Прошло уже 15 лет со дня победы над «Спортингом».

Как сейчас выглядят игроки ЦСКА, выигравшие в 2005 году Кубок УЕФА

18 мая 2005 года ЦСКА первым из российских клубов завоевал Кубок УЕФА, переиграв в финале португальский «Спортинг» – 3:1. Сегодня 15 лет победе «армейцев» в Лиссабоне. Рассказываем, где сейчас герои того евросезона.

Как сейчас выглядят игроки ЦСКА, сенсационно выбившие «Барселону» из ЛЧ в 1992 году Один работает водителем автобуса, другой — на заводе. Жизнь после футбола сложилась не у всех.

Фото: «Чемпионат»

Тогда: 19-летний голкипер сыграл во всех девяти матчах плей-офф Кубка УЕФА и пропустил всего пять мячей. В финале Акинфеев тоже был надёжен: португальцы смогли забить ему только один гол после шести ударов в створ.

Сейчас: 34-летний Акинфеев всю карьеру провёл в ЦСКА и продолжает выступать за красно-синих. Выиграл с командой 20 трофеев, включая шесть чемпионских титулов.

Сергей Игнашевич

Фото: Getty Images/«Чемпионат»

Тогда: 25-летний Игнашевич был капитаном ЦСКА в финале, заблокировал несколько ударов хозяев. В том плей-офф Кубка УЕФА защитник забивал голы «Бенфике» и «Осеру».

Сейчас: 40-летний Игнашевич – главный тренер московского «Торпедо», выступающего в ФНЛ. Защитник играл в ЦСКА (выиграл 18 трофеев) и сборной России до 2018 года, а после успешного ЧМ-2018 завершил карьеру.

Фото: РИА Новости/Александр Сафонов, «Чемпионат»

Тогда: 22-летний Алексей Березуцкий забил первый гол ЦСКА при счёте 0:1, прибежав в штрафную соперника на «стандарт». Несмотря на молодость, был основным защитником команды в тройке центральных.

Сейчас: 37-летний Алексей Березуцкий – заместитель генерального директора ЦСКА. Выступал за «армейцев» до 2018 года, выиграл с командой 20 трофеев (в том числе шесть золотых медалей).

Фото: Getty Images/pfc-cska.com

Тогда: 22-летний Василий Березуцкий составлял тройку центральных защитников вместе с братом Алексеем и Игнашевичем. В плей-офф Кубка УЕФА забил «Бенфике» и «Парме» в полуфинале.

Сейчас: 37-летний Василий Березуцкий вернулся в ЦСКА в январе 2020-го вместе с братом на должность заместителя генерального директора. Он также выступал за «армейцев» до 2018 года и выиграл 20 трофеев (шесть золотых медалей).

Фото: Getty Images/instagram.com/action_man83

Тогда: 21-летний Одиа закрывал в схеме 3-5-2 всю правую бровку. В плей-офф Кубка УЕФА нигерийский легионер ЦСКА стал автором гола в ворота «Осера».

Сейчас: 36-летний Одиа до сих пор иногда играет в футбол на родине, даже в какой-то момент пытался вернуться на профессиональный уровень. Пожил в Бельгии и США, приезжал на ЧМ-2018 в Россию. Нигериец играл за «армейцев» до 2012-го, завоевав 11 трофеев (два чемпионства), после чего расторг контракт и закончил карьеру.

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Фото: Getty Images/«Чемпионат»

Тогда: 21-летний Жирков забил победный гол ЦСКА в финале со «Спортингом». Левый «бровочник» убежал один на один после проникающей передачи и пробил между ног голкиперу.

Сейчас: 36-летний Жирков по-прежнему продолжает карьеру, но уже в составе «Зенита». Вернулся и в сборную России. ЦСКА продал своего универсала в «Челси» в 2009 году, Юрий завоевал с «армейцами» 11 трофеев (два золота).

Элвер Рахимич

Фото: «Чемпионат»/BiH.ba

Тогда: 29-летний Рахимич цементировал опорную зону красно-синих. Мог записать на свой счёт и голевой пас, если бы Вагнер Лав реализовал момент после передачи боснийца.

