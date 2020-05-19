Сутки, когда наш футбол был лучшим в Европе. Убрали «Барсу» и «Ливерпуль», победили «Реал»

«Чемпионат» запускает новый исторический лайв: на этот раз он будет посвящён не целому сезону, а короткому, но очень яркому отрезку в истории российского футбола. 4 ноября 1992 года – да, в один день (!) – три российских клуба (ЦСКА, «Спартак» и «Торпедо») одержали в еврокубках победы над суперсоперниками. ЦСКА в 1/8 финала Лиги чемпионов сенсационно разбил на «Камп Ноу» великую «Барселону» под руководством Круиффа – 3:2. «Спартак» на «Энфилде» в 1/8 финала Кубка Кубков преподал урок фирменного футбола «Ливерпулю» — 2:0, а «Торпедо» на Восточной улице в рамках ответного матча 1/16 финала Кубка УЕФА обыграло мадридский «Реал» — 3:2. В отличие от двух других московских команд, «автозаводцы» дальше не прошли – в гостях они уступили крупнее. Но всё равно та победа вошла в летопись легендарных матчей клуба.
Еврокубковый парад продолжился и на следующий день – 5 ноября «Динамо» в ответном матче 1/16 финала Кубка УЕФА сыграло дома вничью с итальянским «Торино» (0:0) и за счёт гостевой победы вышло в следующий раунд Кубка УЕФА. Итак, готовы пережить приступ ностальгии? Начинаем.
Обращаем внимание, что хронометраж в нашем лайве может не совпадать с реальным — восстановить картину со стопроцентной точностью (особенно это касается событий до начала матчей) не представляется возможным. Но главное здесь – сами подробности, многие из которых весьма и весьма интересны.
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