Как сейчас выглядят игроки «Зенита», выигравшие Кубок УЕФА в 2008 году

12 лет назад, в мае 2008 года, «Зенит» выиграл Кубок УЕФА, победив в финале шотландский «Глазго Рейнджерс». Рассказываем, как изменились с тех пор игроки «золотой» команды сине-бело-голубых. Не забудем, конечно же, и главного тренера.

Как сейчас выглядят игроки ЦСКА, выигравшие в 2005 году Кубок УЕФА Прошло уже 15 лет со дня победы над «Спортингом».

Фото: Getty Images/instagram.com

Тогда: 29-летний Малафеев выходил в основе в 11 матчах Кубка УЕФА (в том числе во всех играх плей-офф) и пропустил девять мячей. В финале с «Глазго Рейнджерс» сыграл на ноль.

Сейчас: 41-летний Малафеев – заместитель спортивного директора «Зенита» по общим вопросам, бизнесмен, владелец «Группы компаний «M16-Group». Всю карьеру провёл в петербургском клубе, закончил играть в 2016 году. Завоевал с командой 13 трофеев.

Фото: Getty Images/РИА Новости

Тогда: 25-летний Анюков – правый защитник «Зенита» и сборной России. В плей-офф Кубка УЕФА записал на свой счёт один из голов в ворота «Байера».

Сейчас: 37-летний Анюков продолжает карьеру в РПЛ, играет за «Крылья Советов». Выступал за «Зенит» до лета 2019-го (выиграл 13 трофеев), после чего мог повесить бутсы на гвоздь и стать тренером петербургской команды, но предпочёл перейти на правах аренды в самарский клуб.

Фото: Getty Images/alchetron.com

Тогда: 29-летний Крижанац – единственный штатный центральный защитник, оставшийся в составе «Зенита» к концу плей-офф. Кандидат в сборную Хорватии.

Сейчас: 41-летний Крижанац – бизнесмен, владеющий апартаментами на побережье Адриатического моря, учился на тренера. В «Зените» оставался до 2010 года, взяв пять трофеев, а после этого доигрывал в «Сплите» до 2014-го.

Фото: Getty Images/instagram.com

Тогда: 26-летний Широков – новичок-полузащитник, превратившийся по воле тренера и в силу кадровых обстоятельств в центрального защитника. На этой позиции весьма успешно и отыграл весь плей-офф Кубка УЕФА.

Сейчас: 38-летний Широков – публичная фигура. Стал экспертом на телевидении, председателем общероссийского профсоюза футболистов и советником министра физической культуры, спорта и работы с молодёжью Московской области. До апреля 2019-го был спортивным директором московского «Динамо». За «Зенит» играл до 2014 года, завоевал семь трофеев.

Фото: Getty Images/youtube.com

Тогда: 27-летний Ширл – универсал, кандидат в сборную Чехии. Приходил в «Зенит» как крайний полузащитник, однако Дик Адвокат стал его использовать на левом фланге обороны.

Сейчас: 39-летний Ширл ещё в прошлом году выступал на полупрофессиональном уровне, но теперь окончательно закончил карьеру. Приобрёл недвижимость в Бенидорме, где зимой готовился к сезону «Зенит», так что приезжал в гости к команде Сергея Семака. Чех покинул петербургский клуб в 2010 году обладателем шести трофеев.

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Фото: Getty Images/instagram.com

Тогда: 29-летний Тимощук – ключевой игрок в средней линии сине-бело-голубых, капитан команды. Сыграл во всех 17 матчах Кубка УЕФА с первой минуты, забил гол в ворота АЗ на групповом этапе.

Сейчас: 41-летний Тимощук – тренер «Зенита», отвечающий в том числе за стандарты. За сине-бело-голубых играл до 2009-го, после чего ушёл в «Баварию». В 2013 году вернулся в Петербург и провёл в «Зените», с которым выиграть пять трофеев, ещё пару сезонов.

Фото: Getty Images/instagram.com

Тогда: 30-летний Зырянов – центральный полузащитник, игрок сборной России. Выходил в основе во всех матчах Кубка УЕФА, а в финале забил второй гол, снявший все вопросы об исходе встречи.

Сейчас: 42-летний Зырянов – главный тренер молодёжной команды «Зенита». Выступал за сине-бело-голубых до 2018-го (в последние три сезона в фарм-клубе). В его зенитовской коллекции восемь трофеев.

