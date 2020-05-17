Самые дорогие российские игроки 2010 года. Аршавин стоил больше, чем сегодняшние звёзды!

Хотя форварду «Арсенала» и сборной России было тогда уже 29 лет.

Продолжаем рассказывать о стоимости российских игроков в недавнем прошлом. Сегодня вернёмся на 10 лет назад и узнаем, как оценивались самые дорогие наши футболисты в 2010 году. По традиции обратимся к данным экспертов трансферного рынка с сайта Transfermarkt.ru.

Самые дорогие российские игроки 2005 года. Акинфеев и Жирков тогда были в топе! Даже в то время по цене лидировали игроки «Зенита».

10. Сергей Рыжиков, 8,5 млн евро

На тот момент 30-летний Рыжиков переживал лучший период в карьере. Голкипер два сезона подряд становился чемпионом России в составе «Рубина», выдавал отличные матчи в Лиге чемпионов (в том числе на ноль с «Барселоной») и стал кандидатом в национальную команду. Стоимость Рыжикова резко возросла к 2010-му. Двумя годами ранее казанцы купили его у «Локомотива» всего за 650 тыс. евро.

9. Динияр Билялетдинов, 9,5 млн

Динияр Билялетдинов Фото: Matthew Lewis/Getty Images

25-летний Билялетдинов тоже находился на пике карьеры. В августе 2009-го «Локомотив» продал своего ведущего полузащитника в «Эвертон» примерно за те деньги, в которые его оценивали – 10 млн. Российский легионер очень прилично начал в Англии. Так, в октябре 2009-го его назвали игроком месяца в «Эвертоне», а всего за сезон-2009/2010 Билялетдинов забил семь голов и сделал восемь голевых передач.

8. Александр Кержаков, 10 млн

Александр Кержаков Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

В январе 2010-го Кержаков как раз вернулся в родной «Зенит» после нескольких сезонов в «Севилье» и московском «Динамо». Его трансфер обошёлся петербургскому клубу недорого – в 6,5 млн. В том году нападающий завоевал своё первое чемпионство и Кубок России в составе сине-бело-голубых. РФС назвал 28-летнего Кержакова, забившего 18 голов за сезон, футболистом года в стране.

Видео доступно на «Чемпионате».

7. Алан Дзагоев, 12 млн

Алан Дзагоев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

20-летний Дзагоев считался восходящей звездой российского футбола. В сезоне-2009/2010 полузащитник ЦСКА забил три гола на групповом этапе Лиги чемпионов, и после назначения в сборную России Дика Адвоката стал игроком основного состава национальной команды. В карьере Дзагоева не было ни одного трансфера, а максимума, по мнению аналитиков рынка, его стоимость достигла летом 2012-го – 25 млн евро.

6. Александр Анюков, 12,5 млн

Александр Анюков Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

28-летний Анюков продолжил в тот год собирать трофеи с «Зенитом». К завоёванным ранее Кубку УЕФА и Суперкубку УЕФА правый защитник добавил в 2010-м второе чемпионство с петербургской командой и первый Кубок России. В третий раз подряд стал сильнейшим на своей позиции в списке «33 лучших». Эти 12,5 млн – рекордный показатель в карьере Анюкова.

Кокорин и другие игроки «Зенита», отданные в аренду. Кто из них ещё пригодится чемпиону? Как минимум трое.

5. Владимир Быстров, 13 млн

Владимир Быстров (в центре) Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

В августе 2009-го Быстров вернулся в «Зенит» из «Спартака» за 9 млн евро. На следующий сезон 26-летний полузащитник выиграл в составе петербургской команды своё первое золото, а также Кубок России. В четвёртый раз в карьере вошёл в список «33 лучших» под первым номером. Быстров также никогда не оценивался настолько высоко, как в 2010 году.

4. Игорь Денисов, 14 млн

Игорь Денисов (справа) Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Автор победного гола в финале Кубка УЕФА оценивался в 2010-м почти в ту же сумму, за которую «Зенит» продаст его через три года в «Анжи» (15 млн). 26-летний Денисов выиграл своё второе чемпионство, завоевал Кубок России. Возможно, полузащитник стоил бы даже больше, если бы сыграл на Евро-2008, но тогда он совершил ошибку – не поехал в сборную. После ухода Денисова из «Зенита» его цена снижалась.

3. Юрий Жирков, 15 млн

Юрий Жирков Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Перед сезоном-2009/2010 «Челси» выкупил у ЦСКА Жиркова за 21 млн евро. Эксперты трансферного рынка оценивали защитника/полузащитника на 6 млн дешевле. В августе 2011-го лондонский клуб продаст уроженца Тамбова в «Анжи» как раз за 15 млн. 27-летний российский легионер выиграл с «Челси» чемпионат, сыграв 17 матчей в АПЛ. Кроме того, Жирков стал обладателем Кубка Англии и Суперкубка страны.

Сколько стоили игроки «Зенита» на пике карьеры. Был ценник даже в 45 миллионов Малком – космос.

2. Игорь Акинфеев, 17 млн

Игорь Акинфеев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Пожалуй, 2010-й не назовёшь ярчайшим в спортивной жизни Акинфеева. По ходу года его ориентировочная цена упала с 20 млн евро (это был максимум в карьере) до 17 млн. Сборная России не сыграла на ЧМ-2010. С другой стороны, был четвертьфинал ЛЧ с ЦСКА. Сам 24-летний Акинфеев в пятый раз вошёл в список «33 лучших» под первым номером и в шестой раз получил приз «Вратарь года» имени Льва Яшина.

1. Андрей Аршавин, 25 млн

Андрей Аршавин Фото: Getty Images

Как и в 2005 году, лидером по цене среди российских игроков был Андрей Аршавин. Это неудивительно. Но удивительно другое: тогда 29-летний форвард оценивался дороже, чем даже самый дорогой футболист с паспортом РФС сейчас – Марио Фернандес (25 млн против 24 млн у натурализованного бразильца)! В 2008-м Аршавин завоевал Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА с «Зенитом», после чего был продан в «Арсенал» за 16,5 млн евро. В апреле 2009-го он сделал покер в ворота «Ливерпуля», что повысило его стоимость.