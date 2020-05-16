У главного скандалиста английского футбола и дочка не пай-девочка!

Приёмная дочь скандальной легенды английского футбола Пола Гаскойна покоряет британское телевидение. Мир впервые услышал о Бьянке, когда 21-летняя девушка спровоцировала автомобильную аварию в нетрезвом состоянии и была арестована.
Сегодня она известная модель и телеведущая, покорившая британское телевидение своей красотой. С 20 лет девушка появляется на обложках глянцевых журналов и в многочисленных таблоидах. Популярность ей принесла победа на реалити-шоу ITV Love Island. Впоследствии Бьянка оказалась на музыкальном шоу The X Factor, но желаемого результата не добилась из-за своего «непосредственного», как утверждали судьи, голоса. Вторая волна успеха и новых рекламных контрактов накрыла девушку спустя пять лет. Тогда мисс Гаскойн участвовала в популярном английском телешоу Celebrity Big Brother 19, где заняла шестое место.
Личная жизнь 33-летней Бьянки очень насыщена: не успев расстаться со своим бывшим бойфрендом, девушка вступила в новые отношения с Крисом Бойсоном. Именно с ним модель проводила сложное время самоизоляции.
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