Сейчас: 44-летний Рахимич работает тренером в ДЮСШ ЦСКА, кроме того, в последние годы входил в тренерский штаб сборной Боснии и Герцеговины. Элвер выступал за «армейцев» до 2014 года и взял 18 трофеев, в том числе пять золотых медалей.

Фото: Getty Images/Пресс-служба ФК «Торпедо»

Тогда: 25-летний Алдонин был напарником Рахимича в центре полузащиты. В плей-офф Кубка УЕФА уроженец Крымской области отметился голом в ворота «Партизана».

Сейчас: 40-летний Алдонин – тренер, ассистирует Игнашевичу в «Торпедо». Евгений оставался в ЦСКА до 2013 года (12 трофеев, два золота), после чего поиграл за «Мордовию», нижегородскую «Волгу» и «Зоркий», а в 2018-м повесил бутсы на гвоздь.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»/instagram.com/danielcarvalho19

Тогда: 22-летний Карвальо – лучший игрок финала Кубка УЕФА: бразилец поучаствовал во всех голах команды, отдав три голевые передачи. Всего же Даниэл забил три мяча и сделал семь «ассистов» в плей-офф турнира.

Сейчас: 37-летний Карвальо наслаждается жизнью в Бразилии. До 2010 года полузащитник принадлежал ЦСКА, а потом вернулся на родину и продолжал играть в командах разного уровня ещё восемь лет. Даниэл выиграл с «армейцами» 10 трофеев, в том числе два чемпионства.

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Фото: Getty Images/«Чемпионат»

Тогда: 25-летний Олич составлял в финале пару нападающих с Вагнером Лавом. В одном из эпизодов бразилец мог забить с передачи хорвата. Сам же Ивица, выделявшийся сумасшедшей работоспособностью, не отметился результативными действиями в плей-офф.

Сейчас: 40-летний Олич – один из тренеров в сборной Хорватии. Форвард находился в ЦСКА до 2007 года, добыл в составе красно-синих восемь трофеев (три золота). До завершения карьеры в 2017-м играл в Германии за «Гамбург», «Баварию», «Вольфсбург» и «Мюнхен 1860».

Фото: Getty Images

Тогда: 20-летний Вагнер Лав – лучший бомбардир ЦСКА в Кубке УЕФА. Бразилец забил четыре мяча в девяти матчах. В финале со «Спортингом» он стал автором третьего гола, который снял все вопросы об исходе противостояния.

Сейчас: 35-летний Вагнер Лав не закончил с большим футболом, он принадлежит «Коринтиансу». За ЦСКА играл до 2012-го, потом ушёл во «Фламенго», но в 2013-м снова вернулся в московскую команду на полгода. Бразилец выиграл с красно-синими 14 трофеев (три чемпионства).

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Дэйвидас Шемберас

Фото: Getty Images/instagram.com/deividassemberas

Тогда: 26-летний Шемберас вышел в финале на замену за 10 минут до конца игры. Всего же литовский универсал принял участие в шести матчах плей-офф Кубка УЕФА, при этом в основу попал четыре раза.

Сейчас: 41-летний Шемберас – спортивный директор «Жальгириса», а до этого был президентом Ассоциации футбольных клубов Литвы. За ЦСКА литовец играл до 2012 года, выиграл 14 трофеев (три золота). Потом уехал в «Аланию», провёл сезон в «Жальгирисе» и в 2015-м завершил карьеру.

Фото: Getty Images/instagram.com/jevta_milance

Тогда: 20-летний Красич в финале появился на поле в середине второго тайма, имел пару неплохих моментов. В том плей-офф он сыграл во всех девяти матчах, но в основу попал пять раз. Результативных действий не совершил.

Сейчас: 35-летний Красич пока, по-видимому, не определился, в какой роли он будет в футболе. Пару лет назад серб повесил бутсы на гвоздь, год назад прилетал в Москву на один из матчей «армейцев», а с тех пор о нём нет информации. Милош ушёл из ЦСКА в 2010-м (завоевал 11 трофеев, включая два золота), после чего выступал за «Ювентус», «Фенербахче». «Бастию» и «Лехию».

Фото: «Чемпионат»/instagram.com/rolan_gusev

Тогда: 27-летний Гусев вышел на замену за пять минут до конца встречи в Лиссабоне. В плей-офф полузащитник сыграл восемь матчей (в основе – шесть), забил гол «Осеру» в четвертьфинале.

