Что не так с нашим футболом. Об уходе Сёмина из «Локомотива»

Для начала важная оговорка. Я прочитал несколько текстов, авторы которых разносят «Локомотив» за сам факт расставания с Юрием Сёминым. Но даже у самого непопулярного решения могут быть какие-то причины. Они могут быть и у руководства «Локомотива». Поэтому для простоты предположим, что решение расстаться с Сёминым — абсолютно логичное и правильное. Неважно почему. Просто по каким-то неизвестным причинам дальше с ним работать стало невозможно. Никто не хотел, чтобы он уходил, все расстроены — но надо. Жизненная необходимость. Допустим такое просто в качестве предположения, просто, чтобы услышать вторую сторону — и оценим руководство «Локомотива» ещё раз.

Эмоции

Листая ленту с новостями об уходе Сёмина, я постоянно натыкался на материалы с перечислением его побед. Кажется, нет ни одного спортивного сайта, который бы обошёлся без большой фотографией довольного Сёмина с кубком в руках. На «Чемпионате» было фото, где его качают, а внутри текста — инфографика с перечислением трофеев, выигранных с «Локомотивом». Вот этот текст.

24 года Сёмина в «Локо» в одной картинке: больше 800 матчей и 18 трофеев. Инфографика От первой лиги – до трёх чемпионств.

Мы, журналисты, вообще-то люди незаинтересованные. Мы не обязаны делать именно такие материалы и ставить именно такие фотографии по каким-то этическим или корпоративным причинам. Мы просто фиксируем резонансные события и подчёркиваем главное в них. А написать про резонансный уход Сёмина, не подчеркнув его победы — просто не получается, это непрофессионально. Но повторюсь: мы люди незаинтересованные, мы ничем не обязаны Сёмину. А вот в «Локомотиве» люди заинтересованные. Люди, которые выиграли с ним 12 трофеев. Которые многим обязаны. Ну понятно же, как должен выглядеть сейчас сайт «Локо», да? Да и твиттер тоже. Это должна быть сплошная лента Сёмина. Сёмин с кубком, Сёмин прыгает от радости, Сёмин обнимается с игроками, Сёмина качают, Сёмин на кого-то орёт, какое-то архивное фото с «Сантьяго Бернабеу», Сёмин опять с кубком — в такой момент не может быть перебора.



А теперь внимание. На главной странице сайта «Локомотива» на слайдере с главными новостями нет НИЧЕГО, посвящённого лично Сёмину. Есть абзац в новости, посвящённой назначению Марко Николича. А вот ЕДИНСТВЕННЫЙ материал с упоминанием Сёмина, который опубликован в «твиттере» «Локомотива» за прошедшие сутки — ответ на пост о назначении Николича.

Ребят, у вас нет фоток? Вам подкинуть?

Игроки «Локомотива» качают Сёмина после победы в Кубке, 1996 год. Фото: РИА Новости

Итого, судя по сайту и соцсетям клуба, Сёмин не сделал для «Локомотива» ничего. В плане выражения адекватных событию эмоций «Локомотив» — позорище. С этим все разобрались ещё вчера, но лично меня даже больше удивил другой аспект ситуации.

Здравый смысл

Эмоции в сторону. Перейдём к фактам. Факт: руководство «Локо» настолько не хочет продлевать контракт с Сёминым, что готово расстаться с ним несмотря ни на какое общественное мнение. Факт второй: Сёмин — живая легенда, любимец болельщиков и не просто самый успешный человек в истории клуба, а один из самых успешных людей в истории российского футбола. И вот с ним надо расстаться. Как смягчить удар и снизить негатив?



Во-первых, нужно не жмотиться на красивые фотографии и эмоциональные материалы. С этим понятно. Прощаешься с легендой — не бубни под нос «было оч прятно». Попрощайся как надо. Вырази эмоции, даже если их нет на самом деле. Не сделать это — значит дополнительно подставиться и без того в негативной истории.



Во-вторых, и это ещё важнее. Когда прощаешься с легендой, предоставь аргументы. Уход Сёмина нужно как-то обосновать.



Я не знаю, почему с Сёминым расстались. Может, он потребовал купить Форлана. Может, заставляет игроков нырять в прорубь. Может, он пришёл на тренировку в одним варежках. Может, у него вообще трансферы мутные, а у всех остальных в клубе — прозрачные, как роса котёнка. Я не знаю. Но хочу знать. Объясните же мне. Объясните, сделайте это убедительно, покажите, что вы правы. У «Локомотива» для этого есть целая пресс-служба, целый генеральный директор и целый председатель совета директоров.

