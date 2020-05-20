Молодые игроки «Локо», которые должны получить шанс при Николиче. Есть яркие кандидаты

Новым главным тренером «Локомотива» стал Марко Николич, которого позиционируют как мастера работы с молодёжью. Справится сербский специалист с обязанностями или нет – большой вопрос, но молодых игроков в составе красно-зелёных наверняка станет больше. Хотя бы потому, что впереди суровые времена с массовыми ограничениями в бюджетах и оттоком дорогостоящих легионеров.

Рассказываем о самых ярких представителях «Локомотива», которые способны заявить о себе в скором времени.

Тимур Сулейманов, центральный нападающий

Тимур Сулейманов Фото: fclm.ru

Дата рождения: 17.03.2000

Рост: 183. Вес: 78

В сезоне-2019/2020: 13 матчей в ПФЛ (4 гола + 2 передачи), 1 матч в молодёжном первенстве, 5 матчей в Юношеской лиге УЕФА (1 передача), 1 матч в РПЛ.

Почему заслуживает внимания: перспективный и почти готовый игрок на проблемную позицию.

У «Локомотива» огромные проблемы с нападающими: Смолов уехал в Испанию и вроде бы не желает возвращаться назад даже при новом тренере; у Эдера заканчивается контракт, продлевать его нет смысла; Джорджевич восстанавливается после тяжёлой травмы колена. Приобретение центрфорварда – задача номер один на следующее трансферное окно, а особенно актуальна она сейчас, когда командой руководит тренер, любящий структуры с двумя нападающими, 4-4-2 и 4-3-1-2.



Резервы можно поискать и внутри клубной системы, тем более как минимум один достойный кандидат есть. Тимур Сулейманов в текущем сезоне проделал путь из молодёжной команды в основной состав «Казанки», в конце 2019-го он выдавал отличный футбол и вполне мог привлекаться в главную команду почаще.



Сулейманов – фактурный, физически сильный форвард, при этом наделённый мобильностью и неплохой скоростью. Он очень полезен в глубине поля и оттяжке, вовлечён в структуру позиционной атаки (18 передач за 90 минут), выполняет большой объём единоборств (34 дуэли в среднем с показателем успешности 33,4%), хорошо цепляется вверху (10 дуэлей, 37% победных). Завершать атаки Сулейманов также успевает: 2,54 удара за 90 минут (41%), 0,41 ожидаемых гола xG, 3,98 касания в штрафной. Есть у Тимура даже сочный удар издали, в Муроме он забил потрясающий гол из-за штрафной после самостоятельного смещения.



В следующем сезоне от молодого форварда можно ожидать нового прорыва в уровне. В идеальном сценарии он способен выполнять полезную работу Эдера в оттяжке, но вдобавок играть гораздо результативнее.

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Никита Иосифов, фланговый нападающий

Никита Иосифов Фото: fclm.ru

Дата рождения: 11.04.2001

Рост: 175. Вес: 62

В сезоне-2019/2020: 10 матчей в ПФЛ (2 гола + 5 передач), 9 матчей в молодёжном первенстве (1+3), 6 матчей в Юношеской лиге УЕФА

Почему заслуживает внимания: игрок с очень яркими индивидуальными качествами.

Иосифов – воспитанник «Спартака», а заодно клиент агентства TZS (TEAMZONEsports), которым раньше официально заведовал нынешний генеральный директор «Спартака» Томас Цорн. Из структуры красно-белых Никита ушёл осенью 2018-го – задолго до того, как Леонид Федун предложил Цорну менеджерскую должность. Возможно, сейчас «Спартак» жалеет, поскольку в сезоне-2019/2020 Иосифов раскрылся, проделал путь из молодёжной команды «Локомотива» в «Казанку» и превратился в самого, пожалуй, яркого футболиста в её составе.

Никита – лёгкий и очень быстрый фланговый полузащитник, он резко стартует с места и стремительно набирает скорость. У него сумасшедшие навыки в скоростном дриблинге (смена направлений – главный козырь), в среднем за 90 минут полузащитник совершает 10,42 обводки (48,4% удачных) и 4,83 забега с мячом (Progressive Runs). Прибавляет Никита и в решениях после дриблинга, у него 3,56 передачи в штрафную за игру, 4,5 навеса (процент точности очень хороший – 40,2%), а показатель ожидаемых голевых пасов xA составляет солидные 0,32. Вдобавок он умеет отдавать нацеленные передачи обеими ногами, поэтому и обыгрывать может в любую сторону. Ассистентский потенциал Иосифова велик.



Контраргументов против сегодняшнего привлечения Иосифова к основе есть два. Первый: Никите нужно прибавлять в оборонительных действиях, особенно в переключениях после командных потерь мяча. Второй: он по своей натуре игрок скорее контратакующего и индивидуального склада, а не позиционно-комбинационного. Третий: если Николич выберет в качестве основной структуру с «ромбом» (4-3-1-2, без ярко выраженных крайних нападающих), то Иосифов вообще не будет востребован в главной команде. Однако новый клуб он найдёт – ярких качеств очень много.

