«Футболисты вы или нет? Встали, пошли и разорвали!». Лучший матч «Локомотива» Сёмина в ЛЧ

Как пел Владимир Высоцкий: «Нам этот бой не забыть нипочём». 21 октября 2003 года, Москва, Лига чемпионов, «Локомотив» — «Интер» — 3:0. Таких убедительных побед над топ-клубами в Европе «железнодорожники» не одерживали ни до, ни после. В тот вечер был разбиты герой Евро-2000 Франческо Тольдо, будущие чемпионы мира 2006 года Фабио Каннаваро и Марко Матерацци, Хавьер Санетти, Альваро Рекоба, Кристиан Вьери…

Бал правили звёзды команды Юрия Сёмина – Дмитрий Лоськов, Вадим Евсеев, Сергей Овчинников, Михаил Ашветия… А третий гол, забитый «Локомотивом», по праву считается самым красивым в карьере Дмитрия Хохлова – после навеса Лоськова полузащитник сборной России едва ли не с линии штрафной пробил головой (!) в девятку. Этот мяч УЕФА признает самым красивым в еврокубках по итогам недели.

16 лет назад «Локомотив» разгромил итальянского гранда. Без шансов для него Вспоминаем матч с «Интером» в преддверии встречи с «Ювентусом».

В интервью «Чемпионату» Хохлов вспомнил события 17-летней давности, а также оценил происходящее в «Локомотиве» сейчас.

«В первом тайме чуть не привёз — выручил Овчинников»

— «Локомотив» — «Интер» — 3:0! За счёт чего?

— Прежде всего за счёт сумасшедшего настроя. В нас мало кто верил. Писали, что шансов у «Локомотива» немного, «Интер» нам не по зубам, как и выход из «группы смерти». Это только подстёгивало.



Дополнительной уверенности придала ничья с «Арсеналом», который тогда был очень хорош. Сыграли с ними 0:0 – набрали первое очко в копилку.



— Сёмин на игру с «Интером» как-то по-особенному настраивал?

— Долгих речей, на полчаса, Палыч никогда не вёл – всё было коротко, по делу, эмоционально. Часто говорил про болельщиков, для которых мы играем, про полный стадион, про наши семьи на трибуне… Знал, на что надавить (смеётся).



Газетных заметок не читал. Иногда что-нибудь пересказывал – своими словами.



Дословно установку на «Интер» я сейчас не вспомню. Приблизительно это могло звучать так: «Вот о вас пишут, ни вот что не ставят… Футболисты вы или нет? Встали, пошли и разорвали!» Что-что, а заводить он всегда умел.



— В отличие от первых двух матчей – против киевского «Динамо» и «Арсенала», с «Интером» Сёмин решил сыграть в четыре защитника и два нападающих.

— Палыч часто собирал ведущих игроков, три-четыре человека, и обсуждал с ними состав, спрашивал мнение. Всё-таки тренер не всё может видеть и знать. Понятно, что последнее слово всегда остаётся за ним, но футболисты больше общаются друг с другом, могут оценить настрой, готовность… Иногда Сёмин к нашим пожеланиям прислушивался. Это, кстати, очень тонкий момент – когда стоит довериться мнению команды, а когда нет. Не помню точно, но, может быть, такой разговор состоялся и перед «Интером». После чего было принято коллегиальное решение – играем в два форварда.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Главное, что оно полностью оправдало себя, – вышедший в атакующем составе «Локомотив» открыл счёт уже на 2-й минуте!

— Мы вышли рвать и метать. Не было такого – «сыграем, как получится, а вдруг выиграем». Никаких «вдруг»!



Полетели и забили. Евсеев справа прострелил – Лоськов замкнул. Конечно, ранний гол нам очень помог. И так-то вышли без страха и зажатости, с максимальной концентрацией. А после этого ещё больше уверенности стало — раскрепостились. Соперник, наоборот, был ошеломлён. В общем, всё сразу пошло так, как надо.



— «Интер» уверенно выиграл два первых матча в группе. Недонастрой со стороны итальянцев чувствовался?

