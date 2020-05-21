Его пытались продать в «Зенит», «Спартак и «Локомотив». Почему брать Лаксальта — риск

Вот уже несколько трансферных окон подряд в российском футболе наблюдается тенденция: ведущие клубы смотрят в сторону уругвайца Диего Лаксальта. Всплеск интереса к нему произошёл в 2018-м, в период сразу после чемпионата мира. На российских полях левый защитник выдал солидный футбол: сначала задёргал и заставил удалиться бедного Смольникова, затем неплохо отыграл против Португалии и Франции в плей-офф.

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Летом 2018-го Лаксальта активно зазывал «Зенит» — сине-бело-голубые, оставшиеся с одним Набиуллиным (Жирков восстанавливался после тяжёлой травмы ахилла, стоял вопрос об окончании карьеры), в какой-то момент были близки к трансферу за 18 млн евро, однако позже после очередного поднятия стоимости со стороны «Дженоа» петербургский клуб вышел из переговоров.



В июле 2019-го, когда «Зенит» ещё не успел купить Дугласа Сантоса, а Лаксальт уже играл (вернее, сидел на замене) в «Милане», взаимный интерес сторон вроде бы вернулся, но и тут до трансфера не дошло.

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В январе 2020-го итальянские СМИ сообщали уже о «Спартаке» и ЦСКА – якобы два московских клуба тоже заинтересовались уругвайцем. Обсуждается фамилия Лаксальта применительно к российскому рынку и сейчас – несколько дней назад появилась информация о «Спартаке», «Локомотиве» и «Краснодаре». Агент футболиста Ариэль Красоуски подтвердил её, подчеркнув при этом, что никаких предметных предложений пока не поступало.



— Со стороны «Спартака» нет ничего конкретного, но могу подтвердить их интерес, — сказал Красоуски. – У Диего всегда были поклонники в России: есть запросы на информацию, консультации, но пока ничего конкретного. Могу заверить, что конкретных переговоров не было. То же самое относится к «Краснодару» и «Локомотиву». Пока что нам не удавалось о чём-либо договориться с российскими клубами. С Диего всё в порядке. Он вернулся в «Милан», чтобы проявить себя. Но если поступит интересное предложение, мы его проанализируем.



Итак, Лаксальта вновь предложили российскому рынку. Давайте попробуем разобраться, кому неординарный левый защитник сборной Уругвая из статусной лиги может пригодиться. А для начала ответим на несколько вопросов.

Почему в России к Лаксальту особенный интерес?

Сам агент игрока подчёркивает, что «у Диего всегда были поклонники в России». Главных причин две. Первая – та самая яркая игра Лаксальта на чемпионате мира — 2018, особенно в матче против нашей сборной и персонально Игоря Смольникова. Вторая – нашим топ-клубам (если речь не о «Зените») сложно приглашать футболистов, востребованных в ведущих лигах, поскольку мало кто согласится, но «сбитых лётчиков» завлечь можно.



Лаксальт как раз из категории «сбитых лётчиков». После перехода из «Дженоа» в «Милан» летом 2018-го его карьера пошла на спад, он не стал основным в новом клубе, вчистую проиграв конкуренцию Рикардо Родригесу, не закрепился даже в «Торино», куда уезжал в аренду в начале сезона-2019/2020. С игровой практикой у него не то чтобы совсем катастрофа (1227 минут в серии А за два сезона), но в «Дженоа» Диего имел совсем другой статус (каждый год – 2800-3100 минут).



Очевидно, что футболисту нужно что-то менять. В Италии его спортивная репутация испортилась, поэтому проработка трансфера в менее статусную, но тоже платёжеспособную лигу – перспективный вариант. Агенты это понимают.

Сколько может стоить Лаксальт?

Игроку 27 лет, он до сих пор представляет сборную Уругвая, проблемы с игровой практикой у него не критично долгие, а «Милан» в августе 2018-го купил его за 15 млн евро. Контракт – до июня 2022 года. Причём над «Миланом» традиционно висит угроза финансового фэйр-плей, благотворительностью клуб заниматься не станет.



Исходя из этих данных можно примерно прикинуть стоимость Лаксальта для российских клубов. Она определённо не окажется ниже 10 млн евро, иначе над «Миланом» снова будет смеяться вся Италия.

Какой спортивный уровень и потенциал у Лаксальта?

На сегодня карьера уругвайца находится на спаде, правильнее вести речь о его номинальных способностях, которые Диего может вернуть при обретении постоянной игровой практики. Общая характеристика футболиста.



— Лаксальт – современный фланговый защитник, также способный сыграть на позиции ближе к атаке. Игрок наделён мобильностью, неплохой (но не уникальной для фланга) скоростью, техничен, вынослив, координирован.



— Агрессивен и проактивен в отборе (более пяти попыток за 90 минут), но имеет не лучший тайминг, периодически пролетает мимо мяча и тем самым ускоряет чужие атаки. Эффективность отборов на протяжении карьеры у него колеблется вокруг 55% – средние показатели для крайнего защитника. Кроме того, Лаксальт плохо отбирает мяч нерабочей правой ногой, то есть уязвим при обводке в правую от себя сторону.



— Хорошо смотрится в силовой борьбе, качественно работает корпусом в единоборствах, для крайнего защитника сносно выглядит в верховых дуэлях.



