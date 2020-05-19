Кому отдать «Золотой мяч» прямо сейчас? Выбираем

СМИ сообщили об отмене церемонии вручения наград от ФИФА по итогам нынешнего сезона. Всему виной пандемия коронавируса, которая остановила не только футбол, но и жизнь в целом. Под угрозой срыва оказалась и судьба «Золотого мяча», вручаемого лучшему футболисту года в Европе по версии журнала France Football. Предлагаем вам выбрать лучшего игрока по состоянию на сегодняшний день, но для начала давайте вспомним их достижения в этом году.

Криштиану Роналду проводит превосходный сезон. Назло завистникам, португалец забивает голы на любой вкус. В 2020 году Роналду успел отправить в ворота соперников 13 мячей. Календарный год звёздный игрок начал с хет-трика в ворота «Кальяри». Голевая серия из девяти матчей прервалась лишь 26 февраля в матче Лиги чемпионов против «Лиона». Криштиану Роналду успел установить несколько рекордов до паузы, связанной с коронавирусной инфекцией.



— Португалец стал первым игроком, забивавшим голы в топ-5 чемпионатов в

течение 18 лет подряд.

— Роналду стал единственным игроком, забившим не менее 15 голов в 14 последних сезонах топ-лиг.

— Португалец забивает не менее 20 голов в чемпионате 11 сезонов подряд.

— Криштиану установил рекорд «Ювентуса» – он забил в десяти играх подряд.

Фото: Thananuwat Srirasant/Getty Images

Как выглядели звёзды футбола во время своего дебюта Месси без бороды, Рамос с длинными волосами, а де Брёйне почти такой же.

В «Барселоне» творится какой-то кошмар. Сначала Лионель Месси чуть было не отправил спортивного директора «Барсы» Эрика Абидаля на пенсию из-за слов последнего об увольнении Вальверде. Затем выяснилось, что аргентинец не доволен работой Бартомеу. Атмосфера в команде оставляла желать лучшего: на одной из тренировок чуть было не подрались Месси и Тер Стеген.

В феврале появилась информациям, что клуб потратил 1 млн евро на проведение кампании в поддержку Хосепа Марии Бартомеу в социальных сетях. Всё бы ничего, но в одном из пунктов значилось следующее: нанести ущерб противникам совета директоров. Главной причиной нагнетания обстановки вокруг Месси была задержка подписания его нового контракта. Но всё это околофутбольные новости.

На футбольном поле Месси по-прежнему хорош. Не открою тайну, если напишу, что «Барселона» с Месси и без — две разные команды. Нет в топовых чемпионатах команды зависимее от своего лидера, чем «Барса». В 2020 году Месси забил девять мячей. Причём большинство голов аргентинца оказывались победными для сине-гранатовых. Лионель занимает первую строчку в таблице бомбардиров чемпионата Испании, а его забитые мячи всё ещё удерживают «Барселону» на первой позиции в таблице.

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Садио Мане вместе с «Ливерпулем» уверенно шли к долгожданному золоту АПЛ. Когда заветные медали были очень близки, футбол отправился на внеплановый отпуск. На днях стало известно, что чемпионат Англии возобновится в июне. Но ещё месяц назад существовал риск прекращения чемпионата без определения чемпиона.



«Чувствую ли я себя чемпионом? Думаю, пока нет, — говорил Мане. — Я отнесусь с пониманием, что бы ни произошло. «Ливерпулю» пришлось нелегко, но миллионам людей по всему миру было ещё труднее. Некоторые потеряли своих близких, и это гораздо более тяжёлая ситуация. Лично я мечтаю выиграть чемпионство в этом году. Если этого не произойдёт, я пойму. Надеюсь, мы выиграем в следующем году».



Следующего года ждать не придётся и «Ливерпуль» должен получить свои медали уже этим летом.



Что касается игры Садио Ман, сенегалец задаёт тон атакам «Ливерпуля». В январе Садио не блистал результативностью, а под конец месяца и вовсе получил травму. Мане вернулся на поле через пару недель и успел забить три гола в чемпионата Англии.



Садио Мане попал в символическую сборную нынешнего сезона АПЛ по версии Sky Sports и Daily Mail.

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Кевин Де Брёйне проводит, возможно, один из лучших сезонов в карьере. Бельгиец является системообразующим игроком «Манчестер Сити» Гвардиолы. Кевин — тот самый человек, который доставляет мяч в штрафную соперника. Если детально разбирать матч с участием «Сити», то можно сбиться от количества подач бельгийца. В этом году Кевин оформил уже 5 голевых передач, при этом забил два гола: один из них в ворота «Реала» в Лиге чемпионов.