Как и почему Сёмина убрали из «Локомотива». Главные подробности А ещё инсайды о том, из кого «Локомотив» выбирал нового тренера и почему назначил Николича.

Василий Кикнадзе пока молчит, поэтому что-то говорить приходится другим людям. И боже, что они говорят. Почитайте, я приведу цитаты целиком, это важно.



Советник гендиректора Дмитрий Булыкин: «Знаю, что много факторов повлияло на то, чтобы сменился тренер. Были задачи, которые не были решены. Повторюсь, много факторов повлияло на это решение, не только результаты. А как получится у Николича, нужно подождать – только время покажет. Невозможно предугадать, как все будет развиваться. Сейчас очень сложная ситуация – «Локомотиву» нужно удержать второе место, которое дает путевку в Лигу чемпионов». А теперь следите за руками. «Локо» действующий вице-чемпион и сейчас на втором месте — задачи не решены. Задачи на будущее — сохранить второе место, для этого зовут нового тренера. При этом «как всё будет дальше развиваться — невозможно предугадать». Л — логика. Хороший советник. У этого советника явно есть какой-то план, и он его придерживается. Эх, Булыкин…



А вот, что сказал изданию «Р-Спорт» Анатолий Мещеряков, председатель совета директоров. Здесь много, но тоже нужно полностью. Извините и читайте.

Заявление Мещерякова: «Оглядываясь назад и воздавая должное всему, что сделано, мы все-таки должны смотреть вперед. Совет директоров учитывал много организационных, экономических, технических и временных факторов при принятии данного решения. Без сомнения, сегодня мы должны быть честными перед собой и отдавать себе отчет в том, что впереди всех ждут очень тяжелые времена.



Мы, конечно, хотели бы, чтобы все жили в идеальном мире, где, как по Салтыкову-Щедрину, булки на деревьях растут, а люди питаются святым духом, но этого не будет. То, что сейчас происходит в мире, та экономическая ситуация, которую мы наблюдаем в связи с коронавирусом, без сомнения, не пройдет мимо футбола. Нужно понимать, что время дойных коров закончилось. Сейчас нам придется вытягивать максимальный результат из того, что имеем и рассчитывать, прежде всего, на внутренние ресурсы. И чем быстрее мы сможем это сделать и снимем розовые очки, тем эффективнее мы будем действовать в этих тяжелых условиях. Поэтому мы посчитали, что сейчас клуб и команда находятся на пороге нового этапа своего развития и сложившаяся ситуация располагает к принятию данного решения – к смене главного тренера и приглашению нового специалиста.



Мы все надеемся, что наше сотрудничество и сотрудничество клуба и компании РЖД с Юрием Павловичем продолжится. Мы предложили Юрию Павловичу остаться в клубе, для чего предполагаем ввести должность почетного главного тренера с соответствующей заработной платой и социальным пакетом. Мы ему предложили и рассчитываем на то, что он согласится назвать клубную академию его именем. То есть, «Академия ФК «Локомотив» им. Юрия Павловича Семина». Мы бы хотели, чтоб Юрий Павлович фактически стал амбассадором в тех детских и юношеских проектах, которые проводит клуб совместно с РФСО «Локомотив» и РЖД.

Прочитали? Во-первых, приятно, что у «Локо» настолько образованный топ-менеджмент. Crеme de la crеme, хруст французской булки и вот это всё. Но, знаете ли, есть нюанс.

Дмитрий Голубович, «Чемпионат» Фото: Футболисты «Локомотива» качают Сёмина после победы в Кубке, 2019 год.

Мещеряков говорит, что клубу придётся экономить, а это несовместимо с Сёминым. Что придётся выжимать максимум из текущих ресурсов, а это несовместимо с Сёминым. И что клуб хочет продолжить сотрудничество.

Первые два пункта разбиваются о реальность. Игровой стиль Сёмина, за который его так часто ругают — это именно про выжимание максимума. Это футбол, заточенный на беготню, в котором позиционная дисциплина важнее класса. А ещё его футбол — это пацаны из своей академии. Баринов, Миранчуки. Булыкин, кстати. Мне трудно поверить, что Сёмин отказался продлевать контракт без гарантии многомиллионных трансферов. Если так и было — на это стоило намекнуть. Например, сказать что видение финансового будущего у руководства и тренера категорически разное.



