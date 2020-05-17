У кого нет вкуса? Англичане не оценили красоту жены украинского нападающего

Украинский футболист Андрей Воронин влюбил в себя болельщиков московского «Динамо» в далёком уже 2010 году, куда перешёл, набравшись опыта в немецких клубах и в английском гранде – «Ливерпуле». С 2005 года за ним везде следует супруга Юлия.
Молодые люди познакомились в компании общих друзей и довольно скоро начали встречаться. На тот момент дома Воронина ждала беременная жена. Через пару лет Андрей объяснит своё решение одной фразой: «Сердцу не прикажешь».
Юлия следовала за своим возлюбленным, куда бы он ни ехал. Но не везде её принимали радушно: в Англии, например, пресса называла девушку «самой безвкусной супругой футболиста». Несмотря на такую болтовню, мечта Юлии – поступить в Высшую Британскую школу дизайна.
Сейчас супруги вместе воспитывают троих детей и мечтают построить детский парк развлечений на родине.
- 17 мая 2020
-
08:53
-
08:30
-
07:11
-
06:42
-
05:33
-
05:14
-
04:42
-
04:31
-
03:57
-
03:56
-
03:46
-
02:11
-
01:39
-
01:29
-
00:56
-
00:54
-
00:30
-
00:24
- 16 мая 2020
-
23:53
-
23:48
-
23:29
-
23:27
-
23:06
-
22:56
-
22:34
-
22:19
-
22:01
-
21:47
-
21:36
-
21:25
-
21:12
-
21:07
-
20:46
-
20:25
-
20:13