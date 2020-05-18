15 лет назад Романцев ушёл из «Динамо» и из большого футбола. Как так получилось?

Ровно 15 лет назад завершил тренерскую карьеру Олег Романцев. В тот день один из самых успешных наших специалистов, выигравший девять чемпионских титулов со «Спартаком», ушёл из московского «Динамо». Вспоминаем, как это было.

«Отдай мяч, что его схватил?» Последняя ЛЧ Олега Романцева: грустные и смешные истории Даже в самой кошмарной Лиге чемпионов в истории «Спартака» (6 поражений с общим счётом 1:18) можно отыскать что-то весёлое.

Романцева три часа уговаривали возглавить «Динамо». Он опасался стать первым тренером в истории бело-голубых, с которым команда вылетит

Романцев покинул «Спартак» в июне 2003-го. В сентябре того же года возглавил «Сатурн», но проработал в подмосковном клубе всего пять месяцев. Его появление в «Динамо» в конце октября 2004-го стало настоящей сенсацией. Во-первых, спартаковская легенда согласилась тренировать принципиального соперника красно-белых. Впрочем, Олег Иванович сразу же заявил, что он одной крови с болельщиками бело-голубых потому, что будет выкладываться в «Динамо» точно так же, как выкладывался в «Спартаке». Но ещё больше удивил момент назначения Романцева – за три тура до финиша чемпионата, когда команда боролась за выживание.

«Динамо» занимало 13-е место, точнее, делило его с «Ростовом», который имел столько же очков. Бело-голубые опережали на четыре очка «Кубань» и на пять «Ротор» – двух преследователей, находившихся в зоне вылета. Как же состоялось назначение Романцева?



«Меня попросили оставить команду в Высшей лиге. Разговора о том, что я буду работать в ней и дальше, сначала не было. Попросил меня близкий мне человек, Юра Заварзин (генеральный директор «Динамо». – Прим. ред), с которым я несколько лет проработал в «Спартаке». Как я мог ему отказать?» – вспоминал Романцев в книге «Правда обо мне и «Спартаке».

А вот история в тему, рассказанная бывшим пресс-атташе «Спартака» и «Динамо» Александром Львовым.



«Однажды Заварзин говорит: «Давай позовём Иваныча». Кто надоумил? Колосков. «Возьмите Романцева, только он может что-то исправить». Тот не поддаётся: «Я не готовил команду, не собирал. Могу подсказывать, но не более». Остаются три матча! «Ротор» на выезде, а в Москве ЦСКА, который прёт на чемпионство, и «Спартак». Заварзин часа три уговаривал Романцева! Наконец Иваныч кивнул: «Хорошо. Я согласен»… Заварзин выдыхает: «Идём в ресторан «Динамо». Отметим это дело на удачу». С Романцевым выходим вдвоём, он мрачнее тучи. Вдруг останавливается посреди улицы, поворачивается ко мне: «Ты знаешь, на какой шаг я решился?» Смотрю на него — бледный! Иваныч продолжает: «Я могу войти в историю. Как тренер, с которым «Динамо» впервые вылетит из Высшей лиги!» («Спорт-экспресс»).



Несмотря на резонные опасения, Романцев принял предложение своего друга и правой руки владевшего тогда «Динамо» Алексея Федорычева. Журналисты тут же нашли параллели с прошлым: тренер повторит путь Бескова! Только наоборот. Если бывший динамовец Бесков вернул «Спартак» в Высшую лигу, а потом и на вершину советского футбола, то экс-спартаковец Романцев должен проделать такой же путь с бело-голубыми. Хотя Олег Иванович вылетать не собирался. Возможно, случись это, он действительно смог бы строить команду по своим лекалам и стать для «Динамо» фигурой такого масштаба, какой стал для красно-белых Константин Иванович.

Тренерский штаб «Динамо» во главе с Олегом Романцевым Фото: «Чемпионат»

Динамовцы выживали в муках. В первой игре под руководством Романцева в Волгограде кое-как удержали нулевую ничью. Героем встречи стал голкипер гостей Максим Левицкий, совершивший несколько сейвов. Причём с 65-й минуты и почти до самого конца бело-голубые играли вдесятером.



Значительно лучше команда Романцева выглядела в следующем туре в дерби с ЦСКА. Команда Валерия Газзаева перед 29-м туром занимала первое место, вот только опережала «Локомотив» лишь на очко. «Динамо» на равных сыграло с «армейцами» и заработало ещё одну ничью 0:0. Эта осечка стоила красно-синим чемпионства. По словам Романцева, он думал, что Газзаев сильно обидится на него за «кражу» золота, но тренер ЦСКА достойно пережил неудачу.



Судьба «Динамо» Романцева решалась в матче с его бывшей командой «Спартаком». Жизнь придумала киношный сюжет! Однако ни драмы, ни триллера из этого дерби не получилось. По игре красно-белых не было похоже, что они горят желанием утопить принципиального соперника. Динамовцам требовалось не проиграть, и они выдали третью подряд ничью с новым тренером – 1:1. Любопытно, что своей бывшей команде забил ещё один экс-спартаковец Владимир Бесчастных.

