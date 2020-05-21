10 cамых быстрых отставок тренеров в истории РПЛ

В нынешнем сезоне РПЛ клубы меняли тренеров в общей сложности девять раз. Только осенью в течение одной недели в РПЛ случились три перестановки.
При этом за всю историю проведения чемпиона России были даже случаи, когда тренеры находились в клубе меньше месяца. В этом списке — быстрые отставки тренеров РПЛ.
*В список не включались специалисты, исполняющие обязанности главного тренера.
Константин Парамонов, «Амкар» (10 апреля 2014 год — 17 июня 2014 год). Итого: 68 дней в клубе
Парамонов стал главным тренером «Амкара» после ухода Станислава Черчесова в московское «Динамо». Сначала Константин исполнял обязанности главного тренера, но потом приставка и.о. исчезла. Несмотря на это, Парамонову долго поработать в клубе не удалось. Его преемником стал Славолюб Муслин, а сам Константин вернулся на должность главного тренера молодёжной команды.
Олег Долматов, «Локомотив» (19 октября 2006 год — 25 декабря 2006 год). Итого: 67 дней в клубе
Фото: РИА Новости
После отставки Славолюба Муслина главным тренером «железнодорожников» был назначен Олег Долматов. Он провел провёл у руля команды семь матчей, в которых «Локомотив» одержал три победы, добился одной ничьей и трижды проиграл. После ухода Долматова команду возглавил Анатолий Бышовец.
Виктор Зернов, «Черноморец» (25 апреля 2001 год — 24 июня 2001 год). Итого: 60 дней в клубе
Заслуженный тренер РСФСР Виктор Зернов поработал во многих командах, даже сейчас в 75 лет является тренером-консультантом в московском «Соколе». Наименьший вклад он внёс в дела «Черноморца», который Виктор Евгеньевич возглавлял на протяжении двух месяцев. В восьми матчах «Черноморцу» под руководством Зернова удалось добиться лишь одной победы.
Хуанде Рамос, ЦСКА (10 сентября 2009 год — 26 октября 2009 год). Итого: 46 дней в клубе
В Россию Хуанде Рамос приезжал, уже добившись значительных достижений в Испании. Но уже через два месяца после приезда в ЦСКА он покинул команду. Рамос ждал от Евгения Гинера мощного укрепления состава, а тот тогда не был готов к масштабным тратам. В итоге в девяти матчах под руководством Рамоса красно-синие одержали 4 победы.
Валерий Четверик, «Черноморец» (13 февраля 2003 год — 25 марта 2003 год). Итого: 40 дней в клубе
Если многих специалистов увольняли, то Валерий Четверик перешёл на должность советника президента клуба по состоянию здоровья. Тогда «Черноморец» провёл под его руководством два матча. Результат – две ничьи.
Александр Ирхин, «Уралан» (25 мая 2000 год — 25 июня 2000 год). Итого: 31 день в клубе
Александр Сергеевич поработал более чем в 25 клубах России. Самый быстрый отрезок был в «Уралане», где Ирхин пробыл всего месяц и одержал единственную победу — в гостях над ЦСКА (2:0). По итогам сезона «Уралан» занял последнее место и опустился в первый дивизион, но уже через год вернулся в элиту.
Игорь Осинькин, «Кубань» (1 июля 2013 год — 31 июля 2013 год). Итого: 30 дней в клубе
Фото: РИА Новости
В качестве главного тренера «Кубани» Игорь Осинькин провёл три матча, при этом ни разу не проиграл. Когда краснодарский клуб возглавил Доринел Мунтяну, Осинькин перешёл на работу в молодёжный состав команды. Сейчас Игорь тренирует главную команду «Чертаново».
Николай Худиев, «Спартак-Алания», (14 июня 2003 год — 11 июля 2003 год). Итого: 27 дней в клубе
Николай Худиев в сезоне-2003 стал третьим тренером владикавказского клуба. Во всех трёх играх под его руководством «Спартак-Алания» проиграл, но при этом команде удалось остаться в элите. Преемником Худиева стал Бахва Тедеев, который является рекордсменом владикавказского клуба по количеству забитых мячей в чемпионате России (50 голов).
Валерий Петраков, «Ростов» (20 июля 2005 год — 11 августа 2005 год). Итого: 22 дня в клубе
Фото: РИА Новости
Уволенный из «Москвы» Валерий Петраков сразу же возглавил ростовский клуб. После трёх поражений подряд Валерий Юрьевич сам покинул команду. «Ростов» выступил с заявлением, в котором было указано, что специалист приглашался для выполнения задачи — сохранения команде места в Премьер-Лиге. Однако после поражения в Москве от «Спартака» наставник сообщил, что в Ростов-на-Дону больше не вернётся.
Рене Мёлестен, «Анжи» (22 июля 2013 год — 8 августа 2013 год) Итого: 17 дней в клубе
Фото: fc-anji.ru
Нидерландский тренер приехал работать в «Анжи» помощником Гуса Хиддинка. До приезда в Махачкалу Рене работал с Алексом Фергюсоным в штабе «Манчестер Юнайтед». После отставки экс-главного тренера сборной России Мёлестен возглавил махачкалинский клуб, но уже 8 августа его сменил Гаджи Гаджиев – всем же наверняка памятна история со сменой курса махачкалинского клуба. За 17 дней в качестве главного тренера «Анжи» команда сыграла два матча, в которых набрала одно очко.
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