Сейчас: 42-летний Гусев тренирует юношей в ДЮСШ ЦСКА. За «армейцев» полузащитник выступал до 2007-го, взял с командой девять трофеев (три чемпионства). До ухода из профессионального футбола в 2010 году выступал на Украине за «Днепр» и киевский «Арсенал».

Осмар Феррейра

Тогда: 22-летний Феррейра был в числе запасных в Лиссабоне, однако на поле не появился. Более того, аргентинец вообще ни разу не сыграл в плей-офф Кубка УЕФА, но в шести матчах включался в заявку и смотрел футбол со скамейки.

Сейчас: 37-летний Феррейра живёт в Аргентине, но регулярно прилетает в Москву, навещая свою дочь. Сразу после победы в Кубке УЕФА ЦСКА отдал аргентинца в аренду ПСВ. Через полгода Осмар вернулся в Россию, после чего окончательно покинул клуб (в его профайле три трофея в составе «армейцев»). Он играл до 2018-го за «Сан-Лоренсо», «Днепр», «Индепендьенте», «Ривер Плейт», греческий «Панитоликос» и ещё пару аргентинских клубов менее высокого уровня.

Тогда: 26-летний Лайзанс также был в заявке ЦСКА на финал и не вышел на поле. Всего же полузащитник из Латвии принял участие в четырёх матчах плей-офф Кубка УЕФА, но с первых минут сыграл лишь однажды.

Сейчас: 41-летний Лайзанс остался в футболе, он селекционер «Краснодара». Летом 2005-го «армейцы» отдали полузащитника в аренду «Торпедо», а затем отпустили в «Ростов». Юрис поиграл также за «Кубань», «Шинник», «Салют», «Факел» и латвийские клубы. Закончил карьеру в 2014 году. С «армейцами» выиграл четыре трофея.

Тогда: 16-летний Салугин находился в числе запасных в матче со «Спортингом». Для юного форварда уже это было огромным достижением! Но в плей-офф Кубка УЕФА Александр один раз даже вышел на замену – в концовке полуфинала с «Пармой».

Сейчас: 31-летний Салугин только-только завершил карьеру. Он оставался в ЦСКА до 2007 года, стал обладателем четырёх трофеев (два золота). Но так и не раскрылся по-настоящему. Уйдя из команды, поиграл за «Крылья Советов», «Ростов», «Волгу», «Нижний Новгород», «Торпедо», «Амкар» и белорусский «Торпедо-БелАЗ».

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Тогда: 23-летний Мандрыкин был в финале запасным вратарём «армейцев». В семи матчах «армейцев» в плей-офф Кубка УЕФА Вениамин попадал в заявку красно-синих.

Сейчас: 38-летний Мандрыкин восстанавливается после перелома позвоночника, полученного в аварии в ноябре 2010 года. Этот несчастный случай оборвал карьеру голкипера. Он принадлежал ЦСКА (в профайле Вениамина 10 трофеев, включая три золота), но уходил в аренду в «Томь», «Ростов», «Спартак» из Нальчика и брянское «Динамо».

Тогда: 24-летний Шершун не попал в заявку ЦСКА на финал со «Спортингом», тем не менее поучаствовал в победном выступлении красно-синих в Европе. Украинский защитник выходил на замену в трёх матчах плей-офф.

Сейчас: 39-летний Шершун стал футбольным экспертом, до этого учился на тренера. Летом 2005-го защитник покинул ЦСКА, выиграв с командой шесть трофеев (два золота). Украинец играл на родине за «Днепр», киевский «Арсенал», «Кривбасс» и «Волынь», а в 2014-м закончил карьеру.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»/РИА Новости

Тогда: 50-летний Газзаев выиграл свой первый и единственный международный трофей в тренерской карьере. В первой части сезона его ЦСКА выбыл из Лиги чемпионов, заняв третье место на групповом этапе, а вот весной удивил всю Европу ярким выступлением в Кубке УЕФА.

Сейчас: 65-летний Газзаев – депутат Государственной думы, заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту. Валерий Георгиевич завоевал 10 трофеев с «армейцами», включая три чемпионских титула. Из ЦСКА тренер ушёл в 2008-м, а после этого возглавлял киевское «Динамо» и «Аланию». С лета 2013 года не тренирует.