Фото: Getty Images/«Чемпионат»

Тогда: 24-летний Денисов – центрхав, один из трёх воспитанников петербургского футбола, попавших в финале в основу, наряду с Малафеевым и Аршавиным. Именно он забил победный гол в ворота «Глазго Рейнджерс» на 72-й минуте.

Сейчас: 36-летний Денисов живёт непубличной жизнью после окончания карьеры в мае 2019-го. О нём просто нет информации. Родной «Зенит» покинул в 2013 году, прежде всего в результате конфликта с Халком. Завоевал девять трофеев.

Фото: Getty Images/ФК «Зенит»

Тогда: 22-летний Файзулин – зимний новичок команды, как и Широков. В плей-офф Кубка УЕФА молодой полузащитник стал автором одного из голов в домашнем матче с «Баварией».

Сейчас: 34-летний Файзулин вовлечён в девелоперский бизнес, основал компанию, которая строит жилые дома. Кроме того, он создал собственный любительский футбольный клуб. В «Зените» выиграл 10 трофеев. Контракт Виктора с клубом закончился в 2018 году, но из-за травмы колена он не играл с осени 2015-го.

Фото: Getty Images/РИА Новости

Тогда: 26-летний Аршавин – главная звезда «Зенита», лучший игрок финала Кубка УЕФА. В том розыгрыше турнира забил четыре мяча и сделал пять голевых передач, в том числе ассистировал Денисову в эпизоде с победным голом в ворота «Глазго Рейнджерс».

Сейчас: 38-летний Аршавин – эксперт на «Матч ТВ», тренер в зенитовской академии. В 2009 году перешёл из петербургского клуба в лондонский «Арсенал», а летом 2013-го вернулся в «Зенит» и провёл в команде ещё два сезона. Завоевал с сине-бело-голубыми семь трофеев.

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Фото: Getty Images/instagram.com

Тогда: 24-летний Погребняк – лучший бомбардир Кубка УЕФА. Он наряду с нападающим «Баварии» Лукой Тони записал на свой счёт 10 голов. Но в финале зенитовский центрфорвард не сыграл, так как заработал дисквалификацию за перебор жёлтых карточек.

Сейчас: 36-летний Погребняк всё ещё выступает на высоком уровне. В нынешнем сезоне Павел сыграл 14 матчей за «Урал» в РПЛ и Кубке России, забил четыре мяча. «Зенит», с которым выиграл четыре трофея, нападающий покинул в 2009 году, перейдя в «Штутгарт».

Фото: Getty Images/sozcu.com.tr

Тогда: 30-летний Текке сыграл в финале вместо Погребняка на острие атаки петербургской команды и сделал голевую передачу Зырянову. На групповом этапе Кубка УЕФА отметился забитым мячом в ворота греческой «Ларисы».

Сейчас: 42-летний Текке – главный тренер турецкого «Инстанбулспора». За «Зенит» он играл до 2010 года, после чего перешёл в «Рубин». Выиграл с сине-бело-голубыми четыре трофея. Закончил карьеру в 2012-м.

Фото: Getty Images/instagram.com

Тогда: 29-летний Чонтофальски был сменщиком Малафеева в том сезоне. В Кубке УЕФА сыграл семь матчей: четыре в квалификации и три на групповом этапе. Пропустил шесть мячей.

Сейчас: 41-летний Чонтофальски – тренер вратарей в чешском клубе «Теплице», а ещё словак получил лицензию пилота вертолёта. Два года назад потерял сына, утонувшего в бассейне в собственном доме. Голкипер покинул «Зенит» в конце 2009-го, завоевав с командой шесть трофеев.

Ким Дон Чжин

Фото: Getty Images/instagram.com

Тогда: 26-летний Ким Дон Чжин боролся за место в основе на левом фланге обороны «Зенита» и сборной Южной Кореи. В финале вышел на замену в компенсированное время, а всего провёл 11 матчей в Кубке УЕФА и забил два гола в отборочных раундах.

Сейчас: 38-летний Ким Дон Чжин – тренер в клубе «Китчи» из Гонконга. До прошлого лета кореец играл за «Китчи», а закончил карьеру после товарищеского матча его команды с «Манчестер Сити». Защитник ушёл из «Зенита» в 2009 году, выиграв четыре трофея.

