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Полузащитник Милан Бадель может перейти в «Локомотив». Зачем он Николичу

Милан Бадель
Михаил Гончаров
Бадель должен стать первым новичком «Локо». Объясняем, почему Николич хочет именно его
Почему вместо хорвата нельзя использовать ни Крыховяка, ни Баринова, ни (тем более!) Мурило.
Футбол / РПЛ 0

«Локомотив» определился с первым новичком, который будет приобретён при тренере Марко Николиче, — им скорее всего станет хорватский опорный полузащитник Милан Бадель. Игроку в феврале исполнился 31 год, он опытен (50 матчей за сборную, 150 – в Серии А, 62 – в Бундеслиге), и уже три года подряд его пытаются завести в российский клуб. Впервые конкретный интерес к Баделю проявил «Спартак» в 2017-м, когда Каррера хотел обновить чемпионскую команду, далее к хорвату примеривался «Зенит», а сейчас он в шаге от перехода в «Локомотив». По нашей информации стороны далеко продвинулись в переговорах.

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Бадель принадлежит «Лацио», но сезон-2019/2020 проводит в ставшей родной «Фиорентине», где он и показывал лучший футбол в итальянской карьере. Вряд ли сумма трансфера окажется гипервысокой, всё-таки футболист уже немолод, играет в последние пару сезонов нестабильно. Но и дешёвым он не будет. Скорее всего, можно оперировать суммой от 3,5 до 5 млн евро (примерно столько и прописано в опции необязательного выкупа в действующем арендном договоре между двумя итальянскими клубами) за трансфер, плюс издержки на агентов и зарплату.

Для «Локомотива», взявшего курс на экономию и воспитание молодёжи, это солидные деньги. Поэтому давайте разберёмся, почему клуб совместно с Николичем решил потратиться на нового опорника и выбрал именно возрастного Баделя.

Зачем вообще «Локомотиву» ещё один опорный полузащитник?

Николич использует несколько систем в рамках модуля с двумя центральными защитниками: 4-4-2 с двумя явными опорниками (долго была доминирующей в его идеях – как в «Партизане», так и «Видеотоне», но в последние годы стала применяться реже), 4-1-4-1 (она же 4-3-3), а также менее традиционные 4-3-2-1 и 4-3-1-2 с «ромбом» в центре поля. Последние две схемы подразумевают отсутствие ярко выраженных крайних нападающих и наличие инсайдов, проделывающих большой объём работы как в центре поля, так и на флангах; как в обороне, так и защите.

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В «Локомотиве» сейчас нет крайних нападающих, кроме разве что Жемалетдинова. Судя по трансферным слухам, покупка фланговых форвардов – не в приоритете, так что логично предположить, что в Москве Николич тоже попробует внедрить систему 4-3-2-1 или 4-3-1-2. Для этого ему потребуются два инсайда с большим объёмом, хорошим движением и балансом. Они у команды есть – Крыховяк (в большей степени) и Баринов (прибавил в последнее время в атакующих действиях). Также «восьмёркой» можно попробовать Антона Миранчука, однако ему комфортнее играть повыше.

Получается, для системы 4-3-1-2 (4-3-2-1) «Локомотиву» требуется ещё один опорник, который располагался бы в глубокой позиции и оттуда влиял на позиционную игру.

Почему опорником нельзя сделать Мурило, ведь Сёмин использовал бразильца в опорной зоне?

Нижние опорники в построениях Николича (исходя из позднего периода работы в Венгрии) – ключевые футболисты, как в 4-3-1-2, так и 4-3-3. Они в обязательном порядке опускаются к центральным защитникам при выходе из обороны, часто садятся в линию между ними, а при обороне располагаются максимально компактно по отношению к защитникам и выполняют роль страхующего. Их участие в атаках через подключения в высокие позиции крайне ограничено.

Сугубо оборонительный нижний опорник Николичу не нужен, поскольку с ним команда не сможет стабильно выходить из обороны через короткие и средние передачи – а сербский тренер, кажется, в последние пару сезонов стал к этому стремиться, пусть и без фанатизма. Мурило, которого неоднократно использовал в средней линии Сёмин, — это как раз оборонительный вариант. Тренерский штаб использовал его, чтобы снизить нагрузку с центральных защитников, наиболее часто это происходило против топ-соперников. Вот пример одного из тех матчей.

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Для опорника команды, стремящейся играть во владение, у Мурило нет никаких качеств: ни умения работать под давлением, ни дриблинга и разворотов, ни проникающего паса между линиями, ни стабильных качественных переводов. Убедиться в этом можно, просто взглянув на таблицу снизу и проанализировав показатели передач в финальную треть поля, в штрафную, под удар. В дальнейшем мы ещё несколько раз обратимся к этой же таблице.

