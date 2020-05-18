Ерёменко разорвал контракт с «Рубином» ради ЦСКА. Спустя 6 лет мы узнали, как это было

«Чемпионат» запускает цикл статей о самых громких трансферах в истории чемпионата России. Весь топ-20 мы опубликуем позже, а сначала — несколько материалов о конкретных переходах. Этот материал, как вы уже поняли, посвящён Роману Ерёменко. А точнее, его трансферу из «Рубина» в ЦСКА.

«Рубин» находился в кризисе, и Ерёменко загрустил

Прежде чем говорить о Ерёменко, несколько слов о «Рубине» той эпохи. В январе 2014 года вместо Курбана Бердыева был назначен Ринат Билялетдинов. Формально его должность называлась старший тренер, но по сути именно он руководил командой. За последнее время из Казани ушли многие ведущие футболисты, которых застал Ерёменко (Нобоа, Боккетти, Ансальди, Рязанцев, Рондон, Натхо…).



Самое удивительное, что некоторые футболисты уходили бесплатно. В конце 2013 года закончились контракты у Натхо и Рязанцева. В январе 2014-го я встретился с Рязанцевым в одном из московских кафе, чтобы сделать интервью. Полузащитник выразил недоумение тем, как вело себя руководство «Рубина», и сказал, что клуб потерял около 15 млн евро, решив не переподписывать контракт с ним и Натхо.



Позже руководство «Рубина» подчёркивало, что даёт возможность играть молодым россиянам. По сути это была вынужденная мера на фоне наказания от УЕФА. В мае 2014 года «Рубин» оштрафовали на 6 млн евро из-за несоблюдения финансового фэйр-плей.

Агент Ерёменко полгода упрашивал «Рубин» продать футболиста

В начале 2014 года Ерёменко уже по ходу первого сбора в Турции сообщил своему агенту, что хотел бы покинуть «Рубин». Речь не шла о каком-то конфликте с Билялетдиновым. Просто полузащитник посчитал, что уровень команды упал и те, к кому он шёл, уже покинули Казань. Ерёменко неинтересно было бороться за места в середине таблицы.



Сезон-2013/2014 «Рубин» закончил на девятом месте. Марко Трабукки (агент Ерёменко) регулярно встречался с генеральным директором «Рубина» Айратом Гараевым. Переговоры проходили и в Казани, и в Москве во время матчей «Рубина». По словам Трабукки, Андрей Громов (на тот момент не имел официальной должности в «Рубине») присылал к Ерёменко другого агента, чтобы подписать контракт на более выгодных условиях. Футболист отказался.

В свою очередь «Рубин» отказался продать Ерёменко. Хотя его четырёхлетний контракт заканчивался через год. Агент Ерёменко указывал на то, что полузащитник точно покинет «Рубин» – либо бесплатно летом 2015 года, либо с компенсацией клубу летом 2014-го.

– Мы просили назвать сумму, за которую его отпустят, – сказал Трабукки. – Их большая ошибка заключалась в том, что они считали невозможным расторжение контракта. Я пытался объяснить обратное, но они не верили. Говорили, что отпустили уже многих, и не хотели терять ещё и Ерёменко.

– У вас испортились отношения с руководством «Рубина» из-за ухода Ерёменко?

– Айрат Гараев и Андрей Громов вели себя некомпетентно и нанесли ущерб «Рубину». У меня с ними не было особых отношений, и надеюсь, что нам не придётся встречаться вновь. А именно с «Рубином» у меня отличные отношения – и до, и после них.



– Тогда Сайманов не имел отношения к клубу?

– На тот момент – нет. Будь он там, мы нашли бы выход из ситуации уже на второй-третьей встрече, потому что Сайманов – футбольный и компетентный человек, в отличие от них. В свою очередь руководство «Рубина» в кулуарном общении говорило, что агента, который угробил карьеру своему футболисту и Еремёнко, неминуемо ждёт жёсткое наказание от ФИФА.

Роман Ерёменко в составе «Рубина» ведёт единоборство с Кевином Кураньи Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Ради ухода из «Рубина» Ерёменко пошёл на разрыв контракта

Ерёменко воспользовался 17-м параграфом регламента ФИФА по статусу и трансферам. Это довольно редкое явление. Смысл в том, что ФИФА позволяет в одностороннем порядке разорвать контракт без дисквалификации, если футболист отыграл за клуб три года. В таком случае специальный механизм ФИФА высчитывает сумму компенсации клубу. Но в этом правиле есть ряд ограничений. Одно из них – временное. Футболист должен подать заявление в чётко отведённый срок – две недели после заключительного матча сезона (после трёх лет в клубе).



Самый известный случай из этой серии – «побег» Матузалема из «Шахтёра» в «Сарагосу». Дело рассматривалось и в ФИФА, и в CAS, и даже в швейцарском трибунале (получилась крайне тяжёлая история для футболиста). Тем не менее Ерёменко пришлось на это пойти. Хотя откладывал подачу заявления на заключительный день в рамках указанных двух недель, по словам Трабукки. Футболист до последнего рассчитывал, что с «Рубином» удастся договориться без 17-го параграфа. Кстати, этот пункт в регламенте ФИФА европейские топ-клубы стараются не использовать (в том числе поэтому подобные истории так редко встречаются).

