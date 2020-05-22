Бадель должен стать первым новичком «Локо». Объясняем, почему Николич хочет именно его

«Локомотив» определился с первым новичком, который будет приобретён при тренере Марко Николиче, — им скорее всего станет хорватский опорный полузащитник Милан Бадель. Игроку в феврале исполнился 31 год, он опытен (50 матчей за сборную, 150 – в Серии А, 62 – в Бундеслиге), и уже три года подряд его пытаются завести в российский клуб. Впервые конкретный интерес к Баделю проявил «Спартак» в 2017-м, когда Каррера хотел обновить чемпионскую команду, далее к хорвату примеривался «Зенит», а сейчас он в шаге от перехода в «Локомотив». По нашей информации стороны далеко продвинулись в переговорах.

Как изменится «Локомотив» при Николиче. Рассказываем Инсайды о трансферных планах «железнодорожников».

Бадель принадлежит «Лацио», но сезон-2019/2020 проводит в ставшей родной «Фиорентине», где он и показывал лучший футбол в итальянской карьере. Вряд ли сумма трансфера окажется гипервысокой, всё-таки футболист уже немолод, играет в последние пару сезонов нестабильно. Но и дешёвым он не будет. Скорее всего, можно оперировать суммой от 3,5 до 5 млн евро (примерно столько и прописано в опции необязательного выкупа в действующем арендном договоре между двумя итальянскими клубами) за трансфер, плюс издержки на агентов и зарплату.



Для «Локомотива», взявшего курс на экономию и воспитание молодёжи, это солидные деньги. Поэтому давайте разберёмся, почему клуб совместно с Николичем решил потратиться на нового опорника и выбрал именно возрастного Баделя.

Зачем вообще «Локомотиву» ещё один опорный полузащитник?

Николич использует несколько систем в рамках модуля с двумя центральными защитниками: 4-4-2 с двумя явными опорниками (долго была доминирующей в его идеях – как в «Партизане», так и «Видеотоне», но в последние годы стала применяться реже), 4-1-4-1 (она же 4-3-3), а также менее традиционные 4-3-2-1 и 4-3-1-2 с «ромбом» в центре поля. Последние две схемы подразумевают отсутствие ярко выраженных крайних нападающих и наличие инсайдов, проделывающих большой объём работы как в центре поля, так и на флангах; как в обороне, так и защите.

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В «Локомотиве» сейчас нет крайних нападающих, кроме разве что Жемалетдинова. Судя по трансферным слухам, покупка фланговых форвардов – не в приоритете, так что логично предположить, что в Москве Николич тоже попробует внедрить систему 4-3-2-1 или 4-3-1-2. Для этого ему потребуются два инсайда с большим объёмом, хорошим движением и балансом. Они у команды есть – Крыховяк (в большей степени) и Баринов (прибавил в последнее время в атакующих действиях). Также «восьмёркой» можно попробовать Антона Миранчука, однако ему комфортнее играть повыше.



Получается, для системы 4-3-1-2 (4-3-2-1) «Локомотиву» требуется ещё один опорник, который располагался бы в глубокой позиции и оттуда влиял на позиционную игру.

Почему опорником нельзя сделать Мурило, ведь Сёмин использовал бразильца в опорной зоне?

Нижние опорники в построениях Николича (исходя из позднего периода работы в Венгрии) – ключевые футболисты, как в 4-3-1-2, так и 4-3-3. Они в обязательном порядке опускаются к центральным защитникам при выходе из обороны, часто садятся в линию между ними, а при обороне располагаются максимально компактно по отношению к защитникам и выполняют роль страхующего. Их участие в атаках через подключения в высокие позиции крайне ограничено.



Сугубо оборонительный нижний опорник Николичу не нужен, поскольку с ним команда не сможет стабильно выходить из обороны через короткие и средние передачи – а сербский тренер, кажется, в последние пару сезонов стал к этому стремиться, пусть и без фанатизма. Мурило, которого неоднократно использовал в средней линии Сёмин, — это как раз оборонительный вариант. Тренерский штаб использовал его, чтобы снизить нагрузку с центральных защитников, наиболее часто это происходило против топ-соперников. Вот пример одного из тех матчей.

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Для опорника команды, стремящейся играть во владение, у Мурило нет никаких качеств: ни умения работать под давлением, ни дриблинга и разворотов, ни проникающего паса между линиями, ни стабильных качественных переводов. Убедиться в этом можно, просто взглянув на таблицу снизу и проанализировав показатели передач в финальную треть поля, в штрафную, под удар. В дальнейшем мы ещё несколько раз обратимся к этой же таблице.

