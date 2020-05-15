Русский футбол вернулся по Гёте: «Стоит выйти из дому – и сразу в дерьмо»

Как уже было написано: мне всё равно, будет ли доигран сезон РПЛ. Меня также не интересует, когда, например, вернутся легионеры и сколько микроконтрактов на бюджетные миллионы долларов будет заключено до конца сезона. Меня, в общем, не заботят чемпион, призёры и даже вылетающие. Волнуют же меня сегодня сгорающие аппараты ИВЛ, рвущиеся костюмы защиты и обещанные доплаты, так и не дошедшие до врачей. А вот сможем ли повторить за Германией их Бундеслигу – это вопрос триллионной важности.

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Но раз он всё-таки встал – давайте обсудим пару деталей. Вот, например, зачем эта РПЛ сейчас нужна? Она что, поможет обогатиться? Нет. В отличие от Германии или Англии, которым тупо надо отрабатывать огромные телевизионные контракты, клубы в России будут лишь нести убытки. Именно по этой же причине как раз и завершились чемпионаты, например, в Бельгии и во Франции. Получается, дело не в финансах.



Тогда в чём? В желании самих игроков и клубов? Да враньё. Всем, кроме тех, кто борется за ЛЧ, хотелось бы закончить, успокоиться и не заниматься самоудовлетворением при пустых трибунах. Потому что сейчас непонятно откуда попрут легионеры – один толще другого. Потому что будет кривая подготовка, матчи через два дня на третий, тупка из-за пустых трибун. Потому что все эти психофизические особенности приведут к травмам и очередным денежным потерям – и кому это надо?! В клубах — точно никому.

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И какие нам остаются варианты? Да очевидные. РПЛ продляют как с целью пиара нового руководства РФС – из серии «Мы – не грибы. Мы — можем!!!», так и с задачей чуть-чуть отвлечь всё более обозлённое решениями государства мужское население России. То есть, о чудо, футбол в кои-то веки начнёт выполнять свою социальную функции, оправдывая бюджетные вложения. Вот и вся логика.



Но идея-то ладно – не очень для людей и плохая. Даже хорошая. Волноваться за здоровье игроков не стоит. Этих мужиков ковидом не сломаешь. Так что посмотрим, поболеем за футбол. Даже спасибо РФС скажем, что хоть таким способом вытащит нас из дома.



Только помните, как у Гёте? «Я не создан для этого мира, где стоит только выйти из дому, как попадаешь в сплошное дерьмо». И вот не успели мы выйти, как в дерьме и оказались. Называется оно – ФНЛ. И ПФЛ. Но второе ладно – о мёртвых либо хорошо, либо ничего. А вот о первой лиге важно вспомнить.

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Знаете, вот есть такая команда – «Чертаново». Играют там мальчики с зарплатами в 40-60 тысяч рублей. Плюс-минус свои воспитанники. Один из них уже попал в «Спартак», другой – в «Крылья», третий – и в «Спартак», и в «Крылья» одновременно. Ещё один ребёнок в 15 лет очень интересует «Манчестер Юнайтед». И вот этими мальчиками, каждый год лишаясь лидеров, они сейчас идут на третьем месте в ФНЛ. Точнее, делят по очкам (по 54) второе место с «Химками» и имеют самый лёгкий календарь на последние 11 туров. Но РФС говорит им: «Ребята, ваш сезон остановлен. «Химки» — в РПЛ. А вы – там, где Гёте. А, ещё стыков с Премьер-Лигой тоже не будет. А если «Химки» не потянут по деньгам, то в РПЛ останется занимающий 15-е или 16-е место клуб».



То есть у российского футбола была возможность увидеть, как мальчики с зарплатами в 100-150 тысяч рублей уделывают долларовых миллионеров, но нас даже шанса на это лишили? Лишили, зная о договорённости «Чертаново» с «Лужниками», зная, что клуб предоставит все финансовые гарантии, зная, что разница между «Чертаново» и «Химками» — 0 очков?! Ну, прекрасно.

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Да и не в «Чертаново» одном дело. А как же болельщики «Торпедо»? А что с крутым проектом «Нефтехимика»? Что вообще с футболом? И что с господином Игорем Ефремовым, который 150 тысяч лет бесцельно царит в этом первом дивизионе, опутанном агентскими сетями, бюджетными распилами и трансляционными камерами за 100 рублей?



Нет, друзья, так не пойдёт. Вот такое вот грубое окончание ФНЛ, отмена стыковых матчей, вытягивание за уши аутсайдеров РПЛ – это наплевательское отношение к игре, самим клубам и болельщикам. Вопрос с попаданием и вылетом РПЛ надо дорабатывать и решать. Иначе, откинув лишнее в сторонку, вы наш футбол из дерьма не достанете, а наоборот, засунете его ещё глубже. Знаете же, не только вы хотели как лучше, но получалось-то у всех как всегда. Как по Гёте.