Как попасть на стадион за 19 евро. Среди 13 тысяч болельщиков были даже собаки!

Пожалуй, болельщики со всего мира никогда не ожидали домашнего матча «Боруссии» Мёнхенгладбах так нетерпеливо, как в мае 2020 года. Нет, дело далеко не в том, что всем неожиданно стал интересен контрпрессинг Гладбаха или треугольники главного тренера команды Марко Розе. Единственная причина повышенного внимания к клубу, конечно же, крутая акция с картонными зрителями. Вы о ней наверняка слышали, но, если всё-таки нет, расскажем вкратце.

Мы все сейчас начнём смотреть Бундеслигу. За кем следить? Гид для тех, кто не смотрел раньше, но хочет быстро сориентироваться.

Этот проект придумал болельщик «Боруссии» Инго Мюллер. Он знал, что в ближайшее время не попадёт на матчи любимой команды и жаловался на злую судьбу жене. Находчивая супруга в шутку посоветовала ему распечатать свою фотографию и попросить друзей из клуба, положить её на сидение стадиона во время игры. Инго задумался и через несколько часов уже отправил готовый проект «Боруссии». Клуб затею Мюллера одобрил и вскоре разместил объявление на своём сайте о том, что любой болельщик впредь может попасть на стадион в Мёнхенгладбахе. Новость о столь креативной акции мигом распространилась в Сети. Болельщики с большим энтузиазмом отнеслись к проекту клуба и стали активно отсылать свои фотографии. Тем более цена на изображения на трибунах оказалась вполне приемлемой – всего по 19 евро (~1500 рублей) за штуку.

Ажиотаж вокруг акции был нешуточный. Но оценить реальный масштаб интереса фанатов к проекту было затруднительно, вплоть до домашней встречи «Боруссии» с «Байером». 23 мая эта игра, наконец, состоялась.

Если нельзя отмечать гол вместе, почему стоять в стенке можно? Абсурды возвращения футбола Хлопаем невидимым болельщикам, празднуем на расстоянии. Так вернулась Бундеслига. Футбол никогда не будет прежним?

Оказалось, что разместить свои изображения на трибунах «Боруссии-Парк» захотели около 13 тысяч человек.

Основная часть болельщиков расположилась за воротами. Однако были и те, кто предпочёл занять места на боковой трибуне.

Некоторые болельщики отнеслись с юмором к выбору фотографий. В итоге матч посетили даже собаки.

А так фанаты «Байера» пробили выезд.

Тем не менее акция пришлась по душе не всем болельщикам. Фанатский сектор «Боруссии» во время игры пустовал, а трибуны украшали баннеры с протестом.



«За «Боруссию» против матчей с призраками».

«Немые лица».

Кроме того, на трибунах были и протестные манекены.

Фото: Ina Fassbender/Pool via Getty Images

«Мы на призрачной игре».



Перед лицами картонных зрителей соперники выдали развесёлый матч, в котором, к сожалению для большинства обладателей фотокарточек, «Боруссия» уступила.