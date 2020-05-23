Как попасть на стадион за 19 евро. Среди 13 тысяч болельщиков были даже собаки!

Пожалуй, болельщики со всего мира никогда не ожидали домашнего матча «Боруссии» Мёнхенгладбах так нетерпеливо, как в мае 2020 года. Нет, дело далеко не в том, что всем неожиданно стал интересен контрпрессинг Гладбаха или треугольники главного тренера команды Марко Розе. Единственная причина повышенного внимания к клубу, конечно же, крутая акция с картонными зрителями. Вы о ней наверняка слышали, но, если всё-таки нет, расскажем вкратце.
Этот проект придумал болельщик «Боруссии» Инго Мюллер. Он знал, что в ближайшее время не попадёт на матчи любимой команды и жаловался на злую судьбу жене. Находчивая супруга в шутку посоветовала ему распечатать свою фотографию и попросить друзей из клуба, положить её на сидение стадиона во время игры. Инго задумался и через несколько часов уже отправил готовый проект «Боруссии». Клуб затею Мюллера одобрил и вскоре разместил объявление на своём сайте о том, что любой болельщик впредь может попасть на стадион в Мёнхенгладбахе. Новость о столь креативной акции мигом распространилась в Сети. Болельщики с большим энтузиазмом отнеслись к проекту клуба и стали активно отсылать свои фотографии. Тем более цена на изображения на трибунах оказалась вполне приемлемой – всего по 19 евро (~1500 рублей) за штуку.
Ажиотаж вокруг акции был нешуточный. Но оценить реальный масштаб интереса фанатов к проекту было затруднительно, вплоть до домашней встречи «Боруссии» с «Байером». 23 мая эта игра, наконец, состоялась.
Оказалось, что разместить свои изображения на трибунах «Боруссии-Парк» захотели около 13 тысяч человек.
Основная часть болельщиков расположилась за воротами. Однако были и те, кто предпочёл занять места на боковой трибуне.
Некоторые болельщики отнеслись с юмором к выбору фотографий. В итоге матч посетили даже собаки.
А так фанаты «Байера» пробили выезд.
Тем не менее акция пришлась по душе не всем болельщикам. Фанатский сектор «Боруссии» во время игры пустовал, а трибуны украшали баннеры с протестом.
«За «Боруссию» против матчей с призраками».
«Немые лица».
Кроме того, на трибунах были и протестные манекены.
Фото: Ina Fassbender/Pool via Getty Images
«Мы на призрачной игре».
Перед лицами картонных зрителей соперники выдали развесёлый матч, в котором, к сожалению для большинства обладателей фотокарточек, «Боруссия» уступила.
- 23 мая 2020
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