Де Брёйне установил рекорд АПЛ — он стал первым футболистом, отдавшим минимум 15 голевых передач в трёх сезонах АПЛ.



Многие авторитетные издания выбирали лучших игроков английского чемпионата нынешнего сезона. Де Брёйне был признан лучшим футболистом сезона в АПЛ по версии The Telegraph и The Athletic.



«Я не слишком далёк от получения „Золотого мяча“, — говорил Кевин в феврале. — Но кто я такой, чтобы решать это? Просто стараюсь быть лучшей версией себя. В течение последних лет я демонстрировал хорошую игру. Даже в прошлом сезоне, когда у меня было множество травм, я восстанавливался, выходил на поле и был в порядке».

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Роберт Левандовски хорош как никогда. Польский нападающий «Баварии» привык баловать фанатов убойной статистикой, но 2020 год может стать лучшим в карьере форварда. Чемпионат Германии возобновился пару дней назад, а Роберт уже успел отличиться забитым голом в ворота «Униона». Этот мяч стал для нападающего десятым в этом году и 46-м в сезоне. Кстати, Левандовски единолично возглавляет список лучших бомбардиров не только в «Бундеслиге», но и в Лиге чемпионов.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

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Эрлинга Холанда можно считать открытием года. Сначала норвежец поразил всех своим выступлением в Лиге чемпионов за «Ред Булл Зальцбург», затем оперативно был куплен «Боруссией». Карьера Холанда в Германии — настоящая сказка. Эрлинг забил дебютный гол спустя 3 минуты после выхода на поле, а закончил игру оформив хет-трик. Голевая серия продолжилась и в следующих играх. Холанд стал единственным игроком в истории Бундеслиги, кому удалось забить восемь мячей в первых четырёх матчах. До паузы молодой нападающий успел забить в общей сумме 11 мячей



Норвежец не остановился на внутреннем чемпионате, продолжив забивать и в Лиге чемпионов. Забитые мячи в ворота «ПСЖ» позволили стать Холанду первым игроком, забивщим в одном сезоне Лиги чемпионов за две команды.



Эрлинг Холанд стал первым футболистом, забившим после возвращения европейского футбола. Норвежец открыл счёт в игре против «Шальке-04» в рамках 26-го тура чемпионата Германии.

Фото: Lars Baron/Getty Images

Настоящим открытием нынешнего сезона стал нападающий итальянского «Лацио» Чиро Иммобиле. Итальянец является главным фаворитом за «Золотую бутсу» по итогам сезона. На счету Иммобиле 27 мячей в 25-ти играх. Нападающий повторил рекорд Серии А, тогда в сезоне-1958/59 Антонио Аджелилло первому удалось забить такое же количество мячей за аналогичное количество матчей.



В 2020 году Иммобиле отправил в ворота соперников 11 мячей, тем самым не дал себя догнать наступающему на пятки Криштиану Роналду.



Чиро в феврале исполнилось 30 лет, по мнению футболиста, он полон сил и желания играть в футбол. Итальянские СМИ сообщают, что футболист подпишет новый контракт с «Лацио». Новое соглашение будет действовать до 2025 года.

Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

Джейсон Санчо («Боруссия» Д)

Молодой вундеркинд проводит лишь второй сезон за основную команду «Боруссии», но уже заставил интересоваться своей персоной лучшие клубы мира. Санчо — один из лучших молодых игроков и идеальный диспетчер. Статистика говорит сама за себя: в сезоне-2018/2019 англичанин забил 12 мячей и отдал 17 голевых передач. В нынешнем сезоне Джейдон забил уже 14 мячей, записав в свой актив 15 ассистов.



Несмотря на слухи о трансфере футболиста, Санчо продолжает показывать футбол высокого уровня. В 2020 году до паузы, связанной с пандемией коронавируса, полузащитник успел забить пять мячей и отдать шесть голевых передач. Один из мячей стал триумфальным — Санчо установил рекорд Бундеслиги, забив 25 голов до наступления 20-летия



Главным претендентом на футболиста является английский «Манчестер Юнайтед». По слухам, манкунианцы готовы были отдать за Санчо 140 млн евро. Из-за остановки чемпионатов клубы потеряли большие деньги. В летний трансфер Джейсона верится с трудом. Такому раскладу рады болельщики «Боруссии», ведь Санчо является любимцем немецкой публики.

