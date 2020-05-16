Футбол вернулся идеально: гол после паса-шедевра и дворовая атака в матче «Боруссии»

Бундеслига вернулась первой из европейских лиг: никакого релевантного опыта, которым можно было бы воспользоваться в ситуации, ещё нет. Его создают прямо сейчас. Поэтому возникает множество вопросов. Например: включать или не включать на стадионе запись шума трибун? Многие клубы хотели, но лига рекомендует этого не делать. В Дортмунде прислушались к рекомендации.

За несколько часов перед началом матча на подходе к стадиону уже появились стюарды и полиция. Снимать арену можно — но с дистанции. В фотобанках уже есть кадры из ложи прессы: большинство мест пустуют, но всё-таки десяток журналистов присутствовали на матче (не считая фотографов и операторов).

Перед матчем «Боруссия» Д — «Шальке» Фото: Lars Baron/Getty Images

В середине первого тайма над чашей стадиона несколько минут кружил вертолёт. Нет, его не снимали на камеру, но он летел достаточно низко, а на трибунах было достаточно тихо, чтобы шум вертолёта попал в трансляцию. Он ворвался ровным неприятным гулом, на 26-й минуте заглушил все остальные звуки, а потом прорывался время от времени в течение всей игры.

Футболисты не забыли про нормы социального дистанцирования: празднуя гол, касались локтями, а не обнимались. Эта мера предосторожности выглядела очень трогательно через 20 секунд после того, как Жан-Клер Тодибо и Эрлинг Холанд крепко обнимались в штрафной при розыгрыше углового, но таковы правила. А Махмуд Дауд, кажется, испугался, что случайно кого-то коснётся.

Празднование дортмундской «Боруссии» Фото: Martin Meissner/PA Images via Getty Images

Вряд ли игроки могли полностью забыть о пустых трибунах. Ряды крошечных ячеек кресел слишком нависали над полем.

Пустые трибуны в Дортмунде Фото: Martin Meissner/PA Images via Getty Images

Превосходство «Боруссии»

С первых минут «Боруссия» была лучше во всём. Лучше контролировала мяч, лучше доставляла к чужой штрафной, лучше реагировала на потери, увереннее чувствовала себя под прессингом. Важное примечание: всё это было почти без остроты. Явных моментов не было ни у одних, ни у других ворот.



«Боруссия» здорово двигалась и была близка к созданию опасных моментов. Показалось, что проблема в нехватке игровой практики: несколько хороших по геометрии атак сорвались из-за неточного паса или плохой обработки мяча. Это могло бы создать серьёзные трудности для хозяев, но у них в составе был Холанд, который как будто даже не заметил паузу в чемпионате.

На 25-й минуте Холанд потолкался с Тодибо перед подачей углового, а потом заехал ему в грудь. Через 30 секунд Эрлинг отцепился от него и с отскока чуть не попал мощнейшим ударом в ближний угол. Он забил через пять минут, идеально открывшись в небольшой коридор между Сане и Тодибо: первый не успел прервать прострел Азара, а второй оказался у форварда за спиной.



Можно отметить открывание Холанда и траекторию прострела, но по-настоящему особенным этот первый в Европе гол после карантина сделал предголевой пас. Брандт открылся под разрезающий пас Пищека и гениально прочитал эпизод: пяткой запустил Азара в свободную зону, отдав мяч на ход точно в ритм движения.



При комфортном для «Боруссии» счёте игра не изменилась. Хозяева по-прежнему контролировали ритм и пространство, но без опасных моментов. Забить второй гол в раздевалку помогла ошибка вратаря.

Вратари «Шальке» — это драма

Талантливый и здорово играющий ногами Нюбель, который уже в следующем сезоне окажется в «Баварии», допустил несколько грубых ошибок, допустил дисквалификацию и в итоге упустил место в основе Шуберту. Тот не рисковал в начале атак и выбивал от ворот подальше, но всё равно ошибся. На последней минуте первого тайма он испугался набегавшего Холанда и максимально неудачно выбил мяч на Дауда. Тот отдал на Брандта, а Брандт снова одним касанием ускорил атаку и превратил её из потенциально опасной в реально убийственную: вывел Геррейру на ударную позицию, и Рафаэль не промахнулся.

