как правило, менее 10 процентов, хотя бывают исключения), в нём прослеживается стремление выйти из обороны за счёт грамотного позиционного расположения по всему полю и коротких или средних передач.



Роль нижнего опорника всегда была важна для нового главного тренера «Локомотива»: в его командах футболист этого амплуа должен обязательно уметь качественно работать с мячом под любым давлением, принимать активное участие в «билд-апе», залезать в коридор между двумя центральными защитниками, давая тем больше пространства при начале атаки. А ещё нижний опорник руководит и регулирует темп и направление атак.

В зависимости от стиля прессинга соперника схема «билд-апа» может меняться, в неё добавляется один из опускающихся инсайдов (или даже крайний полузащитник). Зато крайние защитники у Николича в последних матчах освобождались от участия в подготовительных стадиях атаки и были изначально ориентированы на высокое расположение.



Так, к примеру, выглядит карта усреднённых позиций игроков в матче «Фехервара» с «Ференцварошем» (27 октября, 1:2). Левый защитник Ангуа (65-й номер) и правый защитник Него (11-й) играли скорее как крайние нападающие, их расположение выше, чем у нижнего опорника Элека (6-й) и второго опорника-инсайда Николова (19-й).

Если в общепринятой классике при включениях правого защитника левый, как правило, заужает и страхует партнёров в опорной зоне (и наоборот), то у «Фехервара» одновременно очень высоко могли располагаться оба крайних защитника. Такое случалось не всегда, но часто. Страховать сзади в таком случае их оставались два игрока центра обороны и нижний опорник. Само собой, уязвимость при контратаках повышалась. Но не везде и не всегда Николич ориентировал крайних защитников столь высоко.

Факт №5. Схема 4-4-2 у Николича чаще всего предполагает одного чистого форварда и одного блуждающего

Фактически весь золотой для «Партизана» сезон-2016/2017 Николич провёл с системой 4-4-2. Причём зимой 2017-го, во время перерыва в чемпионате, он торжественно пообещал болельщикам в интервью: «Мы всегда будем играть с двумя нападающими, ни в коем случае не с одним! Это может быть 4-4-2 или 4-3-1-2, но количество форвардов останется прежним».



Схема долгое время была самой любимой для Николича – вероятно, на сегодня и остаётся ею. Часто это 4-4-2 не с двумя классическими центрфорвардами, а скорее 4-4-1-1, где один нападающий привязывается к передней линии, а другой имеет свободную роль, опускается в глубину поля или уходит к флангам в поисках мяча. Например, в первый заход в «Партизане» (2013-2015) двумя нападающими были хорошо знакомые нам Лазович (плавающая роль) и Шкулетич (выдвинутый).



Во второй заход в белградском клубе пара форвардов менялась, но самый крутой футбол «Партизан» показывал, когда впереди бегали Джурджевич и Леонардо. Бразилец Леонардо – универсал, которого Николич реанимировал (после «Анжи» тот был больше года без футбола), использовал во всевозможных позициях, в том числе и свободным художником — вторым нападающим. Техничный и быстрый бразилец кайфовал от роли, обеспечивал второй темп, забил 26 голов, а его партнёр – 28. Оба игрока по окончании сезона были проданы суммарно за 7 млн евро.

В Венгрии Николич также применял 4-4-2, особенно часто – в первом для себя сезоне-2017/2018. Там большой нападающий Щепович играл в паре всё с тем же творцом Лазовичем. Или быстроногим Хенти, умеющим работать на флангах и открываться за спину. Всё определял стиль обороны соперника и его уязвимые места.



Два опорника при 4-4-2 у Николича располагаются, как правило, глубоко – так они страхуют крайних защитников, которые наоборот ориентированы в сторону атаки.



Проецируя на «Локомотив»: блуждающим форвардом способен сыграть Алексей Миранчук (если не продадут), а выдвинутого нападающего придётся купить. Как минимум одного.

Факт №6. Николич – фанат нетрадиционных схем 4-3-2-1 и 4-3-1-2. Они, скорее всего, будут использоваться и в «Локомотиве»

В середине чемпионского сезона-2017/2018 в «Видеотоне» Николич вдруг перестроил классическую 4-4-2 на «диаманд», то есть 4-3-1-2 (4-1-2-1-2). Эта схема предполагает наличие одного нижнего опорника, двух «восьмёрок», «десятки» и двух нападающих. Тренер хвалился, что многих соперников тот переход в очных матчах удивил.

Схема очень непростая для освоения и адаптации, поскольку в ней нет чистых крайних полузащитников, следовательно, повышенный фланговый атакующий объём отдаётся крайним защитникам. Плюс сложная роль оказывается у «восьмёрок», они должны покрывать большие расстояния при обороне, успевать и на бровках, и в центре. Зато если есть «восьмёрки» с нужным объёмом, команда получит численное преимущество в центральной зоне. У «Видеотона» такие были.



Другая вариация специфичной схемы – «ёлочка», 4-3-2-1. Суть примерно та же, только вместо блуждающей «десятки» под центральным нападающим располагаются два оттянутых. Такую формацию Николич также использовал часто. В том числе, как мы упоминали выше, в матчах с «Челси» в Лиге Европы. Формация была базовой для «Видеотона» несколько месяцев подряд, но после 0:3 от «Академии Пушкаша» Николич притормозил со специфичными схемами.

