Скандальный трансфер украинца в «Спартак». Ващуку даже грозили уголовным делом

Это второй материал из цикла 20 самых скандальных трансферов в истории РПЛ. Первый был посвящен переходу Романа Еременко из «Рубина» в ЦСКА.

Ерёменко разорвал контракт с «Рубином» ради ЦСКА. Спустя 6 лет мы узнали, как это было Малоизвестные подробности перехода.

Эта статья – о Владиславе Ващуке. Он родился в Киеве и с детства играл за местное «Динамо». Прошел путь от воспитанника «Динамо-3» до капитана главной команды. Ващук выиграл чемпионат Украины восемь раз подряд, а затем оказался в достаточно тяжелой ситуации. Ему было 27 лет, и контракт заканчивался в декабре 2002 года. Мать болела раком. На лечение уходили большие деньги. Дальше – прямая речь самого футболиста.

Фото: Friedemann Vogel/Bongarts/Getty Images

«Месяц пытаюсь попасть к Игорю Михайловичу Суркису, ведь контракт заканчивается, а продлевать его никто не хочет. Звоню в отдел кадров ежедневно, а в ответ: «Нет, Влад, ничего…». Наконец пробился. Иду к Суркису с тайной надеждой получить прибавку к зарплате – я же игрок сборной, капитан команды. И в то же время иностранцы получают в пять раз больше… Ответ был неожиданный и жестокий: «Контракт?!!! Какой, ***** [нафиг], контракт?! Кому ты, ***** [нафиг] нужен, инвалид?! Пошел вон отсюда!!!»

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Как вышел из кабинета – не помню. Что дальше делать – не понимаю. В «Динамо» я не нужен, а пробоваться в других клубах с травмой нереально. Друзьям в Киеве сразу не смог рассказать, что случилось – от обиды и отчаяния сводило скулы. Я отдавал клубу, все что мог. А когда травмировался – меня выкинули как собаку с перебитой лапой».

Ващук порвал крестообразные связки колена – одна из самых тяжелых травм у футболистов. Это означало, что футболист вылетел на полгода и с таким повреждением будет тяжело найти новый клуб. О ситуации с мамой, травмой и контрактом Ващук рассказал по телефону капитану «Спартака» Егору Титову. Они познакомились еще на свадьбе Дмитрия Парфёнова, который был его другом детства, а в то время выступал за «Спартак».



— Мы разобщались, и в разговоре с ним на вопрос «Ну как нога, скоро на поле?» я выдал все, — вспоминал Ващук. — И про «инвалида», и про контракт, и про маму в больнице. Егор помолчал и сказал: «Давай я попробую у себя в клубе поговорить. Может, заберут тебя.»



Набрал он меня в тот же день вечером. Сказал, что меня ждут в Спартаке». По словам Ващука, он первую же встречу с Андреем Червиченко (президентом «Спартака» на тот момент) начал со слов о травме и предписании врачей не играть еще около полугода. Вот что рассказывал «Чемпионату» сам Червиченко:



– Если бы не Титов, мы бы вообще не рассматривали вариант с покупкой Ващука. Егор ручался за него. Говорил, что с таким игроком сзади нам будет комфортно впереди. Мнение нашего лидера много значило для нас. Можно сказать, что трансфер Ващука в «Спартак» – процентов на 60 заслуга Титова, – объяснял Червиченко.

***

Когда Игорь Суркис узнал, что «Спартак» договорился с Ващуком, он сразу же изменил свое решение — предложил защитнику переподписать контракт с «Динамо». Вот как вспоминает этот момент Ващук.



«Перед самым отъездом в Москву у меня зазвонил телефон: «Влад, к Игорю Михалойвичу, срочно…», – сказала его секретарша. Суркис встретил меня с улыбкой. Сказал: «Ну все, пошумели и хватит, иди контракт подписывай». И предложил зарплату. Точно такую же, как в «Спартаке». Я собрался с мыслями… и отказал. Вы не понимаете, чего мне тогда это стоило! Привычка подчиняться въелась в меня на генетическом уровне, пересилить себя было очень тяжело. …Крик стоял такой, что слышно было на всех этажах. Но решение я не изменил. И ушел. Открыв тем самым себе двери в ад».



Дальше киевские боссы действительно включились по полной. Суркис стал утверждать, что контракт с «Динамо» все-таки был переподписан – причем подпись Ващука стоит не в конце контракта, а на каждой станице. По словам игрока, президент «Динамо» хотел, чтобы Ващук остался, но больше не играл в футбол.



«Уезжал из Киева я очень спешно, знал – на меня готовят уголовное дело», – рассказывал Ващук.



Ситуация для «Динамо» получалась крайне неприятной. Уходил не просто футболист, а воспитанник, капитан и игрок сборной, которого отмечал еще Лобановский. Усугублялась положение тем, что игрока забирает именно «Спартак» – главный соперник советской эпохи. Ващук рассказывал, что Суркис даже предлагал деньги Червиченко, чтобы «Спартак» отказался от защитника.

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Еще в декабре 2002 года «Спартак» подтвердил, что заключил с Ващуком пятилетнее соглашение. В Киеве настаивали, что Ващук подписал контракт и с «Динамо». 26 декабря игрок подал заявление в прокуратуру Шевченковского района Киева с просьбой провести графологическую экспертизу подписи на новом контракте с «Динамо».