Поэтому вариант с Мурило отбросим до новых матчей с «Ювентусом» и «Атлетико», в которых команда проводит по 70 процентов времени в обороне, а опорник просто создаёт дополнительную компактность между линиями.

В какой стилистике играет Бадель?

Бадель – не опорник-разрушитель, а скорее глубинный диспетчер, который умеет играть как в контроль мяча (то есть сохранять его), так и в более вертикальном стиле, с большим количеством быстрых передач вперёд в свободные зоны. Когда в 2018-м хорват перешёл из «Фиорентины» в «Лацио», качество позиционной атаки его бывшей команды сразу же резко снизилось, поскольку влияние организаторских способностей Баделя на неё было очень велико.

В лучших матчах Баделя карта передач «Фиорентины» выглядит приблизительно так (картинка из аналитического обзора матча против «Милана» в сентябре, хорват под 5- номером).

Он принимает большое количество передач от партнёров и переадресует мяч не только ближним игрокам, но и атакующей группе. Средняя длина передач у него, как правило, выше, чем у партнёров по опорной зоне.

Бадель здорово подстраивается под партнёров, несколько раз крутит головой перед приёмом мяча для качественной и быстрой оценки обстановки, хорошо оснащён технически и способен отдать пас любого типа – как проникающий между линиями, так и длинный перевод. Количество и качество классных решений не уникально, поэтому футболистом элитного уровня хорвата назвать нельзя, но в России своими организаторскими способностями он скорее всего будет выделяться.

Теперь снова перейдём к таблице сверху: для глубокой позиции у Баделя много передач в финальную треть и в штрафную – больше, чем у Крыховяка и Баринова. Также солидное количество длинных переводов и пасов под удар. Статистически у хорватского полузащитника мало результативных передач, причём такая картинка на протяжении нескольких сезонов, но это вопрос реализации партнёрами в том числе. Вклад Баделя в конструктивную атаку в любом случае велик.

Чтобы не быть голословными, сравним его вклад с действующими полузащитниками «Локомотива» в диаграммах, рассчитанных через xG-модели. Приведём данные за последние три сезона. xGChain/90 – участие в атаках, завершившихся опасными ударами, в среднем за 90 минут. xGBuildup/90 -из xGChain/90 вычитаются собственные ожидаемые голы xG/90 и ожидаемые голевые передачи xA/90, так оценивается непрямой вклад в опасные атаки. KP/90 – ключевые передачи. G/90 – голы. Sh/90 – удары. А/90 – голевые передачи.

Баринова на дистанции Бадель превосходит по всем показателям, кроме среднего количества ударов.

Крыховяку хорват уступает по голам, ударам, голевым передачам, но его непрямой вклад в атакующие действия сопоставим – и даже чуть выше.

Наконец, Мурило (в качестве опорника). Здесь сравнивать бессмысленно – выше мы уже показали, насколько бразилец ограничен в позиционной атаке. Свои баллы по ударным характеристикам Мурило набрал в стандартах.

Какие у Баделя ограничения?

Хорвата проблематично (можно, но с потерей качества) использовать в другой роли, кроме нижнего опорника – для инсайда или второго опорника ему не хватит объёма движения и борьбы. Хорват умеет быстро переключаться в переходных фазах, но он не наделён высокой скоростью, средне ведёт единоборства в динамичных эпизодах. При этом за счёт интеллекта часто и успешно читает эпизоды заранее, играет на перехватах, собирает подборы за счёт расположения, но он уязвим в игре один в один при быстрых атаках соперника. При обороне в среднем блоке у него проявляется намного меньше проблем.

Также у Баделя средняя (но не критическая) уязвимость под давлением. В Италии ему уже не хватает резкости в разворотах, под прессингом он может ошибаться. Впрочем, в России должно быть проще: во-первых, какой-никакой дриблинг у него есть, самостоятельное движение всяко лучше, чем у добившегося потрясающего успеха в «Спартаке» на первых порах Фернандо, во-вторых, высоко прессингующих соперников в РПЛ предвидится не так много. Но «Локомотиву» нужно будет готовиться к тому, что по Баделю начнут играть персонально.

Резюме

Бадель будет востребован в системе Николича – игрока с таким функционалом в «Локомотиве» нет, а Крыховяка в любом случае рациональнее использовать выше, поскольку он мобильнее, агрессивнее и сильнее в поддержке атаки в финальной трети.

Сложно оценивать финансовое состояние клуба, но трансфер за 3-4 млн евро был бы оправдан. Несколько лет назад Бадель стоил куда дороже, тогда как проседание в уровне, произошедшее с тех пор, ни статистически, ни визуально не выглядит критическим. Игрок способен принести пользу и выдать ещё два-три хороших года.

Использованы данные Wyscout, InStat и Opta.

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