Вплоть до увольнения из клуба, то есть до ноября 2019-го, он их более не применял. Возможно, по причине физического коллапса: в сезоне-2018/2019 «Видеотон» провёл 60 матчей во всех турнирах, игроки были измотаны, те же «восьмёрки» не могли выдавать прежний объём.

В сегодняшнем составе «Локомотива» ярко выраженных крайних полузащитников как раз почти нет, поэтому схема 4-3-1-2 вполне реальна, она Николичу нравится. Но и нужный объём для «ромба» с мячом и без него выдаёт разве что Крыховяк. Баринов способен прибавить, но ещё один опорник (желательно – нижний, регулирующий атаки и страхующий защитников) команде всё равно потребуется. Бадель стал бы хорошим вариантом.

Факт №7. Линии обороны Николича, как правило, расположены высоко. Но прессинг – не главный способ защиты

Команды Николича не нацелены на агрессивный высокий прессинг любой ценой. В играх с соперниками, умеющими выходить из обороны, «Видеотон» после потерь мяча и неудавшихся спонтанных попыток (первые две-три секунды) откатывался назад, в средний компактный блок. Коллективный отбор начинался эпизодически, но точно не был главной идеей при обороне.



По интенсивности прессинга (показатель PPDA – количество передач соперника на одно удачное оборонительное действия) «Видеотон» занял в сезоне-2018/2019 8-е место с показателем 10,99, в чемпионском сезоне-2017/2018 – 4-е (8,1). То есть Николич не был мастером по прессингу даже в масштабах Венгрии, предпочитал более спокойный и энергосберегающий стиль обороны.



Однако и в низкий блок команды Николича не садятся. Компактность – вот что для него действительно важно. Марко защищает пространство между линиями, мешает сопернику плести коллективную игру. В таких случаях всегда появляется риск пространства за спинами защитников вследствие высоко расположенной обороны. «Видеотон» от этого страдал – передач в ту зону от соперников шло много.

Пропуски передач за спину стали одной из причин увольнения Николича. Таким образом «Фехервар» пропустил от «Залаэгерсега».

При Сёмине «Локомотив» оборонялся ниже, особенно в Лиге чемпионов и матчах с топ-клубами России. Но и Николичу для внедрения своего стиля скорее всего потребуются более быстрые защитники, которые увереннее бы поглощали расстояние за спинами.

Факт №8. При Николиче футболисты играют на разных позициях и учатся везде выжимать максимум

Один из ключевых игроков «Фехервара» при Николиче — Лоик Него. Футболист с колоссальной работоспособностью. Чаще всего он выходил справа в обороне, но при специфичных схемах 4-3-2-1 именно он был одной из первых опций на роль «восьмёрки».



В сезоне-2018/2019 Него забил в 57 матчах девять голов и отдал девять результативных передач, а ещё – набрал 95 ключевых передач, нанёс 66 ударов, выполнил 202 навеса, насобирал 224 обводки.



Более половины футболистов у Николича умеют играть на двух-трёх позициях, причём необязательно смежных. Марко любит универсализм – и умеет добиваться максимума от игроков. В этом вопросе он очень напоминает Гончаренко.

Факт №9. Николич действительно смелый. Посмотрите, как его команда обороняется при стандартах

Ещё одна любопытная деталь, характеризующая Николича, – оборона его команд при чужих стандартах. В конце венгерской карьеры осенью 2019-го Марко начал искусственно поднимать линию при штрафных. При классике обороняющаяся команда расставляется на линии штрафной – и бежит внутрь неё по размаху. Здесь же берётся дополнительный запас.



Такой метод применяют некоторые топ-клубы Европы (например, «Аякс»), но пока он не получил широкого распространения. Плюсы понятны: атакующим футболистам нужно преодолеть большее расстояние для прямого удара первым касанием, им сложнее избежать офсайда, к тому же вратарь, если здорово играет на выходах, получает возможность перехватить навес. Минусы тоже присутствуют: пространство за спинами громадно, если голкипер не успеет и передача пройдёт, забивать соперник будет без сопротивления.

В одном из последних матчей Николича в Венгрии за такой смелый метод его наказали. «Ференцварош» забросил мяч за спины через скидку в более свободную правую сторону, офсайд поймать не удалось.

Резюме

«Локомотиву» при Сёмине отчасти не хватало структуры в позиционных атаках. Многое было отдано на откуп импровизации Миранчуков (а братья великолепны в импровизации) и мастерству Крыховяка. Для побед во внутреннем чемпионате всего этого хватало, для успехов в Европе – нет.

Подходит ли Николич для построения чёткой командной структуры или нет – большой вопрос. Изучение матчей его клубов из разных периодов не убедило меня, что это специалист нужного уровня и требуемого масштаба, однако отрицать, что у него есть интересное видение футбола, тоже не могу. Только для реализации идей Николичу непременно потребуются новые игроки: нижний опорник-диспетчер, один крайний защитник с атакующим объёмом, быстрый центральный защитник, новый центральный нападающий.



Летом «Локомотив», видимо, будет греметь на трансферном рынке. Сёмин ушёл – можно тратить деньги. И главное, чтобы гремел клуб потом и на футбольных полях. Иначе Николич сам потом пожалеет, что приехал на живое место.