Поэтому вариант с Мурило отбросим до новых матчей с «Ювентусом» и «Атлетико», в которых команда проводит по 70 процентов времени в обороне, а опорник просто создаёт дополнительную компактность между линиями.

В какой стилистике играет Бадель?

Бадель – не опорник-разрушитель, а скорее глубинный диспетчер, который умеет играть как в контроль мяча (то есть сохранять его), так и в более вертикальном стиле, с большим количеством быстрых передач вперёд в свободные зоны. Когда в 2018-м хорват перешёл из «Фиорентины» в «Лацио», качество позиционной атаки его бывшей команды сразу же резко снизилось, поскольку влияние организаторских способностей Баделя на неё было очень велико.



В лучших матчах Баделя карта передач «Фиорентины» выглядит приблизительно так (картинка из аналитического обзора матча против «Милана» в сентябре, хорват под 5- номером).

Он принимает большое количество передач от партнёров и переадресует мяч не только ближним игрокам, но и атакующей группе. Средняя длина передач у него, как правило, выше, чем у партнёров по опорной зоне.

Бадель здорово подстраивается под партнёров, несколько раз крутит головой перед приёмом мяча для качественной и быстрой оценки обстановки, хорошо оснащён технически и способен отдать пас любого типа – как проникающий между линиями, так и длинный перевод. Количество и качество классных решений не уникально, поэтому футболистом элитного уровня хорвата назвать нельзя, но в России своими организаторскими способностями он скорее всего будет выделяться.



Теперь снова перейдём к таблице сверху: для глубокой позиции у Баделя много передач в финальную треть и в штрафную – больше, чем у Крыховяка и Баринова. Также солидное количество длинных переводов и пасов под удар. Статистически у хорватского полузащитника мало результативных передач, причём такая картинка на протяжении нескольких сезонов, но это вопрос реализации партнёрами в том числе. Вклад Баделя в конструктивную атаку в любом случае велик.



Чтобы не быть голословными, сравним его вклад с действующими полузащитниками «Локомотива» в диаграммах, рассчитанных через xG-модели. Приведём данные за последние три сезона. xGChain/90 – участие в атаках, завершившихся опасными ударами, в среднем за 90 минут. xGBuildup/90 -из xGChain/90 вычитаются собственные ожидаемые голы xG/90 и ожидаемые голевые передачи xA/90, так оценивается непрямой вклад в опасные атаки. KP/90 – ключевые передачи. G/90 – голы. Sh/90 – удары. А/90 – голевые передачи.



Баринова на дистанции Бадель превосходит по всем показателям, кроме среднего количества ударов.

Крыховяку хорват уступает по голам, ударам, голевым передачам, но его непрямой вклад в атакующие действия сопоставим – и даже чуть выше.

Наконец, Мурило (в качестве опорника). Здесь сравнивать бессмысленно – выше мы уже показали, насколько бразилец ограничен в позиционной атаке. Свои баллы по ударным характеристикам Мурило набрал в стандартах.

Какие у Баделя ограничения?

Хорвата проблематично (можно, но с потерей качества) использовать в другой роли, кроме нижнего опорника – для инсайда или второго опорника ему не хватит объёма движения и борьбы. Хорват умеет быстро переключаться в переходных фазах, но он не наделён высокой скоростью, средне ведёт единоборства в динамичных эпизодах. При этом за счёт интеллекта часто и успешно читает эпизоды заранее, играет на перехватах, собирает подборы за счёт расположения, но он уязвим в игре один в один при быстрых атаках соперника. При обороне в среднем блоке у него проявляется намного меньше проблем.

Также у Баделя средняя (но не критическая) уязвимость под давлением. В Италии ему уже не хватает резкости в разворотах, под прессингом он может ошибаться. Впрочем, в России должно быть проще: во-первых, какой-никакой дриблинг у него есть, самостоятельное движение всяко лучше, чем у добившегося потрясающего успеха в «Спартаке» на первых порах Фернандо, во-вторых, высоко прессингующих соперников в РПЛ предвидится не так много. Но «Локомотиву» нужно будет готовиться к тому, что по Баделю начнут играть персонально.

Резюме

Бадель будет востребован в системе Николича – игрока с таким функционалом в «Локомотиве» нет, а Крыховяка в любом случае рациональнее использовать выше, поскольку он мобильнее, агрессивнее и сильнее в поддержке атаки в финальной трети.



Сложно оценивать финансовое состояние клуба, но трансфер за 3-4 млн евро был бы оправдан. Несколько лет назад Бадель стоил куда дороже, тогда как проседание в уровне, произошедшее с тех пор, ни статистически, ни визуально не выглядит критическим. Игрок способен принести пользу и выдать ещё два-три хороших года.



Использованы данные Wyscout, InStat и Opta.