Фото: instagram.com/sanchooo10

Одним из творцов ливерпульской сказки является Мохамед Салах. Трудно представить команду без трио Салах — Фирмино — Мане, где Салах является одним из главных звеньев. Мохамед обладает прекрасным дриблингом, а его забитые мячи нередко попадают в список лучших. В 2020 году Салах забил 7 мячей. Стараний египтянина не хватило для прохода «Ливерпуля» в следующий раунд Лиги чемпионов. Напомним, английский клуб по сумме двух матчей уступил испанскому «Атлетико» и сложил полномочия победителей турнира.



В этом году Салах отметился сразу двумя знакомыми событиями. Мохамед стал первым игроком после Майкла Оуэна, забившим не менее 20 мячей в трёх сезонах кряду. Также Салах превзошёл рекорд знаменитого нападающего «Ливерпуля» Фернандо Торреса, который забил 63 мяча в первых 100 встречах АПЛ. За такой же отрезок египтянин отметился 70 голами.



Мохамед Салах, как и Садио Мане, попал в символическую сборную нынешнего сезона по версии Sky Sports и Daily Mail.

Фото: Michael Regan/Getty Images

Зарплата Месси уменьшилась с 866 до 260 тыс. евро в неделю. А что у других звёзд? Считаем, как кризис изменил зарплаты самых высокооплачиваемых игроков: Роналду, Погба, Неймара и других.

Килиан Мбаппе провёл очередной хороший сезон. Почему провёл? Федерация футбола Франции решила не возобновлять чемпионат страны, который был остановлен из-за коронавируса. В 2020 году молодой нападающий забил 12 мячей во всех турнирах. Результативность француза помогла ему стать лучшим бомбардиром чемпионата Франции. На счету Килиана 18 мячей, столько же голов и у форварда «Монако» Виссам Бен-Йеддер, но у последнего было забито три гола с пенальти (у Мбаппе ни одного), именно поэтому Килиан стал лучшим бомбардиром.



Во время пандемии коронавируса, многие издания составляли всевозможные топы футболистов. Мбаппе стал лучшим молодым футболистом по версии ESPN.



Все мы привыкли к слухам, отправляющим Килиана в «Реал». Весной этого года стало известно, что французский нападающий может пополнить английский «Ливерпуль». Причём настаивает на покупке футболиста главный тренер Юрген Клопп.

Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Независимо от игры, Неймар всегда в центре внимания. Не знаем точно, связана ли как-то голевая феерия бразильца в 2020 году с желанием скорее вернуться в «Барселону», но в этом году он действительно хорош. Неймар будто воспрял духом. Девять мячей за два месяца — хорошая статистика для футболиста. Этой зимой Неймар добрался до отметки в 100 очков в составе парижского клуба. Причём он мог забивать больше, если бы не дисквалификация и таинственное день рождения сестры, из-за которого бразилец несколько лет подряд якобы получает травму.



Самый главный вопрос — вернётся ли Неймар в «Барселону»? Это главная тема каждого трансферного окна в Европе. Теперь бразильца могут выкупить за фиксированную сумму в 180 млн евро, предусмотренную регламентом ФИФА. Будет ли платить «Барселона» такие эпоху кризиса? Сомнительно. Французские СМИ сообщают, что ПСЖ предложил футболисту 100 млн евро за верность, но звёздный игрок отказался от талант щедрого бонуса.

Фото: Buda Mendes/Getty Images

Вирджил ван Дейк — настоящая стена в защите «Ливерпуля». Принято хвалить нападение английский команды, но похвалы достойна и защитная линия. Обыграть Вирджила один в один — почти невозможно. Футболист идеально чувствует игру, грамотно занимает позицию и не оставляет шансов игроку атаки на обыгрыш. Рядом с ВВД воспрял духом и молодой Джо Гомес, составивший компанию более опытному игроку в центре защиты. Ван Дейк забивает редко, но метко. Гол Вирджила в матче против «Манчестер Юнайтед» 19 января этого года стал победным для «Ливерпуля».



Вирджил ван Дейк, как и Мохамед Салах с Садио Мане, попал в символическую сборную нынешнего сезона по версии Sky Sports и Daily Mail.

Фото: Robbie Jay Barratt — AMA/Getty Images

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Другие кандидаты

В этот топ не вошли многие футболисты, заслуживающие нашего внимания. В их числе Томас Мюллер, Иосип Иличич, Тимо Вернер, Анхель Ди Мария и Виссам Бен-Йеддер. Эти игроки проводят впечатляющий сезон и не могли не оказаться в списке под бонусным вариантом. Поддержать футболистов можно в голосовании, кликнув на вариант «Другой игрок».

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