— Любит и умеет таскать мяч на скорости, особенно хорош в Progressive Runs (почти три забега за 90 минут), но эффективность дриблинга снижается при отсутствии зоны, куда можно вбегать. В плотности Лаксальт обыгрывает один в один гораздо хуже.



— У игрока хорошая левая нога, он умеет выполнять мягкие, выверенные подачи, особенно от лицевой линии, старается поднимать перед навесом голову и оценивать ситуацию. Альтернативных действий в атаке у Лаксальта меньше. Кроме того, он редко улучшает себе позицию перед навесом, поэтому имеет склонность выполнять подачи из закрытых и неудобных ситуаций – качество снижается.



— С точки зрения выхода из обороны в атаку у Лаксальта нет уникальных качеств для крайнего защитника – ни дриблинга, ни умения быстро продвигать мяч за счёт паса вперёд, потерь он допускает много, общая точность пасов невысокая.



Резюмируя, речь идёт о крепком защитнике, но точно не о футболисте топ-уровня. Даже по меркам чемпионата России.



Теперь приведём статистическое сравнение Лаксальта с тремя видными коллегами по амплуа в РПЛ – Дугласом Сантосом, Айртоном и Рамиресом. Для чистоты сравнения приведём в таблице сразу два сезона уругвайца в Италии: нынешний и докризисный — 2017/2018, который он качественно для самого себя отыграл в «Дженоа». Самые высокие показатели выделены красным цветом – иногда у одного игрока (если явные), иногда у двух.

Дуглас Сантос приведён в таблице не потому, что «Зенит» может возобновить интерес к Лаксальту (этого точно не случится), а потому что является игроком сопоставимой ценовой категории, он приходил из «Гамбурга» за 12 млн евро. Но что визуально, что статистически бразилец гораздо сильнее. Особенно в атаке. Уругваец вообще мало чем выделяется на общем фоне, и вряд ли дело в силе чемпионата.



А теперь примерим Лаксальта к конкретным клубам.

«Спартак»

Айртон быстрее уругвайца и лучше в скоростном дриблинге (это видно в том числе из таблицы выше), кроме того, бразилец как минимум не хуже в прессинге (качество отборов выше) и в выходе из обороны за счёт передач. Сильнее Лаксальт разве что как ассистент. Если взять за образец сезон-2017/2018, можно увидеть, что как количество, так и качество подач у Диего на очень достойном уровне. А Айртон в этом компоненте пока не прибавляет.

Но вовлечённостью в командную структуру и постоянной активностью возле и внутри чужой трети Айртон всё равно полезен для «Спартака». Например, в усреднённых по итогам двух сезонов показателях xGChain/90 (участие в атаках, завершившихся опасными ударами) бразилец примерно на том же уровне (0,37 против 0,41), а в xGBuildup/90 (из xGchain/90 вычитаются собственные ожидаемые голы xG/90 и ожидаемые голевые передачи xA/90, так оценивается непрямой вклад в опасные атаки) Айртон даже лучше: 0,28 против 0,21.



Итого: нет никакого смысла менять молодого и имеющего потенциал в развитии Айртона на сложившегося Лаксальта. На сегодня уровень двух игроков в балансе как минимум сопоставимый.

ЦСКА

У «армейцев» нет современного левого защитника, что ограничивает команду в атаке. Эпизодически на левом фланге играют Обляков или Кучаев, но они не могут дать то же самое, что даёт на противоположной бровке Марио Фернандес. Если же рассматривать Щенникова, то его вклад в атакующие действия скромный, за редким исключением.

Лаксальт мог бы стать для ЦСКА основным защитником. Вопрос упирается в цену. Не верю, что за 10-12 млн евро «армейцы» неспособны найти более перспективный и качественный вариант.

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«Краснодар»

В потенциальном трансфере Лаксальта в «Краснодар» тоже нет какой-либо логики: Рамирес в комплексе (а особенно – по атакующим действиям) интереснее уругвайца. У эквадорца есть проблемы в оборонительных действиях, однако размен имеет смысл лишь в одном случае: если сумма, вырученная за продажу Рамиреса, будет выше, чем сумма, затраченная на Лаксальта.

Делать двух легионеров конкурентами в нынешних условиях – странно. А как левый полузащитник Лаксальт не совсем соответствует стилистике «Краснодара», поскольку он привык работать преимущественно в широких позициях без стабильного смещения в центр.

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«Локомотив»

Из «Локомотива» вроде бы уходит Рыбусь – контракт заканчивается, новый до сих пор не предложен. Позиция левого защитника станет вакантной, Идову на роль основного скорее всего не потянет. Лысов играл после чемпионского сезона крайне мало. Поэтому теоретически интерес красно-зелёных к Лаксальту может быть обоснованным.

Только есть ли у «Локомотива», который трубит о трудных временах и курсе на омоложение, соответствующие финансовые ресурсы?

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Резюме

К активности агентов Лаксальта на российском трансферном рынке необходимо относиться с большой осторожностью, поскольку велик риск существенно переплатить за игрока, карьера которого пошла на спад и который не соответствует топ-уровню. Трансфер актуален лишь при адекватных затратах.



А идеальным сценарием вообще стала бы аренда с необязательной опцией выкупа. Времена сейчас не те, когда стоит разбрасываться деньгами. «Зенит» же стоит поздравить с тем, что пару лет назад, несмотря на ажиотаж и рекламу, вовремя вышел из переговоров. А потом взял за меньшую сумму Дугласа Сантоса.



Использованы данные Wyscout, InStat и Understat.