Романцев выбил $ 2,5 млн за поддержку Ельцина. Но сборная этих денег не увидела Столько стоила всего одна фотография.

Романцев хотел пригласить в «Динамо» группу россиян во главе с Семаком. Он не нашёл общего языка с португальскими легионерами

На этом история отношений Романцева с «Динамо» должна была закончиться, поскольку изначально стороны договаривались о сотрудничестве до конца сезона. Но Олег Иванович всё-таки остался. Тренер вспоминал в книге «Правда обо мне и «Спартаке»: «Зимой Заварзин уговорил меня продолжить работу в «Динамо». Да и я сам почувствовал какой-то вкус. Я не жалею, что пошёл в «Динамо». Но в межсезонье ситуация была уже похожа на сатурновскую: не я набирал состав, а мне давали игроков, с которыми я чего-то должен был добиться. Нет, друзья, я ничего не должен. Я даю гарантии результата только с теми футболистами, которых я взял сам… Я той зимой хотел пригласить в «Динамо» сразу несколько игроков-россиян: Семака, Семшова, Хохлова, Бояринцева, Самедова, Павленко, Колодина. С некоторыми поговорил, заручился предварительным согласием. А мне прямо на сбор привезли шестерых человек из Португалии. Почему не ушёл уже тогда, зимой? Решил всё-таки попробовать: вдруг португальцы по-хорошему удивят? Но у большинства из них особого рвения не было. Удовольствия от пребывания в России они не испытывали. Чувствовали себя словно в ссылке. Таких поднять на какие-то ратные подвиги невозможно».

Олег Романцев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Писали, что перед сезоном-2005 Романцев собирался оставить в команде всего пять игроков, а остальных заменить, прежде всего, качественными российскими новичками. Однако Федорычёв вёз португальцев. Тогда в «Динамо» появились Мигел Данни, Дерлей (победитель Лиги чемпионов, а также победитель и лучший бомбардир Кубка УЕФА в составе «Порту»), Нуну Фрешо, Луиш Лоурейру, Жорже Рибейру и Сисеру. Романцев уже по ходу подготовки понимал, что ничего хорошего ждать не следует.



«Один случай меня вообще убил, – признавался тренер. – В феврале 2005 года мы играли в динамовском манеже товарищеский матч с «Лучом-Энергией», который тогда возглавлял Серёга Павлов. Перед этим там же разгромили «Зоркий» – 9:0. Я был воодушевлён, у команды всё получалось. А тут внезапно португальцы опоздали на установку, все шесть человек. И «Лучу» мы проиграли. Подхожу потом к одному из португальцев, который еле ползал по полю, спрашиваю: «В чём дело?» Тот отвечает: «Ой, тренер, а я вчера в первый раз в жизни водки выпил. Ночь не спал. Извините». Вот после этого я понял: здесь я, скорее всего, больше работать не буду».

Защитник того «Динамо» Йован Танасьевич рассказывал в интервью для официального сайта бело-голубых, как испортилась атмосфера в команде

«Как себя вели португальцы? Думаю, это и ошибка Романцева была тоже. У нас тогда был цикл двухразовых тренировок на сборе, однако тренер рассудил, что раз они приехали из топового чемпионата, который к тому же на ходу, значит, они готовы физически лучше. Поэтому португальцы с нами тренировались только вечером. А вся остальная команда потела ещё и по утрам. А тренировки у Романцева жёсткие… Поэтому в глубине души у каждого не из португальской части команды сидело – что за несправедливость? Это сразу привело к расколу. Но была и не только ошибка Романцева. Ведь не он их всех приглашал! Он, может, вместо этой разношёрстной толпы пригласил бы сам парочку. Вот пример – мы работали в декабре на сборе в Сочи. Неделю всего. Мы супер тренировались! Но туда команда поехала та, что сезон заканчивала. Все ребята друг за другом горой, чувствовалось, что рождается команда. А потом всё это с португальцами и началось. Фактически мы тогда получили разделение команды на португальцев и всех остальных».



Действительно, Романцев не мог сработаться с португальцами. Сам хотел видеть в «Динамо» только Данни. Ещё тренеру нравился Тьяго Силва: нынешний капитан «ПСЖ» тогда тоже перешёл из «Порту». Если бы бразилец не заболел, мог стать лидером хрупкой обороны бело-голубых.



Романцев: «Тиагу Силва произвёл положительное впечатление. Ладно сложен, здорово обращается с мячом. Смутило то, что бежит не очень. Мы тогда были на сборах в Турции. Я сказал Тьяго: «Давай-ка мы с тобой отдельно несколько кружочков пробежимся». Я тогда был в порядке и, как и в лучшие спартаковские времена, максимально активно участвовал в тренировочном процессе. Бегу за ним, слышу: дышит с хрипотцой. Тогда я позвал доктора Василькова. «Его надо смотреть», – говорю. Вызвали местных врачей. Те и поставили диагноз: туберкулёз. На этом динамовская карьера Тьяго оказалась закончена. Жаль, его бы я точно оставил в команде. Но многие другие иностранцы были в ней лишними звеньями».



