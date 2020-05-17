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Красота дня – жена украинского футболиста Андрея Воронина Юлия – фото

Жена украинского футболиста Андрея Воронина
София Михайлова
У кого нет вкуса? Англичане не оценили красоту жены украинского нападающего
Супруга Андрея Воронина и после рождения трёх детей находится в прекрасной форме.
Футбол

Украинский футболист Андрей Воронин влюбил в себя болельщиков московского «Динамо» в далёком уже 2010 году, куда перешёл, набравшись опыта в немецких клубах и в английском гранде – «Ливерпуле». С 2005 года за ним везде следует супруга Юлия.

Молодые люди познакомились в компании общих друзей и довольно скоро начали встречаться. На тот момент дома Воронина ждала беременная жена. Через пару лет Андрей объяснит своё решение одной фразой: «Сердцу не прикажешь».

Юлия следовала за своим возлюбленным, куда бы он ни ехал. Но не везде её принимали радушно: в Англии, например, пресса называла девушку «самой безвкусной супругой футболиста». Несмотря на такую болтовню, мечта Юлии – поступить в Высшую Британскую школу дизайна.

Сейчас супруги вместе воспитывают троих детей и мечтают построить детский парк развлечений на родине.

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