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Роман Тугарев, фланговый нападающий и инсайд

Роман Тугарев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Дата рождения: 22.07.1998

Рост: 170. Вес: 63

В сезоне-2019/2020: 5 матчей в РПЛ (142 минуты), 1 матч в Кубке России.

Почему заслуживает внимания: игрок с очень яркими индивидуальными качествами, привлекался к основе ранее, имеет большой потенциал.

Тугарева подключили к работе с основным составом «Локомотива» на постоянной основе ещё в прошлом году, но в текущем сезоне он играет слишком мало: 142 суммарных минуты в РПЛ – это не то, что нужно молодому игроку для прогресса. К тому же Романа вообще не спускают в «Казанку» для участия в матчах, вся его практика ограничивается тренировками, редкими выходами на замену и спаррингами на сборах. В следующем сезоне обязательно нужно что-то менять, поскольку талантливый нападающий и так замедлился в развитии за последний год.



В «Казанке» Тугарев в прошлом сезоне творил невероятные вещи. Как и Иосифов, Роман – скоростной фланговый нападающий с отличным дриблингом (12,71 обводки в среднем за 90 минут), но если Иосифов больше нацелен на диспетчерские функции, то Тугарев обладает очень крутым ударом. В среднем он бьёт 3,92 раза за матч (41,8% точности), более половины попыток приходится издали. У полузащитника набралось множество феноменальных голов с дальней дистанции, из них можно сделать красивейшую рекламную видеоподборку. В том числе он исполняет и штрафные. Если его прорвёт, то РПЛ обретёт очень яркого «дальнобойщика».



В главном «Локомотиве» вера в уникальность своего удара до сих пор подводила Тугарева: вместо ключевых передач он пытался забить сам, а потом после неудачных эпизодов терял уверенность. Но всё ещё можно вернуть. Теоретически Романа можно использовать в роли инсайда (по сравнению с Иосифовым у него больше навыков в короткой комбинационной игре, но качество ведения единоборств тоже низкое) или второго форварда (он качественно открывается за спину).

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Георгий Махатадзе, опорный полузащитник

Георгий Махатадзе Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Дата рождения: 26.03.1998

Рост: 180. Вес: 70

В сезоне-2019/2020: 15 матчей в ПФЛ (2 гола + 1 передача).

Почему заслуживает внимания: востребованный в структурах Николича типаж опорника, умеющего вести позиционную игру из глубины.

Махатадзе уже давно на виду, когда-то он считался одним из лучших опорников своего возраста, в 2016-м с резонансом перешёл из «Локомотива» в «Рубин». Но с тех пор его карьера пошла на спад: ни в Казани, ни позже в Хабаровске Георгий не закрепился и в РПЛ не заиграл. В августе 2018-го полузащитник вернулся в родной клуб, но в главную команду не привлекался ни разу.

В нынешнем сезоне Махатадзе, кажется, отчасти пришёл в себя. Он обрёл стабильную игровую практику в «Казанке», под конец 2019-го стал очень важным игроком для системы. Плюс Георгия в том, что он способен сыграть как роли нижнего опорника, так и инсайда, то есть быстро переключаться с позиции «восьмёрки» на «шестёрку» и обратно. Махатадзе любит, когда через него ходит мяч (49 передач за 90 минут, 80% точности), много играет вперёд с минимумом касаний, быстро оценивает ситуацию, здорово разворачивает атаки или забрасывает мяч на нападающих за счёт длинных переводов (6,26 длинных паса за 90 минут, 64,4%).



Иными словами, если финансовое бремя совсем прижмёт клуб, можно попробовать окончательно реабилитировать Махатадзе – и использовать его как в качестве глубинного диспетчера (предпочтительно), так и в роли инсайда. Если Николич изберёт схему 4-3-1-2, ему потребуются дополнительные опорники. Вообще, в «Казанке» сейчас сумасшедшая конкуренция в средней линии: помимо Махатадзе есть перешедший из «Динамо» Демьянов (ещё более яркие качества глубинного плеймейкинга), а также Миронов, Титков и иногда опускающийся Куликов.

Станислав Магкеев, центральный защитник и опорный полузащитник

Станислав Магкеев Фото: fclm.ru

Дата рождения: 27.03.1999

Рост: 186. Вес: 76

В сезоне-2019/2020: 5 матчей в РПЛ, 2 матча в ПФЛ, 1 матч в Лиге чемпионов.

Почему заслуживает внимания: наиболее готовый из опорников и центральных защитников к РПЛ среди молодёжи «Локомотива».