— Никакого недонастроя или расслабленности с их стороны я не помню. Несмотря на итоговый разгром, матч был очень непростым. 1:0 к перерыву – это счёт ни о чём. «Интер» боролся так, что готов был наказать за малейшую оплошность. Я ощутил это на себе. Начал со своей половины поля через обводку выходить — меня тут же накрыли. Чуть не привёз — выручил Серёга Овчинников. А счёт ещё был минимальным. То есть игра могла развернуться абсолютно в другую сторону.

«Босс зашёл в раздевалку: «Ещё одна такая игра – всем хребты переломаю!» Дроздову доверяли опеку Баджо и Шевченко, Тихонова и Радимова. И про каждого у него есть история. А про «Локомотив» – просто море баек.

«Евсеев нёсся, Лоськов решал»

— Два первых гола «Локо» пришли с правого фланга, где всё и вся выжигал Евсеев.

— Вадик нёсся, как локомотив. Вот тоже – настрой!



Первый гол – там поле уже заканчивалось, но он всё равно бежал на подключение. И Макс Бузникин ему выкатил под прострел.



Второй мяч — здорово разыграли. Я на Евсеева, тот с фланга прострелил, Лоськов пропустил, Ашветия замкнул на дальней штанге.



То, что обе атаки справа… Может, сами нащупали эту слабину у «Интера». Может, Палыч подсказал.



— Он, кстати, в перерыве одного форварда всё же убрал – вместо Бузникина вышел защитник Пашинин.

— Это называется – игра по счёту. Сёмин — тренер опытный, прекрасно понимал, что при 0:1 итальянцы большими силами пойдут вперёд. И надо вносить коррективы.



— Лоськов – гол, непосредственное участие во втором мяче, голевая передача. Зарешал?

— Конечно. Не за красивые же глаза лидером команды считался. И не за громкие речи в раздевалке. Дирижировал, вёл за собой, забивал, отдавал. Что ещё важно — как настоящий лидер, проявлял себя в самый нужный момент. Брал ответственность – и делал результат.



— Главная качество плеймейкера Лоськова?

— Сумасшедшее понимание футбола. С таким человеком приятно было играть. Ты понимаешь, что он может сделать и что он хочет от тебя. И, конечно, потрясающее исполнение — обалденные удары с обеих ног, передачи.

«Локомотив» невозможен без Лоськова. Он влияет на клуб даже в 45 лет У вас нет сердца, если вы не радовались его голам в Лиге чемпионов.

— Легенда гласит – Лоськов в том матче играл на таком кураже, что во время очередного «квадрата», отдав пас и ожидая обратную передачу, успел даже завязать шнурки на бутсах.

— Ага, а ещё кофейку выпить и газетку почитать. Миф, конечно. Я такие моменты не люблю – когда начинают соперников принижать. Танцы на костях. Хотя людей, которые это придумывают, тоже понять можно – большая победа. Обрастает легендами.

Кошмар Тольдо и собака Каннаваро

— Ваш чудо-удар на 57-й минуте после навеса Лоськова – рецепт шедевра?

— Сразу скажу – это не было наигранной комбинацией. В центре поля разыгрывался штрафной, то есть в принципе нам можно было никуда не торопиться. Постоять, подождать, пока защитники в штрафную придут, займут позиции… Мы так могли минуту убить! Но что-то произошло – какие-то флюиды. Я посмотрел на него, он на меня – и этого хватило. Он понял, куда я буду бежать. Я – куда пойдёт подача.



— Но там ещё удар получился – один из миллиона.

— Случайно попал (смеётся). Лбом, да. Немного с разворота. Главное было – направить мяч. При таких сильных подачах – это, по сути, единственный вариант. Не надо резать или вкладываться в удар – то, что сейчас иногда молодёжь исполняет. Только направить.

— Знаете, с какой скоростью мяч полетел?

— Нет.



— 75 км/ч.

— Прилично. И это при том, что я неправильно отталкивался. С двух ног. Потом пересматривал – обратил внимание. Так вообще нельзя. Но, видимо, на кураже и неправильные вещи проходят.



— У Тольдо выражение лица было – всё в футболе видел, но ТАКОЕ!

— Получилось здорово – вопросов нет. Меня на следующей тренировке Овчинников подколол. Я ему забил, а он кричит: «Хохлову можно, он — кошмар Тольдо!». Ребята потом травили.



— УЕФА признал этот гол лучшим на неделе во всех еврокубковых матчах. Какой-нибудь приз вручили?