В Киеве говорили, что после отпуска игрок должен вернуться 4 января. Когда этого не случилось, «Динамо» обратилась в Федерацию футбола Украины (ФФУ). Речь шла о том, что игрока может ждать дисквалификация. Правда, для этого требовалось решение ФИФА, а не ФФУ.

17 января стало известно, что киевская прокуратура признала подпись Ващука действительной. На официальном сайте «Спартака» появилось заявление пресс-атташе Алексея Зинина:

– Экспертиза не подтвердила, подлинный это контракт или нет. Она лишь подтвердила, что подпись на последнем листке принадлежит Ващуку. В связи с тем, что там присутствовал представитель Администрации Президента Украины, который не дал возможности провести настоящую графологическую экспертизу, о чем-либо утверждать нельзя.

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История с Ващуком вышла из рамок футбола и стала политической. В украинских СМИ Ващук стал самым обсуждаемым человеком после президента Украины Леониды Кучмы. Официальный сайт «Динамо» приводил достаточно резкие слова Игоря Суркиса:

– В киевском «Динамо» Ващука больше не будет ни при каких обстоятельствах. Даже если он приползет и будет просить о возвращении – этого не будет.



– Назовете ли вы сумму, в которую Ващук может обойтись «Спартаку»?

– Я не буду этого делать, потому что «Спартак» пока не выходил на меня. Поверьте, это не такие уж большие деньги.



Тут, конечно, обращает на себя внимание фраза «в киевском «Динамо» Ващука больше не будет». Забегая вперед, скажем, что защитник вернулся в киевский клуб в 2005-м и играл там до 2008 года. Хотя киевские болельщики еще долго травили своего же футболиста – скандировали «Ващук – иуда» по ходу матча.

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18 января в Москве на открытие Кубка Содружества президент ФФУ Григорий Суркис передал президенту ФИФА Йозефу Блаттеру документы по делу Ващука. Было решено организовать 4 февраля в Цюрихе специальную встречу. Перед ней «Динамо» заявило, что «Спартак» предлагал в качестве компенсации за Ващука двух футболистов – Артема Безродного и Александра Сонина. В «Спартаке» утверждали, что предлагали лишь одного футболиста, но имя называть не стали.

На встречу в Цюрих от «Спартака» приехали Червиченко и технический директор Александр Еленский, а от «Динамо» — братья Суркисы. Если бы стороны не договорились, то дело рассматривалось бы в ФИФА. Перед переговорами выступил Йозеф Блаттер и сказал, что если стороны не договорятся, то станут первыми, у кого это не получилось сделать в стенах штаба ФИФА.

В результате «Спартак» и «Динамо» быстро сошлись (скорость урегулирования отмечали и москвичи, и киевляне). Детали сделки клубы решили не оглашать. «Спартак» заявил, что обеим сторонам пришлось пойти на уступки, но москвичи остались довольны результатами. В свою очередь Игорь Суркис дал комментарий на пресс-конференции, который появился на сайте «Динамо»:

Фото: dynamo.kiev.ua

– Лично я удовлетворен решением этой проблемы и встречей с президентом «Спартака». Я желаю Ващуку удачи, так же как пожелал удачи Филимонову «Спартак» несколько лет назад. Что из этого получилось вы знаете… Надеюсь, что претензии и желания ФФУ также решены, они очень хотели сохранить Влада для сборной. Единственное, я не хочу, чтобы Ващук, если он будет приезжать в сборную, жил на динамовской базе. […] Предательство трудно пережить. Я верю в то, что это был единичный случай и другие игроки команды на такое не способны.



– Но скоро матчи сборной и Ващука могут вызвать… Какое решение этой проблемы вы видите?

– Это мое желание… Но если главный тренер сборной пригласит его, то куда мы денемся – будет он жить на базе. Администратор «Динамо» поселит его в тот номер, в котором он жил раньше. И ностальгия будет не у меня, а у него – это сто процентов!



– Вы можете назвать сумму, за которую Ващук продан в «Спартак»?

– Это конфиденциальная информация. *** В «Спартаке» Ващук отыграл лишь год. У игрока была одна зарплата во время восстановления и другая после выхода на поле. По словам Червиченко, из-за этого футболист форсировал выход на поле, что сказалось на его игре. В свою очередь Ващук утвержал, что его заставляли играть, несмотря на боли в колене, из-за которых он не спал по ночам.

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В «Спартаке» Ващук застал скандал с допингом (бромантаном). Хотя в какой-то степени та ситуация ему даже помогла. Защитник вспоминал:



– Чистились мы всей командой очень долго, месяца три. Капельницы, таблетки, переливание крови, даже барокамера, где готовят космонавтов. Тренировок не было. Совсем. Нагрузки исключены. Можно было только раз в день пробежаться минут двадцать и все. Играли мы соответственно, но Кубок России выиграли. А ещё позитивным моментом было то, что для ноги такой режим оказался спасительным – потихоньку начал приходить в норму.



По словам Ващука, в том переходе был и еще один позитивный момент. «Мой уход в «Спартак» произвел мини-революцию в «Динамо». Все контракты украинцев были пересмотрены в сторону увеличения. Пацаны были мне благодарны».



А из огорчительных моментов он вспоминает реакцию киевских болельщиков на свое возвращение в «Динамо»: «Когда впервые увидел на трибуне плакат «Ващук – иуда!», просто опешил. Те, кто меня знает, в курсе, что я глубоко верующий человек. И поэтому, возможно, так болезненно воспринял именно это слово. И впервые я задумался о том, что, возможно, Библия – еще более великая книга, чем мы считаем».