Магкеев уже получил необходимый импульс для развития при Сёмине: осенью он провёл два матча в РПЛ, весной ещё три. Станислав — универсал, играет и в центре обороны, и в опорной зоне. Для центрального защитника у него, вероятно, слегка скромные габариты для элитного футбола – рост 186 влечёт за собой трудности в верховых единоборствах (54,3% выигранных в сезоне), а как нижний опорник Магкеев не лучшим образом продвигает мяч под давлением.



Поэтому вдвойне интересно, как игрока будет развивать Николич. Сильных качеств у Станислава предостаточно: он цепок в единоборствах, неплохо бежит, здорово читает эпизоды и совершает за счёт этого много перехватов.

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Николай Титков, центральный полузащитник, инсайд

Николай Титков Фото: fclm.ru

Дата рождения: 18.08.2000

Рост: 177. Вес: 67

В сезоне-2019/2020: 14 матчей в ПФЛ (4 гола + 2 передачи), 6 матчей в молодежном первенстве (2 гола).

Почему заслуживает внимания: самый прогрессирующий инсайд в структуре «Локомотива».

Если в прошлом сезоне Титков играл только в молодёжке, то в нынешнем поднялся в «Казанку» и здорово себя проявил. Начиная с осени Николай – твёрдый игрок стартового состава, он здорово играет инсайдом при 4-1-4-1, классно действует в переходах. Титков хорош в комбинационной игре (33 передачи за игру, 80% точных), обладает поставленным ударом (1,54 попытки за игру, 52,4% точных), неплохо исполняет стандарты. Из всех центральных полузащитников команды в конце 2019-го он добился наибольшего прогресса.

Дмитрий Рыбчинский, фланговый нападающий

Дмитрий Рыбчинский Фото: fclm.ru

Дата рождения: 19.08.1998

Рост: 178. Вес: 64

В сезоне-2019/2020: 4 матча в ПФЛ, 2 матча в РПЛ, 1 матч в Кубке России

Почему заслуживает внимания: привлекался к основе ранее.



У Рыбчинского ситуация примерно такая же, как и у Тугарева: он вроде бы работает с основой, но фактически полноценным её членом не является. Игровой практики – минимум, дальнейший рост в таких условиях затруднителен.



Дмитрий тоже номинально фланговый футболист, но по сравнению с Иосифовым и Тугаревым имеет более скромные скоростные и взрывные данные. Зато он лучше ориентируется в полуфланговых и центральной зонах, более адаптирован к борьбе и плотности (поэтому может развиваться в позиционном футболе) и лучше всех из тройки умеет отдавать скрытые передачи в штрафную низом. В среднем у Дмитрия 3,85 паса в штрафную за 90 минут и 1,5 паса под удар.

Даниил Куликов, опорный полузащитник и инсайд

Даниил Куликов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Дата рождения: 24.06.1998

Рост: 178. Вес: 66

В сезоне-2019/2020: 3 матча в РПЛ, 1 матч в Лиге чемпионов, 1 матч в Кубке России, 3 матча в ПФЛ

Почему заслуживает внимания: привлекался к основе ранее.

Ещё один молодой игрок, поднявшийся в главную команду при Сёмине. Куликов по своей натуре – второй опорник с неплохим движением, не очень атлетичный (для РПЛ — недостаток), зато быстроногий и выполняющий хороший объём спринтов во всех фазах. Даниил проактивен в отборе (6 попыток за игру), но имеет проблемы с таймингом (выбрасывается раньше времени и пролетает мимо мяча). Куликова можно развивать как в роли второго опорника, так и инсайда, он неплохо сканирует зоны и врывается в них при позиционных атаках. Но у Даниила всё-таки поменьше шансов, чем у перечисленных выше — уникальными качествами для команды он не обладает.

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Никита Дорофеев, центральный полузащитник (инсайд)

Никита Дорофеев Фото: fclm.ru

Дата рождения: 15.02.1998

Рост: 180. Вес: 70

В сезоне-2019/2020: 8 матчей в ПФЛ (5 голов), 1 матч в Кубке России.

Почему заслуживает внимания: привлекался к основе ранее.

Дорофеев часто тренируется с основой «Локомотива», но до сих пор не имел игровой практики в РПЛ – только попадал в заявку. Никиту можно попробовать в схеме 4-1-4-1 или 4-3-1-2 в роли одного из инсайдов: он способен проделывать хороший объём в атаке и обороне (24 единоборства за матч, из них 9 – в обороне), умеет продвигать мяч как за счёт индивидуальных качеств (5 обводок за игру), так и передач (4,02 передачи в финальную треть, 4,25 передачи в штрафную). Также у Дорофеева приличный удар (3,07 попытки за игру), способен он выстрелить и издали.

До уровня РПЛ полузащитник пока недотягивает, но и оставаться в «Казанке» (тем более в подвешенном состоянии) нет никакого смысла, возраст требует следующего шага.

Использованы данные Wyscout.