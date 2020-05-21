Как изменились футболисты за время карантина: фото тогда и сейчас

Пока в мире не было футбола из-за пандемии коронавируса, болельщики не видели игроков. Особенно те, кто не следит внимательно за соцсетями звёзд. Теперь многие команды возвращаются к тренировкам. Посмотрите, как изменились некоторые известные и популярные футболисты. Вы наверняка удивитесь их новому имиджу!
Садио Мане
Фото: Getty Images/FC Liverpool
Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане заметно оброс. И стал чуточку веселее…
Роберто Фирмино
Фото: Getty Images/FC Liverpool
Его партнёру по атаке Роберто Фирмино пора к парикмахеру. В таком виде бразилец, кажется, на поле не появлялся.
Эшли Янг
Фото: Getty Images/FC Inter
Защитник «Интера» Эшли Янг тоже удивляет новой причёской. Точнее, раньше у англичанина её не было, а после карантина появилась.
Эрик Ламела
Фото: Getty Images/FC Tottenham
Вигнер «Тоттенхэма» Эрик Ламела покрасился в блондина. На поле аргентинец точно не потеряется, но главное, чтобы не терялся в игре.
Лионель Месси
Фото: Getty Images/FC Barcelona
Лео Месси наконец-то сбрил бороду и словно стал моложе. Таким мы его видели в последний раз лет пять назад.
Н’Голо Канте
Фото: Getty Images
Опорный полузащитник «Челси» тоже неожиданно появился на тренировке с волосами на голове. Канте с Мане объединяют теперь не только слухи об интересе «Реала».
Серхио Рамос
Фото: Getty Images/FC Real Madrid
Защитник «Реала» словно в противовес Месси отпустил бороду. Серхио Рамос станет ещё страшнее на поле!
Давид де Хеа
Фото: Getty Images/instagram.com/d_degeaofficial
Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа, кажется, перестарался с растительностью на лице. Как вам его новый лук?
Андрей Ещенко
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»/instagram.com/eshchenko.andrey
Андрей Ещенко сменил причёску. Защитник «Спартака» укоротил волосы, а вот бороду с усами трогать пока не стал.
Серж Орье
Фото: Getty Images/instagram.com/sergeaurier
Серж Орье в жизни такой же непредсказуемый, как на поле. Уже три раза нарушил карантин: на этот раз, чтобы сходить к парикмахеру и похвастаться в соцсетях новым стилем.
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