Гол Рафаэла Геррейру Фото: Martin Meissner/PA Images via Getty Images

Шуберт неудачно сыграл и при третьем голе «Боруссии» мяч летел сильно, но издали и в ближний угол — вратарь странно махнул рукой, как будто не считал траекторию мяча. С четвёртым голом тоже всё неоднозначно. Разворот Холанда (как же он здорово понимает игру) и пас на Геррейру были классными, но у Геррейру оставалась только одна возможность для удара: тянуться к мячу, вывернув стопу. Именно так он и ударил, но всё равно застал Шуберта врасплох.

Холанд, Азар и Геррейру — супер. Но лучший — Брандт

Азар сделал идеальный голевой прострел и забил издали мощным ударом. Геррейру почему-то удивил защитников «Шальке» тем, что фактически весь матч провёл на краю их штрафной (хотя он всегда так играет) и в итоге нанёс три удара (больше, чем любой другой игрок), забив дважды. Его второй гол (четвёртый в матче) — вообще довольно необычный. «Шальке» защищался вшестером против троих, но на протяжении всего рывка Геррейру его никто не держал и даже не сблизился. В условиях полной свободы траектория рывка привела к тому, что он выскочил один на один, двигаясь практически параллельно воротам и забил пижонский гол внешней стороной ближней ноги. Такие голы чаще можно увидеть во дворе, чем в топ-лиге.



Холанд уничтожил Тодибо в нескольких единоборствах, грамотно двигался, стягивая защитников, и здорово вернул мяч Геррейру при четвёртом голе. Все трое провели отличный матч, но, пожалуй, вклад Брандта был ещё важнее.



Юлиан был тем игроком, благодаря которому игровое преимущество «Боруссии» приводило к опасным моментам. Он воспользовался ошибкой Шуберта в конце первого тайма и вывел Геррейру один на один (под углом). Он отдал голевой пас на Азара. И он придумал самый важный первый гол. Фактически, все голевые атаки прошли через него.

Футбол вернулся! «Боруссия» уничтожила «Шальке», Холанд снова блистал! LIVE! Все подробности 26-го тура Бундеслиги.

Обе команды допускали ошибки в прессинге и брак в передачах и плохо двигались. По такой игре на первый план выходит скорость мышления и минимальное превосходство в классе. У «Боруссии» было и то, и другое, результат закономерный. К тому, что мы все соскучились по футболу, поэтому не будем придираться к качеству игры. Но всё-таки надо отметить: матч больше напоминал товарищеский, чем официальный.

Мы все сейчас начнём смотреть Бундеслигу. За кем следить? Гид для тех, кто не смотрел раньше, но хочет быстро сориентироваться.

Главное в других матчах

Из 10 команд, которые сыграли в первом слоте, только три тренера воспользовались всеми пятью заменами. Причём, тренеры «Герты» и «Шальке» явно сделали это не в тактических целях: Дэвид Вагнер провёл третью, четвёртую и пятую замены уже при счёте 0:4, а Бруно Лаббадия вообще тянул с заменами, пока его команда не повела 3:0. Только Штеффен Баумгарт из «Падерборна» менял игроков, когда исход матча не был определён. «Фортуна» давила, и он последовательно убрал форварда и четырёх из пяти полузащитников. И удержал нулевую ничью.

Футбол вернулся! «Боруссия» уничтожила «Шальке», Холанд снова блистал! LIVE! Все подробности 26-го тура Бундеслиги.

«Герта» разгромила» «Хоффенхайм» 3:0, и это тянет на самый несправедливый счёт тура, если не всего конца чемпионата. Матч — персональный провал Кристофа Баумгартнера, который в двух эпизодах промахнулся из пределов вратарской, а в третьем с линии вратарской пробил во вратаря. Ну и «Герта» забила всё, что имела, и даже больше. Разница ожидаемых голов — 2,79 — 1,55 в пользу «Хоффенхайма». Вратарь «Герты» Руне Ярстейн совершил шесть сейвов.



«Боруссия» Мёнхенгладбах забила «Айнтрахту» уже на 38-й секунде и явно не собирается останавливаться.

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