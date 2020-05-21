5 рекордов мирового футбола, которые вряд ли когда-либо будут побиты

Хотя за последние годы в футболе и было побито достаточное количество рекордов, некоторые экстраординарные достижения так и остаются непревзойдёнными. Давайте вспомним те пять из них, которые продолжают выдерживать испытание временем и имеют все шансы остаться в истории нашей любимой игры навсегда.

Самый посещаемый футбольный матч – игра Кубка мира 1950 года

Легендарная игра на «Маракане» Фото: arquivonacional.gov.br

Решающий поединок чемпионата мира 1950 года, несомненно, является одним из самых запоминающихся матчей всех времен. На легендарном стадионе «Маракана» бразильцы, хозяева турнира, 1 июля принимали сборную Уругвая в 3-м туре в рамках «Финальной группы». «Селесао» достаточно было ничьей, чтобы остаться во главе квартета и завоевать домашний трофей, небесно-голубым же нужна была только победа. Неуступчивые уругвайцы, пропустив первыми после перерыва, не только сумели отыграться, но и повергли местных болельщиков и всю Бразилию в шок, за 11 минут до конца поединка забив победный мяч и оформив викторию.

Тем не менее та драматичная игра также известна самой большой посещаемостью в истории футбола: 173 830 зрителей прошли на трибуны по билетам, а фактическая посещаемость оценивается более чем в 220 тыс. человек. Никогда столько любителей спорта не собиралось ранее на одном стадионе, чтобы насладиться футбольным действом, и, вероятно, больше никогда не соберётся. Ужесточения правил безопасности и практически повсеместная отмена стоячих мест делают даже теоретические попытки побить этот полумифический рекорд невозможными.

Для сравнения: на крупнейшем ныне действующем в мире стадионе «Ныннадо имени первого мая» в Пхеньяне (КНДР) может одновременно уместиться 114 тыс. зрителей, что составляет лишь половину предполагаемой посещаемости финала Кубка мира 1950 года.

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5 побед подряд в Кубке европейских чемпионов – мадридский «Реал»

Футболисты «Реала» с кубком за победу в КЕЧ в 1960 году Фото: Gianni Ferrari/Getty Images

Вряд ли мы когда-нибудь увидим вновь, как одна команда выиграет пять титулов Лиги чемпионов подряд. Мадридский «Реал» становился сильнейшим на Старом континенте с 1956 по 1960 год и установил столь высокую планку.



В сезоне-1955/1956 состоялся дебютный розыгрыш КЕЧ, в котором впервые в истории встретились чемпионы европейских лиг. В первом раунде «Реал» не испытал особых проблем с «Серветтом», а затем в упорной борьбе последовательно прошёл «Партизан» и «Милан». В финале против французского «Реймса» решающую роль сыграло невероятное выступление Альфредо Ди Стефано. Делать разницу испанцам в той кампании позволяло поразительное мастерство Белокурой Стрелы, тетиву для которой натягивали Эктор Риаль и Ференц Пушкаш. Впечатляющая игра ударного трио «Лос Бланкос» положила начало гегемонии мадридцев в Европе на исходе первой половины XX века.

С тех пор ни один клуб не приблизился к тому, чтобы просто попробовать побить рекорд, установленный 59 сезонов назад. Ближе всех к поразительному стрику были «Аякс», возглавляемый Йоханом Круиффом и оформивший три титула подряд с 1971 по 1973 год, и сам «Реал», который также выиграл три кампании с 2016 по 2018 год. Из-за изменения самой концепции турнира и высочайшей конкуренции в сегодняшнем европейском футболе даже последний «сливочный» триплет вызывает удивление. Поэтому маловероятно, что какой-либо коллектив в ближайшее время окажется близок к тому, чтобы выиграть пять последовательных титулов Лиги чемпионов. Уникальное достижение великой команды 50-х будет восхищать ещё очень долго.

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Максимальное количество голов, забитых одним игроком на чемпионате мира – Жюст Фонтен

Жюст Фонтэн. Возвращение во Францию после ЧМ-1958 Фото: Universal/Corbis/Getty Images

Чемпионат мира 1958 года запомнился большинству дебютом 17-летнего Пеле на мировой арене. В то время как будущий Король Футбола привёл Бразилию к её первой победе на Кубках мира, именно француз Жюст Фонтен захватил газетные заголовки, отличившись 13 раз в 6 матчах. Он не уходил с поля без забитого гола ни в одной из встреч, оформил два дубля, хет-трик, покер и закончил турнир с колоссальным показателем в 2,17 мяча за игру!



25-летний на тот момент Фонтен, невысокий и физически крепкий футболист, нацеленный исключительно на чужие ворота, был страйкером, способным поражать цель из любых позиций. С Раймоном Копа и Роже Пьянтони в качестве подносчиков снарядов Жюст снова и снова использовал свои невероятные способности в завершении атак, приведя «трёхцветных» к бронзовым наградам.

