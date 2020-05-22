«Я больше ни разу не смог повторить тот удар». История великого гола Зидана «Байеру»

Этот гол признали лучшим в истории ЛЧ. Однако «свечу» Карлоса Зизу до сих пор считает безобразной.

18 лет назад Зинедин Зидан забил величайший гол в своей карьере. Блестящий удар с лёта не только принёс «Реалу» победу в Лиге чемпионов, но и стал таким же символом Зизу, как его фирменный финт.

15 мая 2002 года на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго сверхмотивированный «Байер» ожесточённо бился с мадридским «Реалом» в финале Лиги чемпионов. К тому моменту клуб из Леверкузена уже упустил чемпионство в Бундеслиге и уступил в финале Кубка Германии – ещё одно поражение было бы сродни трагедии. Как никто другой это понимал Лусио. На быстрый гол Рауля он вскоре ответил точным ударом головой.

Тем не менее ни бразильский защитник, ни его одноклубники при всём желании так и не смогли помешать Зидану забить победный гол. За минуту до свистка на перерыв Сантьяго Солари заметил рывок Роберто Карлоса по левой бровке и отдал ему передачу, затем бразилец запустил свечу в штрафную площадь, где уже был Зидан. Казалось, попробуй такой мяч ещё обработай. Однако на это у Зидана не было ни времени, ни желания. Зато у него был вкус и талант для того, чтобы поймать в воздухе мяч левой ногой и что есть мочи зарядить в ближнюю девятку. Конечно же, голкипер Ханс-Йорг Бутт оказался бессилен. «Гол. Гоооол. Гоооооол!» — восклицал диктор арены. «Слушайте, слушайте стадион!» — призывал телезрителей Владимир Маслаченко. Спустя час «Реал» уже праздновал победу.

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Зидан так и не смог повторить тот гол. Даже во время съёмок в рекламе

«Мой гол был отличным, но главное, что мы победили. Это непередаваемое чувство», — скромничал Зизу, впервые поднявший кубок чемпионов над головой.

Возможно, тогда он даже не догадывался, насколько уникальным получился гол. За всю свою карьеру повторить тот шедевр француз так и не смог.

«Такие голы забиваешь раз за карьеру. Я потом пытался повторить тот удар, даже во время съемок в рекламе». Но мне больше ни разу этого не удавалось. Ни разу. Я пытался на тренировках, но всё в пустую. Это был уникальный момент, и случился он именно тогда, в финале Лиги чемпионов. Объяснить что-то тут невозможно. Нужно просто радоваться, что тебе удалось забить такой мяч», — уже будучи тренером, признавался Зидан.

Зидан назвал подачу Карлоса безобразной. А тот считает ужасным пас Солари

Вспоминая свой гол, Зизу также в шутку пожурил Роберто Карлоса и назвал его пас «безобразным». Однако бразилец с французом не согласился.

«Говорят, это был ужасный пас. И я удивляюсь: неужто ужасный, серьёзно? В тех обстоятельствах он был великолепен, мяч летел на нужной высоте и опустился прямо на левую ногу Зизу, у которого не было возможности пробить с правой. Он забил прекрасный гол, но, если бы не этот пас. Что если бы он не получился таким идеальным?

В той ситуации это был мой единственный шанс — рядом уже был игрок Леверкузена. Если бы я начал обрабатывать мяч, он бы просто выбил его», — вспоминал Роберто Карлос.

Забавно, но бразилец тоже нашёл «виноватого» в том эпизоде. По мнению Карлоса, ужасным был пас Солари.

«После навесной передачи Солари мяч скакал, и я просто подал в сторону, даже не видя, что там Зидан. Я только кинул взгляд вправо и увидел, что набегает кто-то в белом.

Солари, когда отдавал передачу на меня, целился будто за пределы стадиона. Это было ужасно. Мяч пошёл верхом, улетел вперёд, а рядом со мной был двухметровый защитник, которого мне удалось обойти на скорости. Если бы он вытянул ногу, я бы получил травму. Но я быстро бегал», — утверждал футболист.

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Сам Солари не отрицал, что отдал далеко не лучшую свою передачу.

«Я сделал пас, увидев пространство, и зная, когда нужно отдать ему мяч. Для любого другого игрока мой пас был бы плохим, но так как Роберто был очень быстрым, он его догнал. И сделал всё, как надо, отправил мяч Зидану. Его пас не был так плох, как все говорят. Это был лучший пас, какой он мог дать, учитывая то, что я отдал ему слишком сильно. Всё произошло слишком быстро, у меня не было времени подумать», — признавался Солари.

Игроки «Байера» не ожидали, что Зидан ударит с лёта. Но в пропущенном голе обвинили вратаря

Как бы то ни было, удар Зидана застал врасплох оборону «Байера». Защитник Йенс Новотны, не попавший в заявку на тот матч, признавался, что никто из его команды не был готов к «выстрелу» Зизу.

«Гол Зидана с технической точки зрения был прекрасен. Никто не ожидал, что он забьет из такого положения. Обычный игрок бы попытался принять мяч и сделать что-то, но не бить сразу же. Наши вратарь и защита были удивлены», — говорил Новотны.

Главный тренер «Байера» Клаус Топмёллер, вспоминая тот эпизод даже не пытался скрыть своего разочарования. В пропущенном голе он обвинил голкипера Ханса-Йорга Бутта.

«Это был фантастический гол, конечно, но вратарь, возможно, должен был его отбить. Зидан был одним из лучших игроков в истории, и это был фантастический удар, но мяч не летел влево или вправо, он летел близко к вратарю, на нормальной высоте. Каждый немецкий футбольный болельщик сказал бы, что если бы в воротах был Оливер Кан, он отбил бы этот удар. Мы бы выиграли все три титула с ним. Я был разочарован Буттом, и не я один. Все», — утверждал Топмёллер.

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Слова тренера подтвердил и Новотны.

«Я не могу сказать, что кто-то сделал ошибку, из-за которой мы проиграли. Это не в моем стиле. Но в клубе некоторые ребята говорили, что это была ошибка Бутта. Я могу только представить, что он тогда пережил», — вспоминал защитник.

Два года назад журналисты ESPN позвонили Бутту в надежде услышать его мнение о пропущенном голе. Однако вратарь бросил трубку со словами: «Не звоните мне больше».

«Я до сих пор не знаю, как это сделал». История чудо-гола Роберто Карлоса со штрафного Гол бразильца даже изучали физики, но повторить его никто так и не смог.

Гол Зидана – лучший в истории ЛЧ. France Football считает, он даже круче, чем «ножницы» Роналду

К счастью, в отличие от «Байера», футбольный мир запомнил тот гол не по оплошности Бутта, а по шикарному удару Зидана. Мяч Зизу неоднократно попадал в различные топы и нарезки лучших голов, а в мае 2020 года авторитетный журнал France Football признал его самым красивым голом в истории Лиги чемпионов. В рейтинге 50 лучших голов Зизу обошёл Мауро Брессана, который «ножницами» из-за пределов штрафной послал мяч в ворота «Ювентуса» и Криштиану Роналду – португалец ударом через себя так же забил туринскому клубу.

Завершим этот текст комментарием Роберто Карлоса. Пожалуй, лучше, чем он, гол Зидана не смог бы описать никто.

«Интересный, конечно, гол. Пас Солари плохой, мой кросс — тоже не ахти, а в итоге France Football недавно назвал тот гол Зизу лучшим за всю историю Лиги чемпионов».