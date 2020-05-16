Тест. Что вы знаете о громких скандалах российского футбола в 1990-е?

Российский футбол в 1990-е – это практически непобедимый «Спартак» Олега Романцева, ослабленный, но очень амбициозный ЦСКА, «нищий» «Зенит», грозный «Ротор», невероятно результативный Олег Веретенников, неуступчивый Валерий Карпин, гениальный Илья Цымбаларь. Однако, к сожалению, это ещё и договорные матчи, бандитские «разборки», подставы, конфликты и потасовки.
В этом тесте мы подготовили для вас вопросы о тёмной стороне футбола тех лет – самых памятных скандалах эпохи 1990-х. Чего требовали авторы нашумевшего письма 14-ти? Что Николай Толстых говорил об избиении арбитра Юрия Чеботарева? За что досталось от бандитов Олегу Веретенникову?
Готовы проверить свою память? Тогда удачи и вперед!
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