— Вообще ничего. Вот жду, может, к пенсии что-нибудь добавят (смеётся).

Хохлов: гол «Интеру» в 2003 году я бы включил в свой топ-5 забитых мячей

— Кто-нибудь у «Интера» запомнился особо? В обороне у итальянцев, на минуточку, играли два будущих чемпиона мира – Фабио Каннаваро и Марко Матерацци.

— Да там вся команда была как на подбор. Но в том матче у них мало что получалось. Кажется, тот момент, когда я мог гол привезти, был чуть ли не единственным у «Интера» за всю игру.



Хотя Каннаваро мне всегда очень нравился. Эталон защитника. Таким же был Макелеле, но в середине поля. Вроде невысокого роста, не гиганты, но цепкие, неуступчивые. С такими очень тяжело бороться. Если на ахиллы сядут, вопьются – всё, уже не отпустят. Собаки!



— В конце итальянцы стали грубить-фолить – 3 жёлтые карточки за 13 минут. Матерацци не провоцировал, ничьих родственников не вспоминал?

— Обошлось (смеётся). Мы на эти фолы внимания не обращали — счёт 3:0, просто получали удовольствие от игры. Эмоции «Интера» можно было понять — приехали в статусе фаворита, а тут такой разрыв…

Фото: РИА Новости

— Скептики, критики, пессимисты говорят, что успех «Локомотива» был связан с тем, что «Интер» играл фактически без тренера. Эктора Купера уволили за день до вылета в Москву, и функции и.о. исполнял бывший тренер молодёжки 40-летний Коррадо Верделли.

— Физкульт-привет всем этим людям. Пусть жаба не задушит их до конца.



Кому там был нужен тренер? Каннаваро? Вьери? Санетти? Вы серьёзно?



Вспоминаются слова великого Висенте дель Боске. Когда его спросили про тренировочный процесс в «Реале», он ответил: «Чему я могу научить Зидана, Рауля и других звёзд? Моя задача – привести их в нормальное физическое состояние, создать микроклимат и дать мяч». Всё!



То же самое можно сказать и про «Интер». Они вообще могли приехать без тренера – получить установку в Италии, прилететь в Москву и сыграть. Таким людям ничего подсказывать не нужно.

«С «Монако» нас «убил» человек в чёрной мантии»

— Разгром «Интера» — лучший матч «Локомотива» при вас?

— Конечно. Всё сошлось – турнир, уровень соперника, качество игры, счёт.



— В итоге и «Локо», и «Интер» наберут по 8 очков, но в плей-офф со второго места выйдете вы – за счёт лучших показателей в личных встречах.

— Так мы и в Милане с ними здорово сыграли — 1:1 разошлись. Уверенная домашняя победа придала эмоциональных сил.

— В плей-офф тоже хорошо начали – 2:1 дома с «Монако».

— Хотя должны были 3:1 выигрывать. И ехать на ответный матч с гораздо большим запасом. Но Обиора в концовке пас не отдал, когда «три в один» убежали. Отдавай любому – на пустые ворота! А он пожадничал, начал что-то придумывать. После матча, конечно, услышал о себе много интересного. Нельзя такие вещи транжирить.



— Ответная игра…

— Португальский судья, этот… человек в чёрной мантии, нас тогда просто «убил». Откровенно и нагло. Я не играл – с больничной койки смотрел. И переживал вдвойне – что не могу помочь команде и что всё так получилось.



— То есть в четвертьфинале с «Реалом» должен был играть «Локомотив», а не «Монако»?

— Однозначно! Хотя у «Монако» тоже неплохая команда была – они потом дойдут до финала. Но нас они точно прошли незаслуженно, не по игре.

«В интернате ЦСКА, бывало, проснёшься среди ночи, а на тебе три таракана сидят…» Мы и раньше догадывались, что Дмитрий Хохлов – превосходный рассказчик, а теперь в этом удостоверились. Убедитесь и вы.

«Отставка Сёмина – внутриклубная борьба за власть. А перед иностранцами у нас всегда было принято лизоблюдничать»

— То, что сейчас произошло в «Локомотиве» — отставка Семина, ваше отношение?