Переходим к третьему пункту. Если ты предлагаешь действующей легенде пенсию в клубе, предложение должно быть таким, от которого невозможно отказаться. А «почётный главный тренер» — это не такое предложение. Такой должности нет. Если это «должность в клубе», то и почётная уборщица стадиона — тоже должность. А почётный тренер — амбассадор на детских проектах? Это же почётный Дед Мороз на утреннике. Но хуже всего упоминание о «соответствующей зарплате и соцпакете». Зачем это вообще?



На всякий случай напомню, что Сёмин — не совсем обычный пенсионер. Он зарабатывал в «Локомотиве» 2,4 млн евро в год по информации «Чемпионата». То есть он не только тренер-победитель и публичная личность, но и миллионер. И у него явно всё ещё всё ещё амбиции в профессии. А ему: ну, иди, а мы тебе соцпакет дадим. Вот же жесть. Я боюсь представить, что человек с характером Юрия Сёмина мог в ответ предложить сделать с этим соцпакетом.

РИА Новости Фото: Футболисты «Локомотива» качают Сёмина после победы в чемпионате России, 2002 год.

Почему они всё сделали именно так

«Локомотив» не просто принял спорное и непопулярное решение. Клуб не дал никакого внятного объяснения этого решения, да ещё и реализовал его наихудшим образом. Провалился эмоционально и интеллектуально. А теперь вопрос: почему? Почему именно так?



Не верю, что по-другому не умеют. Всё-таки Салтыков-Щедрин, сrеme de la crеme и вот это всё. Всё проще: сделали именно так просто потому, что могли. Как захотели, так и сделали. Может, им Сёмин не нравится. Скандальный, упрямый, ну и чего стараться? Вот и проводили на отцепись. Правдоподобно? Да, но только в нашем футболе.



Вы не можете представить ничего подобного в Испании, Италии или Англии. Даже если Арсен Венгер был тираном и его все ненавидели — неважно, прощание было тёплым и эмоциональным. Эта разница делает наш футбол уникальным — в плохом смысле.



Наши владельцы клубов могут себе позволить в принципе что угодно. И «Локо» — ещё далеко не самый противоречивый клуб РПЛ. Он не делает дико дорогих и нелепо дешёвых покупок, как «Зенит». Не такой смешной, как «Динамо». Не такой чудовищно токсичный, как «Спартак». Не такой странный, как «Урал». Не такой, кхм, грозный как «Ахмат» (приношу свои извинения). Нет, его проблема в другом: он запросто может существовать сам по себе. Без болельщиков на стадионе, телезрителей, подписчиков в соцсетях и вообще аудитории как таковой. Аудитория не нужна. Вот что изменится от возмущения? Упадут продажи символики? Зрители не придут? Меньше людей заплатит за телеконтент? Смешно. Это копейки, наши клубы живут другим.

Если «Локо» не для фанатов, то РЖД пора закрыть этот клуб Зачем тратить бюджетные деньги на то, что никому не нужно?!

Футбол в России — рынок продавца, рынок товара (футболиста), рынок посредника — кого угодно, но не покупателя. Он вполне самодостаточен без конечного потребителя. Что дали, за то и болейте. Не болеете? Ну и ладно. Кому вы нужны, три калеки.



Изначально в заголовке этой статьи было слово «люблю», а не «смотрю». Но я исправил: любовь вообще штука иррациональная, иногда даже маргинальная, любить можно всякое. Но мы всё-таки говорим о как бы коммерческом продукте. Он должен иметь объективные достоинства. Сёмин — одно из них.

Они убрали не Сёмина. Они убрали «Локо». И кому теперь нужен этот «Локомотив»? Егоров – о главной теме недели.

Сёмин — одно из самых масштабных явлений нашего футбола. «Локомотив» выиграл без него два трофея. Но и Сёмин выиграл без «Локомотива» два трофея. Ещё вопрос, кто больше: этот человек или этот клуб. Из тренеров это точно самая масштабная личность в России на данный момент. И внезапно он оказывается не нужен. Без объяснений и человеческого расставания. Ну и какие причины у меня, как у потребителя, за этим следить? Вникать в команды, искать личности, привязываться к кому-то? Зачем? Вот и получается, я не нужен нашему футболу, а он не нужен мне. Так и живём.



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