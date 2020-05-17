Пустые трибуны, маски и протесты: как вернулась Бундеслига

Большой футбол, наконец, вернулся! Бундеслига возобновилась первой из топ-чемпионатов и показала на своём примере, как можно проводить матчи во время эпидемии. Получилось непривычно и довольно странно. Рассказываем, как это было.

Маски и проверка температуры

Никаких сюрпризов. Болельщиков на стадионах действительно не было. Только команды, судьи, обслуживающий персонал арен и журналисты.



Перед началом матчей у всех посетителей стадионов проверяли температуру.

Фото: Getty Images

На табло арен регулярно появлялись напоминания: «носите маску», «мойте руки».

Фото: Getty Images

Болбои дезинфицировали игровые мячи.

Фото: Getty Images

Перед началом матчей все были в масках. Однако футболисты разминались и играли, конечно же, без них. Да и главные тренеры, как правило, ещё перед стартовым свистком снимали маски.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Ругань в адрес Холанда

Без фанатов на стадионах было невероятно тихо. Поэтому были отчётливо слышны реплики тренеров и крики футболистов, в том числе ругань защитника «Шальке-04» Жан-Клера Тодибо. После первого пропущенного гола раздосадованный француз в сердцах обматерил форварда «Боруссии» Эрлинга Холанда. Впрочем, нападающий к повышенному вниманию отнёсся спокойно и лишь улыбнулся.

Футбол вернулся идеально: гол после паса-шедевра и дворовая атака в матче «Боруссии» Холанд опять забил, а Геррейру сделал дубль. Но лучший — Брандт.

Вертолёт над «Сигнал Идуна Парк»

Если вы смотрели трансляцию рурского дерби, то наверняка слышали гул. Это над стадионом «Боруссии» кружил вертолёт. Порой шум от него исчезал, но иногда вертолёт заглушал все звуки на арене.

«Бесконтактное» празднование голов

Как известно, футболистам в чемпионате Германии рекомендовали не праздновать голы, как раньше – массово и с объятыми. Теперь авторам забитых мячей приходиться соблюдать социальную дистанцию с партнёрами по команде.



Эрлинг Холанд, например, после гола «Шальке-04», находясь в нескольких метрах от партнёров, изобразил какие-то странные покачивания возле углового флажка.

Фото: Getty Images

А Рафаэл Геррейру стукнулся локтями с Юлианом Брандтом.

Фото: Getty Images

Так же поступили футболисты «Фрайбурга», забив гол «Лейпцигу».

Фото: twitter.com/scfreiburg

А так отпраздновали мяч, забитый в ворота «Айнтрахта», игроки гладбахской «Боруссии» Алассан Плеа и Брил Эмболо.

Тем не менее не все следовали рекомендациям. Защитник берлинской «Герты» Анга Дедрик Боята во время матча с «Хоффенхаймом» не смог сдержать эмоций и на радостях поцеловал партнёра по команде Марко Груича.

Фото: Getty Images

Пока что рекомендации по празднованию голов кажутся очень странными. Толкаться во время углового в штрафной площади и вступать в единоборства футболистам можно, а обниматься после забитого гола нельзя. Возможно, понадобится время, чтобы понять такие странные ограничения и привыкнуть к ним.

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Социальная дистанция на скамейке запасных

Из того же разряда странное правило на новое «оформление» скамеек запасных. Теперь футболисты, ожидающие выхода на поле, тренеры и медперсонал, должны находиться на дистанции пары метров друг от друга.



Например, так выглядела гостевая скамейка запасных на «Сигнал Идуна Парк».

Фото: Getty Images

«Айнтрахт», в отличие от «Боруссии», не заморачивался с перестановкой кресел, поэтом игроки франкфуртского клуба просто расселись на расстоянии нескольких кресел друг от друга.

«Боруссия» Дортмунд отметила победу перед пустой трибуной

К счастью, новые правила пока что не мешают старым традициям. После разгромной победы в рурском дерби дортмундцы отпраздновали успех перед пустой трибуной Yellow wall, на который обычно располагаются активные фанаты «Боруссии». Выглядело это странно, но круто.

«Почему мы подошли к пустой трибуне и отпраздновали? А почему нет? Мы хотели передать послание нашим фанатам и друзьям», — говорил журналистам Эрлинг Холанд.

Мы все сейчас начнём смотреть Бундеслигу. За кем следить? Гид для тех, кто не смотрел раньше, но хочет быстро сориентироваться.

Дистанционное интервью

Кстати, корреспондентам тоже приходилось соблюдать дистанцию. Во время разговора с футболистами и тренерами они были вынуждены пользоваться специальными стойками, чтобы подносить к лицам спикеров микрофоны. Поэтому интервью выглядели очень комично.



Так корреспонденты задавали вопросы нападающему «Лейпцига» Юссуфу Поульсену.

Фото: Getty Images

Протесты болельщиков

Впрочем, возвращению Бундеслиги сопутствовал не только позитивный контекст. В Германии возобновлению чемпионата были рады не все.



На домашнем стадионе «Аугсбурга» перед началом встречи с «Вольфсбургом» появился баннер фанатов: «Футбол выживет, ваш бизнес болен».

Другой участник Бундеслиги «Кёльн» проведёт домашнюю встречу с «Майнцом» только 17 мая. Однако уже в городе появились следы протеста. Перед стадионом немецкого клуба болельщики поставили диван с надписью: «Стадион вместо дивана. Против призрачных игр!». Кроме того, в Кёльне расклеили плакаты: «Наши деньги важнее, чем ваше здоровье. Бундеслига любой ценой!».