— Я полностью на стороне Палыча. Не вижу никаких причин, по которым его нужно было убирать. Человек работал, справлялся, давал результат – каждый год трофеи. Совсем недавно выиграл чемпионство – первое для «Локомотива» за 14 лет. Уже в этом сезоне – Суперкубок. Какие причины для отставки? Ну уж точно не результаты.



— Внутриклубная борьба за власть?

— Видимо, да, внутри что-то происходит, не без этого.



— Главный довод сторонников перемен: «Сёмин исчерпал себя».

— Опять же – как можно об этом говорить, если есть результат? Не понимаю.



— Что о Николиче знаете?

— Ничего. Слышал что-то о его работе, о победах. Но, по большому счёту, какой он тренер – не в курсе. И больших, значимых трофеев на его счету нет.

Видео доступно на «Чемпионате».

— Удивительное назначение?

— Для меня — да. Я бы ещё понял, если бы назначили кого-то из помощников Сёмина. Лоськова, Пашинина… Люди всю жизнь посвятили «Локомотиву» и заслужили шанс.



Но у нас, к сожалению, так принято – задвигать своих. А перед иностранцами лизоблюдничать. Я ещё, будучи игроком, это отметил. К иностранцам у нас относятся лучше. Меня это всегда жутко бесило. Помню, один руководитель клуба – не буду фамилию называть, сказал: «Ну вы же свои, потерпите». А с какого, собственно, перепугу?

Как и почему Сёмина убрали из «Локомотива». Главные подробности А ещё инсайды о том, из кого «Локомотив» выбирал нового тренера и почему назначил Николича.

— 73 года – Сёмин может больше и не вернуться к тренерской работе. Каким запомнится?

— Тренером, который никогда не умел проигрывать. Аж весь кипел от злости.



Но так же искренне радовался и победам. Любой успех – как праздник. Найдёт лужу у лавочки – и давай в ней прыгать. Брызги во все стороны. Мы шутили – он, наверное, специально просит работников стадиона эту лужу ему налить (смеётся).



А ещё тренером вне возраста. В последние годы он словно забальзамировался и не старел.



— Самый эмоциональный тренер из тех, с кем приходилось работать?

— Один из – это точно. Что самое интересное — на Сёмина никто никогда не обижался. Хотя он мог такой разнос устроить! В Перми в одну калитку проиграли первый тайм – рвал и метал, по раздевалке сумки летали.



У меня тоже случай был – уже в «Динамо». Играем с «Зенитом», готовлюсь на замену выходить. Сёмин всё объяснил, дал установку: «Поделаешь рывочки». Стою на бровке, жду игрока, которого буду менять. Вдруг сзади: «Хахоооол!». Оборачиваюсь: «Рывооооочки!» Мол, чего не бегаешь. А я ещё на поле выйти не успел – даже шага не сделал!



Это и есть – Палыч. К таким его эмоциям, даже к «пихачу», все относились абсолютно нормально. Во-первых, он никогда никого не оскорблял. Во-вторых, всегда ратовал за результат.



Я, честно, не понимаю игроков, которые могут обижаться на тренера. Ноют: «С нами жёстко поговорили». Так это футбол, спорт! Вы проигрываете, а вам и слова сказать нельзя?! Просто смешно.



— Спасибо ему за что-то готовы сказать?

— Да за всё! За всю совместную работу. За единственный титул чемпиона, который я выиграл именно с «Локомотивом».



— Летом 2003-го, когда приходили в «Локо», «фактор Сёмина» имел значение?

— Конечно. И то, что у него команда была настоящим коллективом. Футбольный мир маленький – все про всех знают. А у меня тогда были варианты – «Локомотив», ЦСКА и «Спартак». Но в «Спартаке» чёрт-те что творилось – раздрай полный. А между ЦСКА и «Локомотивом» я выбрал «Локо». Почему – уже объяснил.

24 года Сёмина в «Локо» в одной картинке: больше 800 матчей и 18 трофеев. Инфографика От первой лиги – до трёх чемпионств.

— С тренером – понятно. Сёмин-человек — в трёх словах.

— Добрый. Порядочный. Жёсткий.



— Сочетание!

— Он мог быть разным – это так. Но, например, если я подходил к нему, когда уже шла подготовка к матчу, и отпрашивался по личным причинам – а такое было раза три – он мне никогда не отказывал. Даже сомнений не было – сразу шёл навстречу. Всегда доверял игрокам.