Фото: Getty Images/ФК «Зенит»

Тогда: 38-летний Горшков проводил свой последний сезон в карьере. В Кубке УЕФА сыграл четыре матча, причём дважды попадал в основу. С первых минут вышел и в ответной игре полуфинала с «Баварией» (4:0). В финале был в запасе.

Сейчас: 50-летний Горшков – главный тренер латвийского клуба «Даугавпилс». До этого работал в системе «Зенита» с молодёжкой и фарм-клубом. Как игрок, завоевал с сине-бело-голубыми шесть трофеев.

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Фото: Getty Images/«Чемпионат»

Тогда: 32-летний Радимов, как и Горшков, проводил свой последний сезон в карьере. В Кубке УЕФА уроженец Петербурга (тогда ещё Ленинграда) сыграл шесть матчей, а в финале с «Глазго Рейнджерс» остался в запасе.

Сейчас: 44-летний Радимов – главный тренер фарм-клуба «Зенита». Вся тренерская карьера экс-полузащитника сине-бело-голубых связана с петербургским клубом. Как игрок, завоевал в «Зените» пять трофеев.

Фото: Getty Images/«Чемпионат»

Тогда: 19-летний Ионов был подающим большие надежды фланговым полузащитником. Принял участие в четырёх матчах Кубка УЕФА, забил два гола (в том числе «Нюрнбергу» на групповом этапе). Финал посмотрел со скамейки.

Сейчас: 31-летний Ионов – игрок «Ростова» и сборной России. В нынешнем сезоне забил пять голов и сделал семь голевых передач в 19 матчах РПЛ. «Зенит» покинул в 2011 году после нарушений режима и инцидента с оскорблением сотрудников полиции. Выиграл шесть трофеев.

Фото: Getty Images/instagram.com

Тогда: 26-летний Домингес – один из самых ярких атакующих игроков чемпионата России. Однако в «Зените» аргентинец не смог раскрыться так, как сделал это в «Рубине» до переезда в Петербург. В Кубке УЕФА сыграл восемь матчей, в финале остался в запасе.

Сейчас: 38-летний Домингес – новоиспечённый скаут «Олимпиакоса», о завершении профессиональной карьеры он заявил меньше года назад. В «Зените» аргентинец играл до марта 2009-го, после чего вернулся в «Рубин». Чори выиграл с сине-бело-голубыми четыре трофея.

Фото: РИА Новости/instagram.com

Тогда: 23-летний Ломбертс – герой того розыгрыша Кубка УЕФА, несмотря на то, что свой последний матч в плей-офф провёл в 1/16 финала. Бельгиец получил тяжёлую травму в ответном матче с «Вильяррелом», когда делал скидку, ставшую голевой передачей, на Погребняка. Благодаря этому голу «Зенит» и пробился в четвертьфинал, удержав в тяжелейшем матче нужный результат.

Сейчас: 35-летний Ломбертс завершает карьеру. В нынешнем сезоне защитник играл в «Остенде» только за «молодёжку» по решению руководство клуба. В «Остенде» хотели избавиться от самого высокооплачиваемого игрока, сокращая бюджет, но не нашли Ломбертсу хорошее предложение и просто вывели из состава первой команды. В «Зените» бельгиец был до 2017 года, выиграл 12 трофеев.

Фото: Getty Images

Тогда: 60-летний Адвокат выиграл в мае 2008-го свой третий трофей с «Зенитом». До этого петербуржцы под его руководством стали чемпионами и обладателями Кубка России. Голландцу потребовалось два года, чтобы построить сильную по европейским меркам команду.

Сейчас: 72-летний Адвокат продолжает тренерскую карьеру, возглавляет «Фейеноорд». Хотя уже не раз говорил, что собирается уйти из профессионального футбола на покой. В «Зените» он работал до 2009 года, выиграл ещё Суперкубок УЕФА. После этого завоевал лишь один трофей – Суперкубок Нидерландов.

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Ушёл из жизни Фернандо Риксен

Фото: Getty Images

Когда «Зенит» брал Кубок УЕФА, Риксену был 31 год. В финале он остался в запасе, а в плей-офф сыграл три матча, в том числе все 90 минут с «Баварией» в Мюнхене. Защитник покинул петербургский клуб в августе 2009-го, став обладателем четырёх трофеев. Риксен не дожил до сегодняшнего дня: в сентябре 2019-го ушёл из жизни после тяжёлой болезни – бокового амиотрофического склероза.