По словам Заварзина, здоровье бразильца тщательно проверяли перед трансфером:



«Это слухи, будто его покупали без углублённого обследования. Такое невозможно в принципе! Медосмотр прошёл, никаких проблем со здоровьем у бразильца не выявили.



Подписали контракт. Но вскоре на сборе он начал подкашливать. Мы были в шоке, когда объявили диагноз – туберкулёз. Хорошо, не в открытой форме — так что для команды Тьяго опасности не представлял. Где подхватил заразу? То ли в Москве, то ли на сборах. Определили его в туберкулёзную больницу в Сокольниках. Там в отдельном боксе Тьяго провёл около шести месяцев. Врачи дали заключение: российский климат парню противопоказан, нагрузки тем более. При этом рекомендовали сделать операцию – отсечь часть лёгкого. О футболе уже и речи не было».

Враги, говорите? Как «Спартак» одним матчем спас ЦСКА от вылета в первую лигу Спартаковцы отказались сдавать матч, который мог утопить «армейцев».

Серия неудач «Динамо», приведшая к отставке Романцева, началась с поражения от «Спартака». Его команда впервые проиграла в чемпионате в четыре мяча

Романцев прямо заявил на пресс-конференции накануне чемпионата, что впервые работает в такой ситуации, поэтому команда будет «кувыркаться» на старте сезона. И точно: в первых матчах «Динамо» сделало такое «заднее сальто», что тренеру наверняка стало не по себе. Никакого красивого, умного спартаковского футбола бело-голубые не показывали. В течение недели динамовцы вылетели из Кубка России, проиграв по сумме двух встреч «Крыльям Советов» (1:1 дома и 0:1 в гостях), а также были разгромлены в первом туре чемпионата «Зенитом» Властимила Петржелы. Статистика игры в Петербурге говорила сама за себя: счёт – 4:1 в пользу хозяев, голевые моменты – 11-3, удары в створ – 10-1.

Тем не менее в следующих матчах «Динамо» стало подавать признаки жизни. Казалось, команда наконец-то поняла Романцева. Бело-голубые выиграли три подряд домашних матча чемпионата – у «Торпедо» (2:1), «Шинника» (1:0) и «Сатурна» (1:0). Эти победы были добыты без получившего травму и выбывшего на два месяца Дерлея. Вообще, команде не везло с травмами: в какой-то момент сразу три игрока оказались в лазарете с одинаковым диагнозом – перелом… руки. Олег Иванович удивлялся, футболистов он тренирует или баскетболистов. И всё-таки «Динамо» заняло место в группе лидеров.



Чёрная серия «Динамо», приведшая к отставке тренера, началась с разгромного поражения в дерби со «Спартаком» – 1:5. Оказалось, проблемы, на которые указал бело-голубым «Зенит», не решены. Впервые в карьере Романцева его команда уступила в чемпионате России с разницей в четыре мяча и пропустила пять. После этого динамовцы были биты «Москвой» (0:2), «Рубином» (1:2) и «Амкаром» (1:2). Тогда-то терпение Олега Ивановича и иссякло.



«Заявление Романцева после матча с «Амкаром» – что он хочет покинуть «Динамо» – стало для меня полной неожиданностью, – вспоминал Заварзин в книге «Правда обо мне и «Спартаке». – До этого от него не было никаких сигналов, что его что-то не устраивает. «Команда не понимает меня, я хочу уйти», – сказал Олег Иванович. Мы с Федорычевым пытались его уговорить, но не смогли. Возможно, какой-то внутренний голос сказал ему: собирайся и уходи».



«Заварзин и Федорычев уговаривали меня остаться, – подтверждал Романцев слова гендиректора «Динамо». – Но они умные люди, и поняли, что ждать от меня результата при таких условиях сложно. Я им так и сказал: «Толку от меня не будет. Я работаю уже без энтузиазма». А потом написал заявление и ушёл».

Им аплодировали стоя. Почему в СССР не показали легендарный разгром «Арсенала» «Спартаком» За запись этой игры обещают очень серьёзные деньги.

Романцев не повторил путь Бескова. Оставил «Динамо» середняком, завершил карьеру. Правда, в апреле 2009-го вернулся в «Спартак» в качестве консультанта главного тренера Валерия Карпина и трудился в этой должности до 2012 года.

Олег Романцев и Валерий Карпин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Предложения поработать после «Динамо» были, и не одно, – писал Романцев в своей книге. – Но в третий раз на одни и те же грабли я наступать не хотел. Поэтому сразу же извинялся и говорил: «Извините, я не готов». Да, у меня был ещё один этап, когда я включился в работу. Когда Карпин предложил мне роль консультанта в «Спартаке», я сразу же согласился. Для меня было дело чести – помочь своему воспитаннику. Когда я в первый раз после долгого перерыва приехал в Тарасовку, в моей душе проскользнул вопрос: «А что, если вернуться сюда и работать постоянно?» И сразу сам себе ответил: «Ни в коем случае! Только не это!» То, что я пережил, сколько сил и здоровья там оставил – второй раз я этого не выдержу».