После того как Ерёменко подал заявление о разрыве контракта, вариантов продолжить выступления в Казани у него не осталось. Тренер «Рубина» Билялетдинов жаловался, что игрок даже не брал трубку.

ФИФА рассматривала дело почти год

ЦСКА пробовал договориться с «Рубином» до разбирательства в ФИФА. По словам Евгения Гинера, казанцам было предложено 4 млн евро и проценты от будущей сделки, но «Рубин» настаивал на сумме около 10 млн евро. Договориться не удалось, поэтому решение оставалось за ФИФА. Там интересы Ерёменко представлял спортивный юрист Михаил Прокопец. Вот что он говорил:

– Ядро спора: «Рубин» будет доказывать, что компенсация должна быть максимальной, футболист – что минимальной. В практике мирового футбола существует много дел, которые сильно отличаются по механизму расчёта компенсации. [...] Стороны спора – это футболист и ФК «Рубин». При определённых условиях ответственной стороной может быть признан и новый клуб игрока, но для этого нужно специальное решение. Автоматически такая ответственность не накладывается. […] В Палате ФИФА «Рубин» требует гораздо большую сумму, чем 10 миллионов евро. А когда «Рубин» называл суммы потенциальным покупателям, 10 миллионов было минимальной планкой, – заявил в сентябре 2014-го Прокопец «Чемпионату».

Через год (в июне 2015-го) ФИФА вынесла вердикт – «Рубин» должен получить 5,9 млн евро за разрыв контракта. Гендир ЦСКА Роман Бабаев заявил, что остался удовлетворён решением и компенсацию за футболиста выплатит клуб, а не Ерёменко.

Ерёменко встретился с Черчесовым и Слуцким в один день

Отдельно стоит рассказать, почему Ерёменко оказался именно в ЦСКА. Сам полузащитник говорил, что встреча со Слуцким «сыграла определённую роль». Похожим образом высказался и Олег Яровинский, который на тот момент занимался селекцией в ЦСКА.

– «Если вы не приедете в течение часа, всё пропало». Кому принадлежит эта фраза?

– Я адресовал её Слуцкому: нужно было, чтобы он тоже пообщался с футболистом. Он приехал, поговорил, и это тоже стало важным аргументом, почему Роман в итоге выбрал ЦСКА.



Почему этот разговор был так важен, «Чемпионату» рассказал Марко Трабукки. Оказалось, что у Ерёменко на один день были запланированы встречи с Черчесовым и Слуцким. Если бы не состоялось разговора с тренером ЦСКА, хавбек оказался бы в «Динамо» (летом 2014-го в «Динамо» пришёл Вальбуэна).



– Наверное, об этом уже можно рассказать – столько лет прошло, — говорит Трабукки. — Там была борьба за Ерёменко между «Динамо» и ЦСКА. Хотя первым интерес обозначил «Спартак», но их подход меня удивил.

– Почему?

– На встречу со мной почему-то пришёл футбольный агент Череповский. В то время как с «Динамо» были многократные встречи с Аджоевым и Черчесовым, а у ЦСКА – с Бабаевым и Яровинским. Затем мы встречались и с главными тренерами «Динамо» и ЦСКА. Это о многом говорило.



– Как проходили встречи с тренерами?

– Рома приехал в Москву на один день с отцом. Я сказал: «Вот два отличных варианта. Оба тренера тебя хотят. Выбор за тобой. Кого выберешь – с теми и договорюсь». Сначала Ерёменко встретился с Черчесовым.

– Как всё прошло?

– Хорошо. Сели в отеле, переговорили. Сначала все вместе общались, потом я и отец Ромы отошли – оставили игрока один на один с тренером. После этого Ерёменко сказал, что ему всё нравится, и он хочет в «Динамо». Но мы уже договорились о встрече с Бабаевым и Слуцким, поэтому обязаны были съездить. Я сразу предупредил ЦСКА, что игрок воодушевлён встречей с Черчесовым, – мы приедем, но ничего не обещаем.



– Где проходила встреча с ЦСКА?

– В их старом офисе, где «армейский» манеж. Помню, мы задерживались и быстро ехали по Третьему кольцу, но оказалось, что не зря. Ерёменко после встречи со Слуцким и Бабаевым сказал: «Нет, всё-таки ЦСКА». Разговор со Слуцким был решающим. Ну и, конечно, было важно, что у Ромы появилась возможность сразу выступать в Лиге чемпионов. По этому турниру он скучал со времён киевского «Динамо».

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По итогам сезона-2014/2015 Ерёменко был признан лучшим футболистом чемпионата России по версии РПЛ и получил приз от «Чемпионата».



Кстати, в том сезоне Ерёменко против «Рубина» не сыграл в первом круге, поскольку к 23 августа ещё не был заявлен за ЦСКА. Во втором круге москвичи победили «Рубин» со счётом 3:0. Ну вы уже, наверное, поняли, кто сделал счёт крупным.