В условиях, когда современная защита в большинстве случаев доминирует над атакой, а средний уровень команд существенно вырос, обладатели награды Golden Boot, которая является призом для лучшего бомбардира Кубка мира, обычно забивают не более 6-7 голов за турнир. Эти успехи значительно уступают рекорду француза. 8 результативных выстрелов бразильца Роналдо на ЧМ-2002 являются самым близким подходом за 60 лет к счастливому в данном случае числу 13. Можно с уверенностью сказать, что рекорд Жюста Фонтена точно не будет побит в ближайшие десятилетия. Единственным вариантом здесь может быть только дальнейшее увеличение числа участников финальной стадии мундиаля.

Жюст Фонтен. Рекорд в чужих бутсах 18 августа исполняется 76 лет рекордсмену по количеству мячей, забитых на отдельно взятом ЧМ, бывшему нападающему сборной Франции Жюсту Фонтену. На Кубке мира-1958 он стал автором 13 голов.

Число трофеев, выигранное главным тренером за карьеру, — сэр Алекс Фергюсон

Алекс Фергюсон с очередным трофеем. «МЮ» празднует чемпионство АПЛ в 2013 году Фото: Alex Livesey/Getty Images

Сэр Алекс Фергюсон выиграл 49 трофеев за свою легендарную тренерскую карьеру. Всё началось в 1974 году, когда 33-летний Ферги принял клуб «Сент-Миррен» из местечка под названием Пейсли, ставшего отправной точкой великого похода Фергюсона за славой, кубками и местом в истории. За четыре года, проведённых у руля «святых», он успел поставить атакующий футбол, раскрыть талант многих молодых игроков, назначить 20-летнего парня капитаном и преобразить команду с задворок второго дивизиона Шотландии в чемпионов первого (вторая по силе лига, сейчас Чемпионшип). Затем уже вместе с «Абердином» всё ещё молодой специалист прервал 15-летнюю гегемонию «Селтика» и «Рейнджерс», выиграл множество внутренних соревнований, оформил Кубок обладателей кубков и транзитом через местную сборную отбыл в Англию. На тот момент в его наградном листе числилось 11 кубков.

Тем не менее Алекс Фергюсон стал широко известен не подвигами в северных землях Великобритании, а своим 27-летним пребыванием (с 1986 по 2013 год) в городе Манчестере. Там он изо всех сил прославлял «красную» его часть и наполнял завистью «голубые» сердца. За время работы на Олд Траффорд жёсткий поборник дисциплины Фергюсон выиграл 38 трофеев, в том числе 13 чемпионств АПЛ, 5 Кубков Англии и 2 Лиги чемпионов, которые закрепили его наследие как одного из лучших менеджеров всех времён.

А сейчас возьмите небольшую паузу и попробуйте назвать человека, отстающего от Сэра Алекса на 14 пунктов, Да, 35 различных турниров в качестве главного тренера выиграл наш старый знакомый Мирча Луческу. Не ожидали? 74-летний специалист достаточно поколесил по Европе, добывая драгоценную посуду в Румынии, Италии, Турции, Украине и, конечно же, России. Пеп Гвардиола (29): «Вызов принят!»

Фантастические цифры 5:5 в последнем матче сэра Алекса. Видео всех 10 голов Море голов и куча эмоций. Вспоминаем последнюю игру Фергюсона в «Манчестер Юнайтед».

Самое большое количество забитых мячей за календарный год — Лионель Месси

Лионель Месси празднует очередной гол в 2012 году Фото: Getty Images

2012-й ознаменовал собой величайший год в истории Лионеля Месси и, возможно, всей игры — аргентинец безжалостно крушил оборонительные порядки соперников «Барселоны» и Аргентины и забил умопомрачительный 91 мяч. Он отличился 59 раз в 38 матчах Ла Лиги, оформил 5 взятий ворот в 8 встречах Кубка Короля, явил миру 13 голов в 12 поединках Лиги чемпионов и 2 в Суперкубке. Также в 9 матчах за «Альбиселесту» отправил игровой снаряд в сетку в 12 случаях.



Да, это составляет в сумме 91 гол за один календарный год. 25-летнему Лионелю потребовалось всего 69 официальных выступлений. При этом Месси вошёл в летописи, побив предыдущий вечный рекорд Герда Мюллера (85 голов в календарном году), который оставался в сохранности в течение 40 лет.

«Этот первый шанс — мой позор». Так Месси оценил свой дебют в «Барселоне» 4 эпизода о первом матче гения. Сделали сериал для вас.

В качестве сравнения: Роберт Левандовски забил больше всех в 2019 году. Бомбардирский счёт поляка замер на отметке в 54 гола в 58 матчах во всех соревнованиях. Эти блестящие цифры однако немного меркнут в сравнении с достижением аргентинского гения. Короче говоря, невероятные достижения Лионеля Месси в 2012-м никогда не будут повторены, и очень маловероятно, что кто-либо даже приблизится к тому, чтобы забить столько же раз, сколько он за один год. Если только никому не придёт в голову мысль отменить офсайды, но это будет уже совсем другая история.